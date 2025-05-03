https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/tapu-islemlerinden-alinan-doner-sermaye-bedeline-zam-geldi-1095884999.html

Tapu işlemlerinden alınan döner sermaye bedeline zam geldi

Tapu işlemlerinden alınan döner sermaye bedeline zam geldi

Sputnik Türkiye

Gayrimenkul alımında ödenen döner sermaye bedeline yeni zam geldi. 03.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-03T11:05+0300

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ekonomi̇

tapu

tapu dairesi

zam

döner sermaye bedeli

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Ev, arsa, tarla gibi gayrimenkul alımında ödenen döner sermaye bedeline yeni bir zam daha geldi. Ev alanların ödediği döner sermaye, zammın ardından 5 bin 324 liraya yükseldi.1 Mayıs itibarıyla geçerli olduSözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre tapu işlemlerinden alınan döner sermaye bedeline yüzde 50 ile yüzde 200 arasında zam yapıldı. Ev, arsa, tarla gibi gayrimenkul satın alanların ödediği döner sermaye bedeli 1 Mayıs itibarıyla 3 bin 549 liradan 5 bin 324 liraya yükseldi. Bu ikinci zamla döner sermaye bedeline gelen yıllık zam yüzde 116 oldu.Yabancıya yıllık yüzde 332 zamCumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan karara göre, yılbaşında yapılan yüzde 44 zamla 822 liradan 1.183 liraya çıkarılan tapu döner sermaye gösterge ücreti 1 Mayıs’tan geçerli olmak üzere 1.774 liraya yükseltildi. Bu gösterge rakamları şehir merkezlerinde ağırlıklı olarak 3 kat, diğer yerlerde 2-2,5 kat olarak uygulanıyor. Örnek vermek gerekirse İstanbul’un Maltepe, Ankara’nın Keçiören ilçesinde daire alan bir kişi, tapu harcının yanı sıra evin fiyatı ne olursa üzerine bir de 5 bin 323 lira döner sermaye bedeli ödemek zorunda olacak.Tapu işlemleri sırasında ödenen bu tutar bu yılın başında 2 bin 466 liradan 3 bin 549 liraya çıkarılmıştı. Yapılan bu yeni zamla tapudaki döner sermaye yükü bir yılda yüzde 116 zamlandı.Aynı kararla gayrimenkul satın alan yabancıların ödeyeceği döner sermaye bedeline ise yüzde 200 zam yapıldı. Böylece yıl başında yapılan yüzde 44 zamla 3 bin 851 liradan 5 bin 543 liraya çıkarılan döner sermaye bedeli yabancılar için 1 Mayıs zammıyla 16 bin 629 liraya çıktı. Yıllık zam ise yüzde 332'yi buldu. Belediyeler, kamu kurumları, bankalar ve şirketlerin tapu sorgusu için ödeyeceği döner sermaye bedellerine de 1 Mayıs’tan geçerli olmak üzere yüzde 200 zam yapıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/bu-yil-neye-ne-kadar-odenecek-2025in-zamlanan-kalemleri-tam-liste-belli-oldu-1092243773.html

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tapu, tapu dairesi, zam, döner sermaye bedeli