https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/enag-enflasyon-verilerini-acikladi-nisan-ayi-enflasyon-rakamlari-netlesti-1095915448.html
ENAG enflasyon verilerini açıkladı: Nisan ayı enflasyon rakamları netleşti
ENAG enflasyon verilerini açıkladı: Nisan ayı enflasyon rakamları netleşti
Sputnik Türkiye
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), son dakika nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. ENAG'a göre nisan ayında enflasyon yüzde 4.46 arttı. Son 12 aylık artışı... 05.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-05T09:16+0300
2025-05-05T09:16+0300
2025-05-05T09:57+0300
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Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu ENAG, son dakika nisan enflasyon araştırmalarının sonucunu paylaştı. nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 4.46 artarken yıllık enflasyon yüzde 73.88 olarak gerçekleşti.Alt gruplar bazında en yüksek aylık enflasyon artışı yüzde 9.67 ile "Haberleşme" grubunda yaşandı. Onu yüzde 9.51 ile "Çeşitli Mal ve Hizmetler", yüzde 7,68 ile "Lokanta ve Oteller" izledi. Sağlık harcamalarında ise fiyat değişimi yaşanmadı.ENAG verilerine göre, mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3.91 artmış, yıllık enflasyon yüzde 75.20 olarak gerçekleşmişti.Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yöndeydi?Türkiye İstatistik Kurumu’nun bugün (TÜİK) (6 Mayıs Pazartesi) açıklayacağı nisan ayı enflasyon verileri öncesinde, AA Finans tarafından düzenlenen beklenti anketinin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Ankete 17 ekonomist katıldı.Ekonomistlerin nisan ayına ilişkin enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3.24 olarak hesaplandı. Beklentiler, en düşük yüzde 2.75 ve en yüksek yüzde 3.80 aralığında şekillendi.Bu tahminler doğrultusunda, mart ayında yüzde 38.10 olarak ölçülen yıllık enflasyonun, nisan ayında yüzde 38.18’e yükseleceği öngörülüyor.Enflasyon için öncü göstergeler ne söylüyordu?İstanbul'da nisanda önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3.21, toptan fiyatlar ise yüzde 1.46 artış kaydetti.
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ENAG enflasyon verilerini açıkladı: Nisan ayı enflasyon rakamları netleşti
09:16 05.05.2025 (güncellendi: 09:57 05.05.2025)
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), son dakika nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. ENAG'a göre nisan ayında enflasyon yüzde 4.46 arttı. Son 12 aylık artışı ise yüzde 73.88 olarak gerçekleşti. En yüksek aylık enflasyon artışı yüzde 9.67 ile "Haberleşme" grubunda oldu.
Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu ENAG, son dakika nisan enflasyon araştırmalarının sonucunu paylaştı. nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 4.46 artarken yıllık enflasyon yüzde 73.88 olarak gerçekleşti.
Alt gruplar bazında en yüksek aylık enflasyon artışı yüzde 9.67 ile "Haberleşme" grubunda yaşandı. Onu yüzde 9.51 ile "Çeşitli Mal ve Hizmetler", yüzde 7,68 ile "Lokanta ve Oteller" izledi. Sağlık harcamalarında ise fiyat değişimi yaşanmadı.
ENAG verilerine göre, mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3.91 artmış, yıllık enflasyon yüzde 75.20 olarak gerçekleşmişti.
Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yöndeydi?
Türkiye İstatistik Kurumu’nun bugün (TÜİK) (6 Mayıs Pazartesi) açıklayacağı nisan ayı enflasyon verileri öncesinde, AA Finans tarafından düzenlenen beklenti anketinin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Ankete 17 ekonomist katıldı.
Ekonomistlerin nisan ayına ilişkin enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3.24 olarak hesaplandı. Beklentiler, en düşük yüzde 2.75 ve en yüksek yüzde 3.80 aralığında şekillendi.
Bu tahminler doğrultusunda, mart ayında yüzde 38.10 olarak ölçülen yıllık enflasyonun, nisan ayında yüzde 38.18’e yükseleceği öngörülüyor.
Enflasyon için öncü göstergeler ne söylüyordu?
İstanbul'da nisanda önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3.21, toptan fiyatlar ise yüzde 1.46 artış kaydetti.