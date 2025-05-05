https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/sosyal-medya-fenomeni-kadir-ezildi-dunyaevine-girdi-1095933402.html
Sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi dünyaevine girdi
Sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi dünyaevine girdi
Sputnik Türkiye
Sunucu ve sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, Gamze Türkmen ile evlendi. 05.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-05T16:24+0300
2025-05-05T16:24+0300
2025-05-05T16:24+0300
yaşam
kadir ezildi
evlilik
nikah
gamze türkmen
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Temizlik Avcıları ve En Hamarat Benim programlarının sunucusu ve sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, Gamze Türkmen ile evlendi. Ezildi, sosyal medyasından nikah anlarını paylaştı. Temizlik programlarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi dünyaevine girdi. Gamze Türkmen ile bir süre önce nişanlanan Ezildi, nikah anlarını da kendi paylaştı. Ezildi daha önce yaptığı açıklamada nişan harcamaları için 500 bin lira harcadığını anlatmıştı. Nişanından da her anı paylaştığı için eleştirilen Ezildi, nikahında da aynı şekilde paylaşımlar da bulundu, düğün yapacağını da yazdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/sosyal-medya-fenomeni-kadir-ezildi-nisanlisinin-fotograflariyla-ilgili-dava-acmaya-hazirlaniyor-1088646668.html
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kadir ezildi, kadir ezildi evlendi, kadir ezildi kimle evlendi, kadir ezildi evlendi mi
Sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi dünyaevine girdi
Sunucu ve sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, Gamze Türkmen ile evlendi.
Temizlik Avcıları ve En Hamarat Benim programlarının sunucusu ve sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, Gamze Türkmen ile evlendi. Ezildi, sosyal medyasından nikah anlarını paylaştı.
Temizlik programlarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi dünyaevine girdi. Gamze Türkmen ile bir süre önce nişanlanan Ezildi, nikah anlarını da kendi paylaştı. Ezildi daha önce yaptığı açıklamada nişan harcamaları için 500 bin lira harcadığını anlatmıştı. Nişanından da her anı paylaştığı için eleştirilen Ezildi, nikahında da aynı şekilde paylaşımlar da bulundu, düğün yapacağını da yazdı.