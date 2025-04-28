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RTÜK Başkanı Şahin'den sokak röportajlarıyla ilgili açıklama: 'Denetimlerimiz daha da sıkılaştırılarak sürdürülecek'
RTÜK Başkanı Şahin'den sokak röportajlarıyla ilgili açıklama: 'Denetimlerimiz daha da sıkılaştırılarak sürdürülecek'
Sputnik Türkiye
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Şahin, sokak röportajlarına ilişkin yeni bir açıklama yaparak, denetimlerin daha da sıkılaştırılarak... 28.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-28T02:47+0300
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabındaki paylaşımında 'sokak röportajları' ile ilgili uyarılarda bulundu.İçeriklerin toplumda ayrışmaya, manipülasyona ve yanlış bilgilendirmeye yol açtığını belirttiklerini ve bu tür yayınların takipçisi olacaklarını ifade ettiklerini anımsattı.Bazı çevrelerin, toplumun hassasiyetlerini hiçe sayan, insan onurunu ayaklar altına alan, belirli kesimleri hedef gösteren ve nefret söylemini körükleyen yayınlarına ısrarla devam etmekte olduğunu üzülerek gördüklerini ifade eden Şahin açıklamasında şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/samsunda-3-can-kaybiyla-sonuclanan-heyelan-sonrasi-adli-sorusturma-baslatildi-1095724804.html
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haberler, ebubekir şahin, rtük

RTÜK Başkanı Şahin'den sokak röportajlarıyla ilgili açıklama: 'Denetimlerimiz daha da sıkılaştırılarak sürdürülecek'

02:47 28.04.2025
© AAEbubekir Şahin
Ebubekir Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2025
© AA
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Şahin, sokak röportajlarına ilişkin yeni bir açıklama yaparak, denetimlerin daha da sıkılaştırılarak sürdürüleceğini belirtti.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabındaki paylaşımında 'sokak röportajları' ile ilgili uyarılarda bulundu.
İçeriklerin toplumda ayrışmaya, manipülasyona ve yanlış bilgilendirmeye yol açtığını belirttiklerini ve bu tür yayınların takipçisi olacaklarını ifade ettiklerini anımsattı.
Bazı çevrelerin, toplumun hassasiyetlerini hiçe sayan, insan onurunu ayaklar altına alan, belirli kesimleri hedef gösteren ve nefret söylemini körükleyen yayınlarına ısrarla devam etmekte olduğunu üzülerek gördüklerini ifade eden Şahin açıklamasında şunları kaydetti:

"Son olarak, bir vatandaşımıza yönelik gerçekleştirilen, ahlaki ve hukuki sınırları aşan, ağır hakaret ve saygısızlık içeren sokak röportajı, basın meslek ilkeleri ve ifade özgürlüğü kapsamı dışında kalan açık bir hak ihlali niteliği taşımaktadır. Sokak röportajı adı altında vatandaşımızın eğitimini, kültürünü, kişiliğini bilmeden, tahkir ve aşağılamalarda bulunarak hakaret eden bu kişi hakkında gerekli hukuki süreç başlatılmış olup, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Ayrıca, toplumu kin ve düşmanlığa sevk eden, ayrımcılığı körükleyen bu tür içeriklere asla müsamaha gösterilmeyecek, sokak röportajlarına yönelik denetimlerimiz daha da sıkılaştırılarak kararlılıkla sürdürülecektir. RTÜK olarak, vatandaşlarımızın onuruna, itibarına ve kişilik haklarına yönelik her türlü ihlale karşı hassasiyetle yaklaşmaya ve görsel-işitsel medya alanında hukukun ve etik ilkelerin korunması için gereken adımları atmaya devam edeceğiz."

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