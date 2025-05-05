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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/trump-putinin-ateskesi-aslinda-cok-buyuk-bir-adim-1095940230.html
Trump: Putin'in ateşkesi aslında çok büyük bir adım
Trump: Putin'in ateşkesi aslında çok büyük bir adım
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın II. Dünya Savaşı zaferinin 80. yıl dönümünü anmak için ilan ettiği üç günlük ateşkesin çok önemli bir şey gibi... 05.05.2025, Sputnik Türkiye
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Rusya'nın Mayıs ayında duyurduğu ateşkesin, Ukrayna'daki çatışmanın çözüm sürecinin başlangıç aşaması göz önüne alındığında çok şey ifade ettiğini söyledi.Açıklamasında Trump, şu ifadeleri kullandı:'Ukrayna’daki çatışmanın her iki tarafı da çözüme ulaşmayı hedefliyor' Ayrıca Trump, yaptığı açıklamada Rusya ve Ukrayna'nın süregelen çatışmaya son vermek için çözüm arayışında olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/trump-hafta-sonu-rusyayla-ilgili-bazi-iyi-gorusmeler-yaptigini-bildirdi-1095914707.html
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vladimir putin, rusya, abd, donald trump, ukrayna

Trump: Putin'in ateşkesi aslında çok büyük bir adım

22:59 05.05.2025 (güncellendi: 23:21 05.05.2025)
© AP Photo / Jorge Silva, poolPutin-Trump bir arada
Putin-Trump bir arada - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Jorge Silva, pool
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın II. Dünya Savaşı zaferinin 80. yıl dönümünü anmak için ilan ettiği üç günlük ateşkesin çok önemli bir şey gibi görünmeyebileceğini, ancak işlerin nereden başladığı düşünüldüğünde aslında önemli olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Rusya'nın Mayıs ayında duyurduğu ateşkesin, Ukrayna'daki çatışmanın çözüm sürecinin başlangıç aşaması göz önüne alındığında çok şey ifade ettiğini söyledi.
Açıklamasında Trump, şu ifadeleri kullandı:
“Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üç günlük bir ateşkes ilan etti, bu kulağa çok büyük bir şey gibi gelmeyebilir ancak nereden başladığımızı bilseydiniz bunun ne kadar büyük bir adım olduğunu anlardınız”

'Ukrayna’daki çatışmanın her iki tarafı da çözüme ulaşmayı hedefliyor'

Ayrıca Trump, yaptığı açıklamada Rusya ve Ukrayna'nın süregelen çatışmaya son vermek için çözüm arayışında olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Rusya'nın, mevcut petrol fiyatları ve bu fiyatlardaki düşüş göz önüne alındığında, anlaşmazlığı çözmek için iyi bir konumda olduğunu düşünüyorum. Onlar bu sorunu çözmek istiyor. Ukrayna da aynı şekilde çözüm arıyor"
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
UKRAYNA KRİZİ
Trump hafta sonu Rusya’yla ilgili bazı iyi görüşmeler yaptığını bildirdi
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