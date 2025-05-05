Romanya seçimleri: Kiev'in kara listesindeki Simion ilk turu önde tamamladı
Abone ol
Romanya'da 24 Kasım'da yapılan ancak Batı ve NATO karşıtlığıyla bilinen Calin Georgescu'nun kazanması üzerine iptal edilen cumhurbaşkanlığı seçimleri dün tekrar düzenlendi.
Romanya halkı, 24 Kasım'daki ilk tur seçimin iptal edilmesi üzerine dün bir kez daha sandığa gitti. İptal edilen seçimi önde tamamlayan Georgescu'ya yakın isimlerden 'Rumenlerin Birlik İttifakı' (AUR) lideri George Simion, yüzde 41 oy alarak ilk turun galibi oldu.
Yüzde 21 oyla ikinci sırada yer alan Bükreş Belediye Başkanı Nicuşor Dan, 18 Mayıs'taki ikinci turda Simion'un rakibi olmaya hak kazandı.
İktidardaki koalisyonun ortak adayı Crin Antonescu ise yüzde 20 oy alarak seçimin dışında kaldı.
Yüzde 21 oyla ikinci sırada yer alan Bükreş Belediye Başkanı Nicuşor Dan, 18 Mayıs'taki ikinci turda Simion'un rakibi olmaya hak kazandı.
İktidardaki koalisyonun ortak adayı Crin Antonescu ise yüzde 20 oy alarak seçimin dışında kaldı.
Simion Ukrayna'ya askeri yardıma karşı çıkıyor
Ukrayna meselesinde Batı'dan farklı bir tutum sergileyen Simion, Kiev'e askeri yardımların durdurulması gerektiği görüşünde.
Simion, Ukrayna krizinde izlediği politika nedeniyle Kiev tarafından 'istenmeyen kişi' ilan edilerek kara listeye alınmıştı.
Kasım ayındaki seçimlerden önce Georgescu'nun kazanması halinde başbakanlık görevini üstlenebileceğini söyleyen Simion'un, cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturması halinde Georgescu'yu üst düzey bir pozisyona getirmesi bekleniyor.
Simion, Ukrayna krizinde izlediği politika nedeniyle Kiev tarafından 'istenmeyen kişi' ilan edilerek kara listeye alınmıştı.
Kasım ayındaki seçimlerden önce Georgescu'nun kazanması halinde başbakanlık görevini üstlenebileceğini söyleyen Simion'un, cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturması halinde Georgescu'yu üst düzey bir pozisyona getirmesi bekleniyor.
Ne olmuştu?
Romanya'da her beş yılda bir yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri 24 Kasım'da gerçekleştirilmişti. İlk turun sonunda, Batı ve NATO karşıtı bağımsız aday Georgescu oyların yüzde 22.94'ünü alarak ilk sırada yer almıştı.
NATO ve ABD ile ortaklığı destekleyen Elena Laskoni ise oyların yüzde 19.18'ine ulaşmıştı. Seçimlerin ikinci turu 8 Aralık'ta yapılacaktı ancak Romanya Anayasa Mahkemesi, sivil toplum örgütleri, adaylar ve devlet kurumlarının şikayetlerini yeniden değerlendirmesinin ardından cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun sonuçlarını iptal etmişti.
Georgescu, Anayasa Mahkemesi'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk tur sonuçlarını iptal etmesinin sadece hukuk dışı değil, aynı zamanda darbe niteliği taşıyan siyasi bir eylem olduğunu vurgulamıştı.
Georgescu, iptal kararına itiraz etmiş, önce Bükreş Temyiz Mahkemesi, ardından Romanya Yüksek Mahkemesi, cumhurbaşkanı seçiminin iptal edilmesi kararının geçerli olduğuna hükmetmişti.
NATO ve ABD ile ortaklığı destekleyen Elena Laskoni ise oyların yüzde 19.18'ine ulaşmıştı. Seçimlerin ikinci turu 8 Aralık'ta yapılacaktı ancak Romanya Anayasa Mahkemesi, sivil toplum örgütleri, adaylar ve devlet kurumlarının şikayetlerini yeniden değerlendirmesinin ardından cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun sonuçlarını iptal etmişti.
Georgescu, Anayasa Mahkemesi'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk tur sonuçlarını iptal etmesinin sadece hukuk dışı değil, aynı zamanda darbe niteliği taşıyan siyasi bir eylem olduğunu vurgulamıştı.
Georgescu, iptal kararına itiraz etmiş, önce Bükreş Temyiz Mahkemesi, ardından Romanya Yüksek Mahkemesi, cumhurbaşkanı seçiminin iptal edilmesi kararının geçerli olduğuna hükmetmişti.