https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/rusya-abd-iliskilerinin-normallesmesi-tum-dunyanin-menfaatine-1095921459.html

Rusya-ABD ilişkilerinin normalleşmesi tüm dünyanın menfaatine

Rusya-ABD ilişkilerinin normalleşmesi tüm dünyanın menfaatine

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Polyanskiy, Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik müzakerelerin Ukrayna... 05.05.2025, Sputnik Türkiye

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dünya

rusya

abd

birleşmiş milletler (bm)

dmitriy polyanskiy

i̇kili ilişkiler

ukrayna

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Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy, Sputnik’e açıklamasında, Rusya ve ABD’nin müzakere sürecinin henüz başında olduğunu söyledi.Bu sürecin çok önemli olduğunu kaydeden Rus diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü:ABD Başkanı Donald Trump ikinci döneminin ilk 100 gününde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmeleri gerçekleştirirken, Rus ve ABD'li yetkililer Suudi Arabistan ve Türkiye'de bir araya gelmişti. İki ülke özel temsilcilerinin karşılıklı ziyaretleri diplomatik temasların yeniden tesis edilmesi çabalarının önemli bir parçası olarak gösteriliyor.İki taraf, büyükelçiliklerinin normal faaliyetlerine devam etmesi için aktif olarak çalışıyor ve ABD ile Rusya arasında doğrudan uçuşların yeniden başlatılmasını görüşüyor.

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rusya, abd, birleşmiş milletler (bm), dmitriy polyanskiy, i̇kili ilişkiler, ukrayna