https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/acun-ilicali-survivor-konseyinde-tehdit-aldigini-acikladi-batuhanin-ailesinden-oglumu-derhal-1095796098.html
Acun Ilıcalı Survivor konseyinde tehdit aldığını açıkladı: Batuhan'ın ailesinden 'oğlumu derhal gönderin' mesajı
Acun Ilıcalı Survivor konseyinde tehdit aldığını açıkladı: Batuhan'ın ailesinden 'oğlumu derhal gönderin' mesajı
Sputnik Türkiye
Acun Ilıcalı Survivor
2025-04-30T09:33+0300
2025-04-30T09:33+0300
2025-04-30T09:33+0300
yaşam
acun ilıcalı
batuhan karacakaya
survivor
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Survivor yarışmasının son bölümünde kritik bir an yaşandı. Acun Ilıcalı, yarışmaların sona ermesinin ardından düellolara geçilmeyeceğini söyledi ve sebebini açıkladı.Acun Ilıcalı: Ciddi bir problem var'Bir yarışmacımızın yarışmaya devam etme şansı yok' diyen Ilıcalı, "Survivor açısından önemli bir gelişme. Şu anda düellolara geçemeyeceğiz. Bunun sebebi de bir yarışmacımızla alakalı. Bizim açımızdan ciddi bir problem var. Bu problemi çözmeden düellolara geçme şansımız olduğunu düşünmüyorum. Bir yarışmacımızın Survivor'a devam etme şansı pek yok. Bahsettiğimiz yarışmacı Batuhan. " dedi.Acun Ilıcalı 'ya tehdit mesajı: 'Oğlumu gönderin'Ilıcalı, yaşanan olayı Batuhan'a şöyle anlattı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/survivorda-turkiye-odulunu-kazanan-3-isim-ve-eleme-adayi-aciklandi-konseyde-beklenmeyen-isim-potaya-1095450534.html
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acun ilıcalı survivor, batuhan survivor, survivor batuhan ailesi
acun ilıcalı survivor, batuhan survivor, survivor batuhan ailesi
Acun Ilıcalı Survivor konseyinde tehdit aldığını açıkladı: Batuhan'ın ailesinden 'oğlumu derhal gönderin' mesajı
Acun Ilıcalı Survivor yarışmasının son bölümünde, aldığı kritik bir mesajı paylaştı. Ilıcalı, Batuhan Karacakaya'nın ailesinin Acun Medya'yı suçladığını belirterek yarışmacıya Survivor'a devam edip etmeyeceğini sordu.
Survivor yarışmasının son bölümünde kritik bir an yaşandı. Acun Ilıcalı, yarışmaların sona ermesinin ardından düellolara geçilmeyeceğini söyledi ve sebebini açıkladı.
Acun Ilıcalı: Ciddi bir problem var
'Bir yarışmacımızın yarışmaya devam etme şansı yok' diyen Ilıcalı, "Survivor açısından önemli bir gelişme. Şu anda düellolara geçemeyeceğiz. Bunun sebebi de bir yarışmacımızla alakalı. Bizim açımızdan ciddi bir problem var. Bu problemi çözmeden düellolara geçme şansımız olduğunu düşünmüyorum. Bir yarışmacımızın Survivor'a devam etme şansı pek yok. Bahsettiğimiz yarışmacı Batuhan. " dedi.
Acun Ilıcalı 'ya tehdit mesajı: 'Oğlumu gönderin'
Ilıcalı, yaşanan olayı Batuhan'a şöyle anlattı:
"Senin Hikmet konun oldu biliyorsun ve sana teşekkür ediyorum biz seninle abi kardeş bir konuşma yaptık ve o konuyu çözdük. Ailen açısından bu konu çözülmedi. Baban önce iletişime geçmiş bizim arkadaşlarla. Ben böyle cümle cümle geçmeyeceğim. Konu şimdi programı ilgilendirdiği için konuşmak zorundayım geneliyle ilgili. Bize suçlama babandan; avukatıyla konuşup suç duyurusunda bulunacakmış. Ağır tehdit var, bizimle ilgili. Sonra oğlumun kılına zarar gelirse şöyle yaparım, böyle yaparım demiş. Açıkçası hayatımda ilk defa aldığım bir mesaj şekli. İşte misliyle size ödetirim, oğlumu derhal gönderin."