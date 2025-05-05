https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/trump-cumhurbaskani-erdoganla-iliskilerim-mukemmeldi-1095937171.html
Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkilerim mükemmeldi
Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkilerim mükemmeldi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'la Erdoğan arasında kritik bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Liderler, Rusya-Ukrayna Krizi, Suriye ve Gazze başta olmak üzere birçok... 05.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-05T18:34+0300
2025-05-05T18:34+0300
2025-05-05T18:35+0300
dünya
donald trump
recep tayyip erdoğan
abd
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doğrudan görüşme
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Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesi sonrası sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trump ''Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'la çok iyi ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Görüşmemizde Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye’deki durum, Gazze ve daha birçok konuyu ele aldık. Cumhurbaşkanı beni gelecekte Türkiye’ye davet etti, aynı şekilde kendisi de Washington, D.C.’ye gelecek. Başkanlık yaptığım dört yıl boyunca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilerim mükemmeldi. Birçok konuda yakın iş birliği içinde çalıştık. Bunlardan biri de, hapse atılan Pastör Andrew Brunson’ın benim talebim üzerine derhal ABD’ye geri gönderilmesiydi. Her neyse, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte, saçma ama ölümcül olan Rusya-Ukrayna Savaşı’nı DERHAL sona erdirmek için çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum!'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/cumhurbaskani-erdogan-trumpi-turkiyeye-davet-etti-1095936110.html
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donald trump, recep tayyip erdoğan, abd, türkiye, siyasi, görüşme, ikili görüşme, doğrudan görüşme
donald trump, recep tayyip erdoğan, abd, türkiye, siyasi, görüşme, ikili görüşme, doğrudan görüşme
Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkilerim mükemmeldi
18:34 05.05.2025 (güncellendi: 18:35 05.05.2025)
ABD Başkanı Donald Trump'la Erdoğan arasında kritik bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Liderler, Rusya-Ukrayna Krizi, Suriye ve Gazze başta olmak üzere birçok konuyu ele aldı. Trump, Erdoğan'la yeniden çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesi sonrası sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trump ''Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'la çok iyi ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Görüşmemizde Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye’deki durum, Gazze ve daha birçok konuyu ele aldık. Cumhurbaşkanı beni gelecekte Türkiye’ye davet etti, aynı şekilde kendisi de Washington, D.C.’ye gelecek. Başkanlık yaptığım dört yıl boyunca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilerim mükemmeldi. Birçok konuda yakın iş birliği içinde çalıştık. Bunlardan biri de, hapse atılan Pastör Andrew Brunson’ın benim talebim üzerine derhal ABD’ye geri gönderilmesiydi. Her neyse, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte, saçma ama ölümcül olan Rusya-Ukrayna Savaşı’nı DERHAL sona erdirmek için çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum!'' dedi.