Sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi dünyaevine girdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
TÜRKİYE’YE ACI HABER
Hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder kimdir?
09:19
4 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Paraşütçülükten Türkiye’nin ilk kadın jet pilotluğuna
10:34
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
TÜRKİYE’YE ACI HABER
Hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder kimdir?
12:36
4 dk
ÖZEL HABER
Nasuh Mahruki: Depremlerde ölmek takdiri ilahi değil, takdiri siyasi
12:47
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Tülay Kormaz: ‘Herkesin trafiğin gönüllü polisi olması gerek’
13:09
30 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
13:43
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel: İspanya’daki eektrik kesintileri atmosferle ilgili değil
14:10
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer: Zirai donun sonuçlarını fiyatlarda göreceğiz
14:31
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Yazar Pia Bugay: 'Çocuk sahibi olmak, aynanın arkasına geçip her türlü yetersizliğinle yüzleşmek demektir'
16:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Türkiye’nin ilk kadın vahşi yaşam fotoğrafçısı Nazan Aşkalli: 'Vahşi doğaya kendi kokunuzu taşımayacaksınız'
17:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Abdülhamid’in torunlarına 1924 engeli
18:13
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Emin Çapa: ‘Türkiye’nin en önemli sorunu eğitimdir’
20:30
30 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Doç. Dr. Gökçe: Kamışlı toplantısı Suriye’nin bölünmesini amaçlıyor
22:30
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Devlet Bahçeli’den Özgür Özel’e ‘geçmiş olsun’ mesajı
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Doç. Dr. Oğuz Demir: ‘Enflasyonla mücadelede toplumsal bir mutabakatın sağlanması gerek’
09:08
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:52
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Selvi Boylum Al Yazmalım','Kibar Feyzo' gibi birçok ünlü filmin mimarıydı...
12:10
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Fikirlerin gücü: Karl Marx ve devrim
15:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Trump: ‘Avrupa liderleri Putin’i aramamı rica ediyor’
17:39
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/sosyal-medya-fenomeni-kadir-ezildi-dunyaevine-girdi-1095933402.html
Sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi dünyaevine girdi
Sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi dünyaevine girdi
Sputnik Türkiye
Sunucu ve sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, Gamze Türkmen ile evlendi. 05.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-05T16:24+0300
2025-05-05T16:24+0300
yaşam
kadir ezildi
evlilik
nikah
gamze türkmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/05/1095933112_0:14:942:544_1920x0_80_0_0_1f60150a8015dd194058c93a51a9cf70.jpg
Temizlik Avcıları ve En Hamarat Benim programlarının sunucusu ve sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, Gamze Türkmen ile evlendi. Ezildi, sosyal medyasından nikah anlarını paylaştı. Temizlik programlarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi dünyaevine girdi. Gamze Türkmen ile bir süre önce nişanlanan Ezildi, nikah anlarını da kendi paylaştı. Ezildi daha önce yaptığı açıklamada nişan harcamaları için 500 bin lira harcadığını anlatmıştı. Nişanından da her anı paylaştığı için eleştirilen Ezildi, nikahında da aynı şekilde paylaşımlar da bulundu, düğün yapacağını da yazdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/sosyal-medya-fenomeni-kadir-ezildi-nisanlisinin-fotograflariyla-ilgili-dava-acmaya-hazirlaniyor-1088646668.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/05/1095933112_0:0:942:707_1920x0_80_0_0_f7e0560a1f8e7dd58c78744c86ad62f1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kadir ezildi, kadir ezildi evlendi, kadir ezildi kimle evlendi, kadir ezildi evlendi mi
kadir ezildi, kadir ezildi evlendi, kadir ezildi kimle evlendi, kadir ezildi evlendi mi

Sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi dünyaevine girdi

16:24 05.05.2025
Kadir Ezildi sosyal medya
Kadir Ezildi sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
Abone ol
Sunucu ve sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, Gamze Türkmen ile evlendi.
Temizlik Avcıları ve En Hamarat Benim programlarının sunucusu ve sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, Gamze Türkmen ile evlendi. Ezildi, sosyal medyasından nikah anlarını paylaştı.
Temizlik programlarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi dünyaevine girdi. Gamze Türkmen ile bir süre önce nişanlanan Ezildi, nikah anlarını da kendi paylaştı. Ezildi daha önce yaptığı açıklamada nişan harcamaları için 500 bin lira harcadığını anlatmıştı. Nişanından da her anı paylaştığı için eleştirilen Ezildi, nikahında da aynı şekilde paylaşımlar da bulundu, düğün yapacağını da yazdı.
Kadir Ezildi ve anneannesi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
YAŞAM
Sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, nişanlısının fotoğraflarıyla ilgili dava açmaya hazırlanıyor
1 Ekim 2024, 12:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала