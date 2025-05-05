https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/rusya-abd-iliskilerinin-normallesmesi-tum-dunyanin-menfaatine-1095921459.html
Rusya-ABD ilişkilerinin normalleşmesi tüm dünyanın menfaatine
Rusya-ABD ilişkilerinin normalleşmesi tüm dünyanın menfaatine
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Polyanskiy, Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik müzakerelerin Ukrayna... 05.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-05T11:01+0300
2025-05-05T11:01+0300
2025-05-05T11:05+0300
dünya
rusya
abd
birleşmiş milletler (bm)
dmitriy polyanskiy
i̇kili ilişkiler
ukrayna
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Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy, Sputnik’e açıklamasında, Rusya ve ABD’nin müzakere sürecinin henüz başında olduğunu söyledi.Bu sürecin çok önemli olduğunu kaydeden Rus diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü:ABD Başkanı Donald Trump ikinci döneminin ilk 100 gününde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmeleri gerçekleştirirken, Rus ve ABD'li yetkililer Suudi Arabistan ve Türkiye'de bir araya gelmişti. İki ülke özel temsilcilerinin karşılıklı ziyaretleri diplomatik temasların yeniden tesis edilmesi çabalarının önemli bir parçası olarak gösteriliyor.İki taraf, büyükelçiliklerinin normal faaliyetlerine devam etmesi için aktif olarak çalışıyor ve ABD ile Rusya arasında doğrudan uçuşların yeniden başlatılmasını görüşüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/abdnin-karadeniz-plani-aciklandi-romanya-kritik-oneme-sahip-1095919447.html
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rusya, abd, birleşmiş milletler (bm), dmitriy polyanskiy, i̇kili ilişkiler, ukrayna
rusya, abd, birleşmiş milletler (bm), dmitriy polyanskiy, i̇kili ilişkiler, ukrayna
Rusya-ABD ilişkilerinin normalleşmesi tüm dünyanın menfaatine
11:01 05.05.2025 (güncellendi: 11:05 05.05.2025)
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Polyanskiy, Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik müzakerelerin Ukrayna çatışmasının çözümünden çok daha geniş olduğunu, bu normalleşmenin tüm dünyanın menfaatine olduğunu belirtti.
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy, Sputnik’e açıklamasında, Rusya ve ABD’nin müzakere sürecinin henüz başında olduğunu söyledi.
Bu sürecin çok önemli olduğunu kaydeden Rus diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü:
Rusya ve ABD'nin normalleşme çabaları, Ukrayna krizinin olası çözümüne ilişkin görüşmelerimizden çok daha büyük. Bu durum kesinlikle iki ülkeyi ilişkilerin normalleşmesine daha da yaklaştırabilir, ki bu sadece Rusya ve ABD'nin değil tüm dünyanın menfaatine olacak. Sanırım bu, görüştüğümüz ortaklarımız arasında da hakim olan bir görüş.
ABD Başkanı Donald Trump ikinci döneminin ilk 100 gününde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmeleri gerçekleştirirken, Rus ve ABD'li yetkililer Suudi Arabistan ve Türkiye'de bir araya gelmişti. İki ülke özel temsilcilerinin karşılıklı ziyaretleri diplomatik temasların yeniden tesis edilmesi çabalarının önemli bir parçası olarak gösteriliyor.
İki taraf, büyükelçiliklerinin normal faaliyetlerine devam etmesi için aktif olarak çalışıyor ve ABD ile Rusya arasında doğrudan uçuşların yeniden başlatılmasını görüşüyor.