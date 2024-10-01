Sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, nişanlısının fotoğraflarıyla ilgili dava açmaya hazırlanıyor

"Müvekkil Kadir Ezildi'nin nişanlısı, müvekkil Gamze Türkmen için yazılı ve görsel medyada yer alan haberler ve paylaşımlar sebebiyle ciddi bir psikolojik baskıya maruz kalmaktadır. Müvekkilim, kişisel ve özel hayatına yapılan bu müdahaleler sonucunda, dini değerleri ve mahremiyeti göz ardı edilerek kamuoyunun önünde haksız yere hedef haline getirilmiştir. Basında çıkan haberlerde, müvekkilimin tesettürlü bir kadın olmasına rağmen, kişisel rızası olmadan özel hayatına ait açık fotoğraflar izinsiz bir şekilde sızdırılmış ve yayımlanmıştır. Bu durum, hem müvekkilimin kişilik haklarını ihlal etmiş hem de kendisini manevi olarak derinden yaralamıştır. Müvekkilim Gamze Türkmen, herhangi bir ünlü ya da fenomen değildir. Buna rağmen, sırf nişanlısının tanınmış biri olması dolayısıyla, basın ve medya organları tarafından hedef gösterilmiş ve özel hayatı, hiçe sayılarak kamuoyunun önüne servis edilmiştir. Bu durum, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde açık bir hak ihlalidir. Bu kapsamda, gerekli yasal işlemler tarafımızca başlatılmış olup, müvekkilim Gamze Türkmen'in kişilik haklarını, mahremiyetini ve dini değerlerini hiçe sayan bu haksız girişimlere karşı gerekli tüm yasal işlemlerin başlatıldığını ve psikolojik şiddet uygulayarak bu görselleri paylaşan tüm kurum ve kuruluşlara yasal işlem başlatacağımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."