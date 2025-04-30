Acun Ilıcalı Survivor konseyinde tehdit aldığını açıkladı: Batuhan'ın ailesinden 'oğlumu derhal gönderin' mesajı

"Senin Hikmet konun oldu biliyorsun ve sana teşekkür ediyorum biz seninle abi kardeş bir konuşma yaptık ve o konuyu çözdük. Ailen açısından bu konu çözülmedi. Baban önce iletişime geçmiş bizim arkadaşlarla. Ben böyle cümle cümle geçmeyeceğim. Konu şimdi programı ilgilendirdiği için konuşmak zorundayım geneliyle ilgili. Bize suçlama babandan; avukatıyla konuşup suç duyurusunda bulunacakmış. Ağır tehdit var, bizimle ilgili. Sonra oğlumun kılına zarar gelirse şöyle yaparım, böyle yaparım demiş. Açıkçası hayatımda ilk defa aldığım bir mesaj şekli. İşte misliyle size ödetirim, oğlumu derhal gönderin."