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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/trump-hafta-sonu-rusyayla-ilgili-bazi-iyi-gorusmeler-yaptigini-bildirdi-1095914707.html
Trump hafta sonu Rusya’yla ilgili bazı iyi görüşmeler yaptığını bildirdi
Trump hafta sonu Rusya’yla ilgili bazı iyi görüşmeler yaptığını bildirdi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta sonu Rusya ve Ukrayna konusunda ‘çok iyi’ görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti. 05.05.2025, Sputnik Türkiye
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donald trump
rusya
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suudi arabistan
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Beyaz Saray’da basın mensuplarına konuşan ABD Başkanı Donald Trump, “Hafta sonu, Rusya ve Ukrayna ile ilgili çok güzel sohbetler gerçekleştirdik. Aslında son iki gün” ifadesini kullandı.ABD lideri, taraflar arasında “çok fazla nefretin” devam ettiğini ekledi.Putin ile görüşüp görüşmeyeceğini bilmiyorTrump, Suudi Arabistan ziyareti sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüp görüşmeyeceğini bilmediğini söyledi.ABD Başkanı, 13-16 Mayıs günleri Suudi Arabistan, BAE ve Katar’ı ziyaret edecek.Trump, basın mensuplarının, Suudi Arabistan’da Putin’le bir görüşmenin olup olmayacağı sorusuna, “Bilmiyorum” dedi.Daha önce Trump, Rus liderle Suudi Arabistan'da bir araya gelme ihtimalinin düşük olduğunu kabul etmişti ancak Körfez gezisi sonrasında bir görüşme gerçekleşmesinin muhtemel olduğunu dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/trump-filmlere-konu-olan-dunyanin-en-unlu-hapishanesini-yeniden-aciyor-1095909150.html
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abd, donald trump, rusya, ukrayna, suudi arabistan, vladimir putin

Trump hafta sonu Rusya’yla ilgili bazı iyi görüşmeler yaptığını bildirdi

07:59 05.05.2025 (güncellendi: 08:18 05.05.2025)
© AP Photo / PoolDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Pool
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ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta sonu Rusya ve Ukrayna konusunda ‘çok iyi’ görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.
Beyaz Saray’da basın mensuplarına konuşan ABD Başkanı Donald Trump, “Hafta sonu, Rusya ve Ukrayna ile ilgili çok güzel sohbetler gerçekleştirdik. Aslında son iki gün” ifadesini kullandı.
ABD lideri, taraflar arasında “çok fazla nefretin” devam ettiğini ekledi.

Putin ile görüşüp görüşmeyeceğini bilmiyor

Trump, Suudi Arabistan ziyareti sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüp görüşmeyeceğini bilmediğini söyledi.
ABD Başkanı, 13-16 Mayıs günleri Suudi Arabistan, BAE ve Katar’ı ziyaret edecek.
Trump, basın mensuplarının, Suudi Arabistan’da Putin’le bir görüşmenin olup olmayacağı sorusuna, “Bilmiyorum” dedi.
Daha önce Trump, Rus liderle Suudi Arabistan'da bir araya gelme ihtimalinin düşük olduğunu kabul etmişti ancak Körfez gezisi sonrasında bir görüşme gerçekleşmesinin muhtemel olduğunu dile getirmişti.
Trump, filmlere konu olan ünlü hapishaneyi yeniden açıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
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