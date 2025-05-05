https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/pakistandan-bmgkya-acil-istisare-talebi-1095915266.html

Pakistan’dan BMGK’ya acil istişare talebi

Pakistan’dan BMGK’ya acil istişare talebi

Sputnik Türkiye

Pakistan’ın, bölgedeki tırmanan gerilimle ilgili olarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) bugün için kapalı istişare talep etti. 05.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-05T08:36+0300

2025-05-05T08:36+0300

2025-05-05T08:45+0300

dünya

pakistan

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

hindistan

gerilim

i̇stişare

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103297/99/1032979939_0:67:1200:742_1920x0_80_0_0_153c7072634ea6904c5d250f42a1dbfa.jpg

Pakistan ve Yunanistan’ın BM daimi temsilciliklerinden Sputnik’e yapılan açıklamalara göre, Pakistan BMGK’da bugün için kapalı istişare talep etti.BMGK’da mayıs dönem başkanlığını yapan Yunanistan’ın temsilciliği, “Kapalı istişare için talep alındı. Saat 15.00 (TSİ 22.00)” bilgisini verdi.Pakistan Daimi Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, talebin bölgede kötüleşen durum ve Hindistan ile artan gerginlikle bağlantılı olduğu belirtildi. İstişarenin ardından Pakistan’ın BM Daimi Temsilcisi Asim İftihar Ahmad’ın basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.Neler olmuştu?Hindistan'daki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerce, 22 Nisan'da turistlere ateş açılması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Saldırıyı Pakistan merkezli terör örgütü Leşker-i Tayyibe'nin bir kolu olan 'Direniş Cephesi' (TRF) üstlenmişti.Saldırısı sonrası Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Suudi Arabistan'daki resmi ziyaretini yarıda keserek Yeni Delhi'ye dönmüş, güvenlik toplantısı düzenlemişti. Toplantının ardından yetkililer, saldırının Pakistan tarafından düzenlendiğini öne sürmüştü.Hindistan, bu saldırıyla yanıt olarak Pakistan vatandaşlarına vize verme sürecini askıya almış, şu ana kadar vizeleri de iptal etmişti. Buna karşılık Pakistan da Hindistan’la tüm ticareti askıya aldığını ve hava sahasını Hint havayollarına kapatmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/trump-hafta-sonu-rusyayla-ilgili-bazi-iyi-gorusmeler-yaptigini-bildirdi-1095914707.html

pakistan

hindistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pakistan, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), hindistan, gerilim, i̇stişare