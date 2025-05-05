https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/trump-hafta-sonu-rusyayla-ilgili-bazi-iyi-gorusmeler-yaptigini-bildirdi-1095914707.html

Trump hafta sonu Rusya’yla ilgili bazı iyi görüşmeler yaptığını bildirdi

Trump hafta sonu Rusya’yla ilgili bazı iyi görüşmeler yaptığını bildirdi

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta sonu Rusya ve Ukrayna konusunda ‘çok iyi’ görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti. 05.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-05T07:59+0300

2025-05-05T07:59+0300

2025-05-05T08:18+0300

ukrayna kri̇zi̇

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donald trump

rusya

ukrayna

suudi arabistan

vladimir putin

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Beyaz Saray’da basın mensuplarına konuşan ABD Başkanı Donald Trump, “Hafta sonu, Rusya ve Ukrayna ile ilgili çok güzel sohbetler gerçekleştirdik. Aslında son iki gün” ifadesini kullandı.ABD lideri, taraflar arasında “çok fazla nefretin” devam ettiğini ekledi.Putin ile görüşüp görüşmeyeceğini bilmiyorTrump, Suudi Arabistan ziyareti sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüp görüşmeyeceğini bilmediğini söyledi.ABD Başkanı, 13-16 Mayıs günleri Suudi Arabistan, BAE ve Katar’ı ziyaret edecek.Trump, basın mensuplarının, Suudi Arabistan’da Putin’le bir görüşmenin olup olmayacağı sorusuna, “Bilmiyorum” dedi.Daha önce Trump, Rus liderle Suudi Arabistan'da bir araya gelme ihtimalinin düşük olduğunu kabul etmişti ancak Körfez gezisi sonrasında bir görüşme gerçekleşmesinin muhtemel olduğunu dile getirmişti.

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rusya

ukrayna

suudi arabistan

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abd, donald trump, rusya, ukrayna, suudi arabistan, vladimir putin