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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ı Türkiye'ye davet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ı Türkiye'ye davet etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi, Trump'ı Türkiye'ye davet etti. 05.05.2025, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Trump ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ı Türkiye'ye davet etti.Bölgesel ve küresel konular ele alındıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin ABD ile başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda iş birliğini ilerletmek için adım atmaya devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze’deki insani krizin vahim boyutlara ulaştığını, Gazze’ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve bu trajik insani drama son verilmesi gerektiğini, ateşkesin tesisi ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye’nin iş birliği yapmaya ve her türlü desteğe hazır olduğunu belirtti.Erdoğan, Trump'ı Türkiye'ye davet ettiCumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve istikrarın sağlanması için gayret gösterdiğini, ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine yönelik çalışmalarının sürece katkı sağlayacağını, istikrarlı bir Suriye’nin hem bölge hem de dünya barışını destekleyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ABD Başkanı Trump’ı Türkiye’ye davet etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/erdogan-ulkemizde-sayilari-az-ama-sesi-cok-cikan-bir-kesim-var-1095930250.html
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türkiye, recep tayyip erdoğan, donald trump
türkiye, recep tayyip erdoğan, donald trump

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ı Türkiye'ye davet etti

18:10 05.05.2025 (güncellendi: 18:22 05.05.2025)
© İHA / İHA-AW873240umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra’da NATO İttifakı’nın kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen NATO Liderler Toplantısı kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.
umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra’da NATO İttifakı’nın kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen NATO Liderler Toplantısı kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
© İHA / İHA-AW873240
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi, Trump'ı Türkiye'ye davet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Trump ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ı Türkiye'ye davet etti.

Bölgesel ve küresel konular ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin ABD ile başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda iş birliğini ilerletmek için adım atmaya devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze’deki insani krizin vahim boyutlara ulaştığını, Gazze’ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve bu trajik insani drama son verilmesi gerektiğini, ateşkesin tesisi ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye’nin iş birliği yapmaya ve her türlü desteğe hazır olduğunu belirtti.

Erdoğan, Trump'ı Türkiye'ye davet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve istikrarın sağlanması için gayret gösterdiğini, ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine yönelik çalışmalarının sürece katkı sağlayacağını, istikrarlı bir Suriye’nin hem bölge hem de dünya barışını destekleyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ABD Başkanı Trump’ı Türkiye’ye davet etti.
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