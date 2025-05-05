https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/beyaz-saraydan-donald-trumpli-star-wars--paylasimi-herkese-mutlu-4-mayislar-1095907997.html

Beyaz Saray'dan Donald Trump'lı Star Wars paylaşımı: 'Herkese mutlu 4 Mayıslar'

Beyaz Saray'dan Donald Trump'lı Star Wars paylaşımı: 'Herkese mutlu 4 Mayıslar'

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından ABD Başkanı Trump, Yıldız Savaşları Günü nedeniyle elinde ışın kılıcıyla bir Sith avcısı olarak paylaşıldı. 05.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-05T00:11+0300

2025-05-05T00:11+0300

2025-05-05T00:13+0300

dünya

yıldız savaşları

abd

star wars

donald trump

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1e/1095797666_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0fe62daae2abfc48d2343dacc7728bb0.jpg

Beyaz Saray'ın X hesabından ABD'de kutlanan Yıldız Savaşları Günü'nde ABD Başkanı Donald Trump'a yer verildi.Paylaşımda Donald Trump, ışın kılıcı kullanan bir Sith (kötülüğün temsilcisi) avcısı olarak resmedildi.Yapay zeka destekli posterin altındaki paylaşımda, "Sith krallarını, katilleri, uyuşturucu baronlarını, tehlikeli mahkumları ve bilinen MS-13 çetesi üyelerini galaksimize geri getirmek için çok sıkı bir şekilde mücadele eden radikal solcu çılgınlar dahil, herkese Mutlu 4 Mayıslar" ifadelerine yer verildi.Ayrıca ABD ordusu da X üzerinden yaptığı paylaşımda, elinde ışın kılıcıyla savaşan Amerikan askerlerinin görseline yer verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/trump-papa-olmak-isterdim-1095789744.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yıldız savaşları, abd, star wars, donald trump