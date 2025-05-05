https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/abdnin-karadeniz-plani-aciklandi-romanya-kritik-oneme-sahip-1095919447.html
ABD’nin Karadeniz planı açıklandı: ‘Romanya kritik öneme sahip’
ABD’nin Karadeniz planı açıklandı: ‘Romanya kritik öneme sahip’
Sputnik Türkiye
ABD'nin, Karadeniz stratejisini hayata geçirmek için Romanya gibi bir müttefike ihtiyacı olduğu belirtildi. 05.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-05T10:24+0300
2025-05-05T10:24+0300
2025-05-05T10:32+0300
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karadeniz
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National Interest, ABD’nin Karadeniz stratejisi için Romanya’nın kritik öneme sahip olduğunu yazdı.Yazıda, “ABD’nin bölgedeki çıkarlarının güvence altına alınmasında hiçbir müttefik Romanya kadar kritik öneme sahip değil. NATO ve AB'nin ön saflarda yer alan bir üyesi olan Romanya, güneydoğu Avrupa'nın çapası haline geldi ve Irak'tan Afganistan'a kadar ABD ile askeri dayanışmasını kanıtladı” ifadesine yer verildi.ABD'li doğalgaz şirketlerinin Romanya'da faaliyet gösterdiği anımsatılan açıklamada, ülkenin 2027 yılına kadar Avrupa'nın en büyük gaz üreticisi haline geleceğine dikkat çekilerek, “Askeri alanda, Romanya yirmi yılı aşkın bir süredir ABD ordusu için önemli bir lojistik merkez olarak hizmet veriyor. NATO'nun en doğudaki Avrupa üyesi olarak stratejik coğrafi konumu, ABD'nin Irak ve Afganistan'daki operasyonlarını desteklemesine olanak sağladı” ifadesi kullanıldı.Yazıda ayrıca ABD’nin Karadeniz stratejisinin Rusya'yı caydırmayı ve kritik altyapıyı korumayı amaçladığı ve ABD-Romanya ortaklığının bu planın önemli bir ayağı haline geldiği vurgulandı.Daha önce Romanya eski cumhurbaşkanı adayı Calin Georgescu, ABD’li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda, NATO'nun Romanya üzerinden 3. Dünya Savaşı çıkarma riskinden bahsetmişti. Politikacı ayrıca Bükreş'in, NATO için Karadeniz ve Balkanlar'da hakimiyetin anahtarı haline gelebileceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/moldovada-aziz-george-kurdelesi-takan-yaslilar-para-cezasina-carptiriliyor-1095917202.html
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romanya, abd, karadeniz, nato, national interest, ab, calin georgescu, tucker carlson
ABD’nin Karadeniz planı açıklandı: ‘Romanya kritik öneme sahip’
10:24 05.05.2025 (güncellendi: 10:32 05.05.2025)
ABD'nin, Karadeniz stratejisini hayata geçirmek için Romanya gibi bir müttefike ihtiyacı olduğu belirtildi.
National Interest
, ABD’nin Karadeniz stratejisi için Romanya
’nın kritik öneme sahip olduğunu yazdı.
Yazıda, “ABD’nin bölgedeki çıkarlarının güvence altına alınmasında hiçbir müttefik Romanya kadar kritik öneme sahip değil. NATO ve AB'nin ön saflarda yer alan bir üyesi olan Romanya, güneydoğu Avrupa'nın çapası haline geldi ve Irak'tan Afganistan'a kadar ABD ile askeri dayanışmasını kanıtladı” ifadesine yer verildi.
ABD'li doğalgaz şirketlerinin Romanya'da faaliyet gösterdiği anımsatılan açıklamada, ülkenin 2027 yılına kadar Avrupa'nın en büyük gaz üreticisi haline geleceğine dikkat çekilerek, “Askeri alanda, Romanya yirmi yılı aşkın bir süredir ABD ordusu için önemli bir lojistik merkez olarak hizmet veriyor. NATO'nun en doğudaki Avrupa üyesi olarak stratejik coğrafi konumu, ABD'nin Irak ve Afganistan'daki operasyonlarını desteklemesine olanak sağladı” ifadesi kullanıldı.
Yazıda ayrıca ABD’nin Karadeniz stratejisinin Rusya'yı caydırmayı ve kritik altyapıyı korumayı amaçladığı ve ABD-Romanya ortaklığının bu planın önemli bir ayağı haline geldiği vurgulandı.
Daha önce Romanya eski cumhurbaşkanı adayı Calin Georgescu, ABD’li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda, NATO'nun Romanya üzerinden 3. Dünya Savaşı çıkarma riskinden bahsetmişti. Politikacı ayrıca Bükreş'in, NATO için Karadeniz ve Balkanlar'da hakimiyetin anahtarı haline gelebileceğini belirtti.