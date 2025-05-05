Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkilerim mükemmeldi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
TÜRKİYE’YE ACI HABER
Hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder kimdir?
09:19
4 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Paraşütçülükten Türkiye’nin ilk kadın jet pilotluğuna
10:34
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
TÜRKİYE’YE ACI HABER
Hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder kimdir?
12:36
4 dk
ÖZEL HABER
Nasuh Mahruki: Depremlerde ölmek takdiri ilahi değil, takdiri siyasi
12:47
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Tülay Kormaz: ‘Herkesin trafiğin gönüllü polisi olması gerek’
13:09
30 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
13:43
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel: İspanya’daki eektrik kesintileri atmosferle ilgili değil
14:10
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer: Zirai donun sonuçlarını fiyatlarda göreceğiz
14:31
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Yazar Pia Bugay: 'Çocuk sahibi olmak, aynanın arkasına geçip her türlü yetersizliğinle yüzleşmek demektir'
16:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Türkiye’nin ilk kadın vahşi yaşam fotoğrafçısı Nazan Aşkalli: 'Vahşi doğaya kendi kokunuzu taşımayacaksınız'
17:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Abdülhamid’in torunlarına 1924 engeli
18:13
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Emin Çapa: ‘Türkiye’nin en önemli sorunu eğitimdir’
20:30
30 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Doç. Dr. Gökçe: Kamışlı toplantısı Suriye’nin bölünmesini amaçlıyor
22:30
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Devlet Bahçeli’den Özgür Özel’e ‘geçmiş olsun’ mesajı
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Doç. Dr. Oğuz Demir: ‘Enflasyonla mücadelede toplumsal bir mutabakatın sağlanması gerek’
09:08
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:52
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Selvi Boylum Al Yazmalım','Kibar Feyzo' gibi birçok ünlü filmin mimarıydı...
12:10
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Depremleri cep telefonlarına erken haber vermek için kullanılan program
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Fikirlerin gücü: Karl Marx ve devrim
15:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Trump: ‘Avrupa liderleri Putin’i aramamı rica ediyor’
17:40
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Doç. Dr. Oğuz Demir: ‘Enflasyonla mücadelede toplumsal bir mutabakatın sağlanması gerek’
17:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
TARİHTE BUGÜN
Baharın ayak sesi Hıdırellez inanışları
18:17
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
25 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
83 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/trump-cumhurbaskani-erdoganla-iliskilerim-mukemmeldi-1095937171.html
Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkilerim mükemmeldi
Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkilerim mükemmeldi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'la Erdoğan arasında kritik bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Liderler, Rusya-Ukrayna Krizi, Suriye ve Gazze başta olmak üzere birçok... 05.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-05T18:34+0300
2025-05-05T18:35+0300
dünya
donald trump
recep tayyip erdoğan
abd
türkiye
siyasi
görüşme
ikili görüşme
doğrudan görüşme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104062/07/1040620747_0:57:1201:732_1920x0_80_0_0_248fb434fafda23bdca02e02453cafc3.jpg
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesi sonrası sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trump ''Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'la çok iyi ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Görüşmemizde Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye’deki durum, Gazze ve daha birçok konuyu ele aldık. Cumhurbaşkanı beni gelecekte Türkiye’ye davet etti, aynı şekilde kendisi de Washington, D.C.’ye gelecek. Başkanlık yaptığım dört yıl boyunca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilerim mükemmeldi. Birçok konuda yakın iş birliği içinde çalıştık. Bunlardan biri de, hapse atılan Pastör Andrew Brunson’ın benim talebim üzerine derhal ABD’ye geri gönderilmesiydi. Her neyse, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte, saçma ama ölümcül olan Rusya-Ukrayna Savaşı’nı DERHAL sona erdirmek için çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum!'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/cumhurbaskani-erdogan-trumpi-turkiyeye-davet-etti-1095936110.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104062/07/1040620747_74:0:1125:788_1920x0_80_0_0_70631d90f53b3f8be9595398b6be8fc4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, recep tayyip erdoğan, abd, türkiye, siyasi, görüşme, ikili görüşme, doğrudan görüşme
donald trump, recep tayyip erdoğan, abd, türkiye, siyasi, görüşme, ikili görüşme, doğrudan görüşme

Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkilerim mükemmeldi

18:34 05.05.2025 (güncellendi: 18:35 05.05.2025)
© AATürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
© AA
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump'la Erdoğan arasında kritik bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Liderler, Rusya-Ukrayna Krizi, Suriye ve Gazze başta olmak üzere birçok konuyu ele aldı. Trump, Erdoğan'la yeniden çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesi sonrası sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trump ''Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'la çok iyi ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Görüşmemizde Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye’deki durum, Gazze ve daha birçok konuyu ele aldık. Cumhurbaşkanı beni gelecekte Türkiye’ye davet etti, aynı şekilde kendisi de Washington, D.C.’ye gelecek. Başkanlık yaptığım dört yıl boyunca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilerim mükemmeldi. Birçok konuda yakın iş birliği içinde çalıştık. Bunlardan biri de, hapse atılan Pastör Andrew Brunson’ın benim talebim üzerine derhal ABD’ye geri gönderilmesiydi. Her neyse, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte, saçma ama ölümcül olan Rusya-Ukrayna Savaşı’nı DERHAL sona erdirmek için çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum!'' dedi.
umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra’da NATO İttifakı’nın kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen NATO Liderler Toplantısı kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ı Türkiye'ye davet etti
18:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала