https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/sosyal-medya-fenomeni-kadir-ezildi-dunyaevine-girdi-1095933402.html

Sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi dünyaevine girdi

Sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi dünyaevine girdi

Sputnik Türkiye

Sunucu ve sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, Gamze Türkmen ile evlendi. 05.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-05T16:24+0300

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yaşam

kadir ezildi

evlilik

nikah

gamze türkmen

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Temizlik Avcıları ve En Hamarat Benim programlarının sunucusu ve sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, Gamze Türkmen ile evlendi. Ezildi, sosyal medyasından nikah anlarını paylaştı. Temizlik programlarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi dünyaevine girdi. Gamze Türkmen ile bir süre önce nişanlanan Ezildi, nikah anlarını da kendi paylaştı. Ezildi daha önce yaptığı açıklamada nişan harcamaları için 500 bin lira harcadığını anlatmıştı. Nişanından da her anı paylaştığı için eleştirilen Ezildi, nikahında da aynı şekilde paylaşımlar da bulundu, düğün yapacağını da yazdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/sosyal-medya-fenomeni-kadir-ezildi-nisanlisinin-fotograflariyla-ilgili-dava-acmaya-hazirlaniyor-1088646668.html

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