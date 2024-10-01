https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/sosyal-medya-fenomeni-kadir-ezildi-nisanlisinin-fotograflariyla-ilgili-dava-acmaya-hazirlaniyor-1088646668.html
Sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, nişanlısının fotoğraflarıyla ilgili dava açmaya hazırlanıyor
Sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, nişanlısının fotoğraflarıyla ilgili dava açmaya hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Temizlik programıyla tanınan sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, nişanlısı Gamze Türkmen'in başörtüsüz fotoğraflarını paylaşan magazin programına dava... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T12:01+0300
2024-10-01T12:01+0300
2024-10-01T12:01+0300
yaşam
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sosyal medya fenomeni
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En Hamarat Benim yarışmasının sunucusu olan Kadir Ezildi, sosyal medyanın da en çok takip edilen isimlerinden biri. Özel hayatıyla gündemde olan Ezildi'nin geçtiğimiz günlerde nişanlanması da en çok konuşulan konulardan biri olmuştu. Bir magazin programında tesettürlü olan Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen'in açık hali paylaşılınca, ikili bu kez dava haberiyle gündeme geldi.Görüntüler sonrasında çok sayıda tepki gelirken Gamze Türkmen avukatı aracılığıyla bir açıklama yaparak, yasal işlem başlatacaklarını söyledi. Kadir Ezildi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/sosyal-medya-fenomeni-ile-magaza-calisanlari-arasinda-tartisma-dakikalarca-bagirdilar-1088616804.html
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Sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, nişanlısının fotoğraflarıyla ilgili dava açmaya hazırlanıyor
Temizlik programıyla tanınan sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, nişanlısı Gamze Türkmen'in başörtüsüz fotoğraflarını paylaşan magazin programına dava açacaklarını duyurdu.
En Hamarat Benim yarışmasının sunucusu olan Kadir Ezildi, sosyal medyanın da en çok takip edilen isimlerinden biri. Özel hayatıyla gündemde olan Ezildi'nin geçtiğimiz günlerde nişanlanması da en çok konuşulan konulardan biri olmuştu. Bir magazin programında tesettürlü olan Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen'in açık hali paylaşılınca, ikili bu kez dava haberiyle gündeme geldi.
Görüntüler sonrasında çok sayıda tepki gelirken Gamze Türkmen avukatı aracılığıyla bir açıklama yaparak, yasal işlem başlatacaklarını söyledi.
Kadir Ezildi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:
"Müvekkil Kadir Ezildi'nin nişanlısı, müvekkil Gamze Türkmen için yazılı ve görsel medyada yer alan haberler ve paylaşımlar sebebiyle ciddi bir psikolojik baskıya maruz kalmaktadır. Müvekkilim, kişisel ve özel hayatına yapılan bu müdahaleler sonucunda, dini değerleri ve mahremiyeti göz ardı edilerek kamuoyunun önünde haksız yere hedef haline getirilmiştir. Basında çıkan haberlerde, müvekkilimin tesettürlü bir kadın olmasına rağmen, kişisel rızası olmadan özel hayatına ait açık fotoğraflar izinsiz bir şekilde sızdırılmış ve yayımlanmıştır. Bu durum, hem müvekkilimin kişilik haklarını ihlal etmiş hem de kendisini manevi olarak derinden yaralamıştır. Müvekkilim Gamze Türkmen, herhangi bir ünlü ya da fenomen değildir. Buna rağmen, sırf nişanlısının tanınmış biri olması dolayısıyla, basın ve medya organları tarafından hedef gösterilmiş ve özel hayatı, hiçe sayılarak kamuoyunun önüne servis edilmiştir. Bu durum, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde açık bir hak ihlalidir. Bu kapsamda, gerekli yasal işlemler tarafımızca başlatılmış olup, müvekkilim Gamze Türkmen'in kişilik haklarını, mahremiyetini ve dini değerlerini hiçe sayan bu haksız girişimlere karşı gerekli tüm yasal işlemlerin başlatıldığını ve psikolojik şiddet uygulayarak bu görselleri paylaşan tüm kurum ve kuruluşlara yasal işlem başlatacağımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."