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Romanya seçimleri: Kiev'in kara listesindeki Simion ilk turu önde tamamladı
Romanya seçimleri: Kiev'in kara listesindeki Simion ilk turu önde tamamladı
Sputnik Türkiye
Romanya'da 24 Kasım'da yapılan ancak Batı ve NATO karşıtlığıyla bilinen Calin Georgescu'nun kazanması üzerine iptal edilen cumhurbaşkanlığı seçimleri dün... 05.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-05T10:54+0300
2025-05-05T10:54+0300
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Romanya halkı, 24 Kasım'daki ilk tur seçimin iptal edilmesi üzerine dün bir kez daha sandığa gitti. İptal edilen seçimi önde tamamlayan Georgescu'ya yakın isimlerden 'Rumenlerin Birlik İttifakı' (AUR) lideri George Simion, yüzde 41 oy alarak ilk turun galibi oldu.Yüzde 21 oyla ikinci sırada yer alan Bükreş Belediye Başkanı Nicuşor Dan, 18 Mayıs'taki ikinci turda Simion'un rakibi olmaya hak kazandı.İktidardaki koalisyonun ortak adayı Crin Antonescu ise yüzde 20 oy alarak seçimin dışında kaldı.Simion Ukrayna'ya askeri yardıma karşı çıkıyorUkrayna meselesinde Batı'dan farklı bir tutum sergileyen Simion, Kiev'e askeri yardımların durdurulması gerektiği görüşünde.Simion, Ukrayna krizinde izlediği politika nedeniyle Kiev tarafından 'istenmeyen kişi' ilan edilerek kara listeye alınmıştı.Kasım ayındaki seçimlerden önce Georgescu'nun kazanması halinde başbakanlık görevini üstlenebileceğini söyleyen Simion'un, cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturması halinde Georgescu'yu üst düzey bir pozisyona getirmesi bekleniyor.Ne olmuştu?Romanya'da her beş yılda bir yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri 24 Kasım'da gerçekleştirilmişti. İlk turun sonunda, Batı ve NATO karşıtı bağımsız aday Georgescu oyların yüzde 22.94'ünü alarak ilk sırada yer almıştı.NATO ve ABD ile ortaklığı destekleyen Elena Laskoni ise oyların yüzde 19.18'ine ulaşmıştı. Seçimlerin ikinci turu 8 Aralık'ta yapılacaktı ancak Romanya Anayasa Mahkemesi, sivil toplum örgütleri, adaylar ve devlet kurumlarının şikayetlerini yeniden değerlendirmesinin ardından cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun sonuçlarını iptal etmişti.Georgescu, Anayasa Mahkemesi'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk tur sonuçlarını iptal etmesinin sadece hukuk dışı değil, aynı zamanda darbe niteliği taşıyan siyasi bir eylem olduğunu vurgulamıştı.Georgescu, iptal kararına itiraz etmiş, önce Bükreş Temyiz Mahkemesi, ardından Romanya Yüksek Mahkemesi, cumhurbaşkanı seçiminin iptal edilmesi kararının geçerli olduğuna hükmetmişti.
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haberler, avrupa, calin georgescu, batı, ukrayna, romanya, nato, george simion, rumenlerin birlik i̇ttifakı, cumhurbaşkanlığı seçimi
haberler, avrupa, calin georgescu, batı, ukrayna, romanya, nato, george simion, rumenlerin birlik i̇ttifakı, cumhurbaşkanlığı seçimi

Romanya seçimleri: Kiev'in kara listesindeki Simion ilk turu önde tamamladı

10:54 05.05.2025
© Fotoğraf : AURGeorge Simion
George Simion - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
© Fotoğraf : AUR
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Romanya'da 24 Kasım'da yapılan ancak Batı ve NATO karşıtlığıyla bilinen Calin Georgescu'nun kazanması üzerine iptal edilen cumhurbaşkanlığı seçimleri dün tekrar düzenlendi.
Romanya halkı, 24 Kasım'daki ilk tur seçimin iptal edilmesi üzerine dün bir kez daha sandığa gitti. İptal edilen seçimi önde tamamlayan Georgescu'ya yakın isimlerden 'Rumenlerin Birlik İttifakı' (AUR) lideri George Simion, yüzde 41 oy alarak ilk turun galibi oldu.

Yüzde 21 oyla ikinci sırada yer alan Bükreş Belediye Başkanı Nicuşor Dan, 18 Mayıs'taki ikinci turda Simion'un rakibi olmaya hak kazandı.

İktidardaki koalisyonun ortak adayı Crin Antonescu ise yüzde 20 oy alarak seçimin dışında kaldı.

Simion Ukrayna'ya askeri yardıma karşı çıkıyor

Ukrayna meselesinde Batı'dan farklı bir tutum sergileyen Simion, Kiev'e askeri yardımların durdurulması gerektiği görüşünde.

Simion, Ukrayna krizinde izlediği politika nedeniyle Kiev tarafından 'istenmeyen kişi' ilan edilerek kara listeye alınmıştı.

Kasım ayındaki seçimlerden önce Georgescu'nun kazanması halinde başbakanlık görevini üstlenebileceğini söyleyen Simion'un, cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturması halinde Georgescu'yu üst düzey bir pozisyona getirmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

Romanya'da her beş yılda bir yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri 24 Kasım'da gerçekleştirilmişti. İlk turun sonunda, Batı ve NATO karşıtı bağımsız aday Georgescu oyların yüzde 22.94'ünü alarak ilk sırada yer almıştı.

NATO ve ABD ile ortaklığı destekleyen Elena Laskoni ise oyların yüzde 19.18'ine ulaşmıştı. Seçimlerin ikinci turu 8 Aralık'ta yapılacaktı ancak Romanya Anayasa Mahkemesi, sivil toplum örgütleri, adaylar ve devlet kurumlarının şikayetlerini yeniden değerlendirmesinin ardından cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun sonuçlarını iptal etmişti.

Georgescu, Anayasa Mahkemesi'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk tur sonuçlarını iptal etmesinin sadece hukuk dışı değil, aynı zamanda darbe niteliği taşıyan siyasi bir eylem olduğunu vurgulamıştı.

Georgescu, iptal kararına itiraz etmiş, önce Bükreş Temyiz Mahkemesi, ardından Romanya Yüksek Mahkemesi, cumhurbaşkanı seçiminin iptal edilmesi kararının geçerli olduğuna hükmetmişti.
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