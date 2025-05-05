https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/trump-putinin-ateskesi-aslinda-cok-buyuk-bir-adim-1095940230.html

Trump: Putin'in ateşkesi aslında çok büyük bir adım

Trump: Putin'in ateşkesi aslında çok büyük bir adım

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın II. Dünya Savaşı zaferinin 80. yıl dönümünü anmak için ilan ettiği üç günlük ateşkesin çok önemli bir şey gibi... 05.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-05T22:59+0300

2025-05-05T22:59+0300

2025-05-05T23:21+0300

ukrayna kri̇zi̇

vladimir putin

rusya

abd

donald trump

ukrayna

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Rusya'nın Mayıs ayında duyurduğu ateşkesin, Ukrayna'daki çatışmanın çözüm sürecinin başlangıç aşaması göz önüne alındığında çok şey ifade ettiğini söyledi.Açıklamasında Trump, şu ifadeleri kullandı:'Ukrayna’daki çatışmanın her iki tarafı da çözüme ulaşmayı hedefliyor' Ayrıca Trump, yaptığı açıklamada Rusya ve Ukrayna'nın süregelen çatışmaya son vermek için çözüm arayışında olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/trump-hafta-sonu-rusyayla-ilgili-bazi-iyi-gorusmeler-yaptigini-bildirdi-1095914707.html

rusya

ukrayna

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vladimir putin, rusya, abd, donald trump, ukrayna