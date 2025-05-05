https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/trump-putinin-ateskesi-aslinda-cok-buyuk-bir-adim-1095940230.html
Trump: Putin'in ateşkesi aslında çok büyük bir adım
Trump: Putin'in ateşkesi aslında çok büyük bir adım
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın II. Dünya Savaşı zaferinin 80. yıl dönümünü anmak için ilan ettiği üç günlük ateşkesin çok önemli bir şey gibi... 05.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-05T22:59+0300
2025-05-05T22:59+0300
2025-05-05T23:21+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Rusya'nın Mayıs ayında duyurduğu ateşkesin, Ukrayna'daki çatışmanın çözüm sürecinin başlangıç aşaması göz önüne alındığında çok şey ifade ettiğini söyledi.Açıklamasında Trump, şu ifadeleri kullandı:'Ukrayna’daki çatışmanın her iki tarafı da çözüme ulaşmayı hedefliyor' Ayrıca Trump, yaptığı açıklamada Rusya ve Ukrayna'nın süregelen çatışmaya son vermek için çözüm arayışında olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/trump-hafta-sonu-rusyayla-ilgili-bazi-iyi-gorusmeler-yaptigini-bildirdi-1095914707.html
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vladimir putin, rusya, abd, donald trump, ukrayna
vladimir putin, rusya, abd, donald trump, ukrayna
Trump: Putin'in ateşkesi aslında çok büyük bir adım
22:59 05.05.2025 (güncellendi: 23:21 05.05.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın II. Dünya Savaşı zaferinin 80. yıl dönümünü anmak için ilan ettiği üç günlük ateşkesin çok önemli bir şey gibi görünmeyebileceğini, ancak işlerin nereden başladığı düşünüldüğünde aslında önemli olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Rusya'nın Mayıs ayında duyurduğu ateşkesin, Ukrayna'daki çatışmanın çözüm sürecinin başlangıç aşaması göz önüne alındığında çok şey ifade ettiğini söyledi.
Açıklamasında Trump, şu ifadeleri kullandı:
“Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üç günlük bir ateşkes ilan etti, bu kulağa çok büyük bir şey gibi gelmeyebilir ancak nereden başladığımızı bilseydiniz bunun ne kadar büyük bir adım olduğunu anlardınız”
'Ukrayna’daki çatışmanın her iki tarafı da çözüme ulaşmayı hedefliyor'
Ayrıca Trump, yaptığı açıklamada Rusya ve Ukrayna'nın süregelen çatışmaya son vermek için çözüm arayışında olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Rusya'nın, mevcut petrol fiyatları ve bu fiyatlardaki düşüş göz önüne alındığında, anlaşmazlığı çözmek için iyi bir konumda olduğunu düşünüyorum. Onlar bu sorunu çözmek istiyor. Ukrayna da aynı şekilde çözüm arıyor"