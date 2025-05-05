https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/beyaz-saraydan-donald-trumpli-star-wars--paylasimi-herkese-mutlu-4-mayislar-1095907997.html
Beyaz Saray'dan Donald Trump'lı Star Wars paylaşımı: 'Herkese mutlu 4 Mayıslar'
Beyaz Saray'dan Donald Trump'lı Star Wars paylaşımı: 'Herkese mutlu 4 Mayıslar'
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından ABD Başkanı Trump, Yıldız Savaşları Günü nedeniyle elinde ışın kılıcıyla bir Sith avcısı olarak paylaşıldı. 05.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-05T00:11+0300
2025-05-05T00:11+0300
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Beyaz Saray'ın X hesabından ABD'de kutlanan Yıldız Savaşları Günü'nde ABD Başkanı Donald Trump'a yer verildi.Paylaşımda Donald Trump, ışın kılıcı kullanan bir Sith (kötülüğün temsilcisi) avcısı olarak resmedildi.Yapay zeka destekli posterin altındaki paylaşımda, "Sith krallarını, katilleri, uyuşturucu baronlarını, tehlikeli mahkumları ve bilinen MS-13 çetesi üyelerini galaksimize geri getirmek için çok sıkı bir şekilde mücadele eden radikal solcu çılgınlar dahil, herkese Mutlu 4 Mayıslar" ifadelerine yer verildi.Ayrıca ABD ordusu da X üzerinden yaptığı paylaşımda, elinde ışın kılıcıyla savaşan Amerikan askerlerinin görseline yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/trump-papa-olmak-isterdim-1095789744.html
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yıldız savaşları, abd, star wars, donald trump
yıldız savaşları, abd, star wars, donald trump
Beyaz Saray'dan Donald Trump'lı Star Wars paylaşımı: 'Herkese mutlu 4 Mayıslar'
00:11 05.05.2025 (güncellendi: 00:13 05.05.2025)
Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından ABD Başkanı Trump, Yıldız Savaşları Günü nedeniyle elinde ışın kılıcıyla bir Sith avcısı olarak paylaşıldı.
Beyaz Saray'ın X hesabından ABD'de kutlanan Yıldız Savaşları Günü'nde ABD Başkanı Donald Trump'a yer verildi.
Paylaşımda Donald Trump, ışın kılıcı kullanan bir Sith (kötülüğün temsilcisi) avcısı olarak resmedildi.
Yapay zeka destekli posterin altındaki paylaşımda, "Sith krallarını, katilleri, uyuşturucu baronlarını, tehlikeli mahkumları ve bilinen MS-13 çetesi üyelerini galaksimize geri getirmek için çok sıkı bir şekilde mücadele eden radikal solcu çılgınlar dahil, herkese Mutlu 4 Mayıslar" ifadelerine yer verildi.
Ayrıca ABD ordusu da X üzerinden yaptığı paylaşımda, elinde ışın kılıcıyla savaşan Amerikan askerlerinin görseline yer verdi.