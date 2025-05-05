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Pakistan’dan BMGK’ya acil istişare talebi
Pakistan’dan BMGK’ya acil istişare talebi
Sputnik Türkiye
Pakistan’ın, bölgedeki tırmanan gerilimle ilgili olarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) bugün için kapalı istişare talep etti. 05.05.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
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birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
hindistan
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Pakistan ve Yunanistan’ın BM daimi temsilciliklerinden Sputnik’e yapılan açıklamalara göre, Pakistan BMGK’da bugün için kapalı istişare talep etti.BMGK’da mayıs dönem başkanlığını yapan Yunanistan’ın temsilciliği, “Kapalı istişare için talep alındı. Saat 15.00 (TSİ 22.00)” bilgisini verdi.Pakistan Daimi Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, talebin bölgede kötüleşen durum ve Hindistan ile artan gerginlikle bağlantılı olduğu belirtildi. İstişarenin ardından Pakistan’ın BM Daimi Temsilcisi Asim İftihar Ahmad’ın basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.Neler olmuştu?Hindistan'daki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerce, 22 Nisan'da turistlere ateş açılması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Saldırıyı Pakistan merkezli terör örgütü Leşker-i Tayyibe'nin bir kolu olan 'Direniş Cephesi' (TRF) üstlenmişti.Saldırısı sonrası Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Suudi Arabistan'daki resmi ziyaretini yarıda keserek Yeni Delhi'ye dönmüş, güvenlik toplantısı düzenlemişti. Toplantının ardından yetkililer, saldırının Pakistan tarafından düzenlendiğini öne sürmüştü.Hindistan, bu saldırıyla yanıt olarak Pakistan vatandaşlarına vize verme sürecini askıya almış, şu ana kadar vizeleri de iptal etmişti. Buna karşılık Pakistan da Hindistan’la tüm ticareti askıya aldığını ve hava sahasını Hint havayollarına kapatmıştı.
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pakistan, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), hindistan, gerilim, i̇stişare
pakistan, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), hindistan, gerilim, i̇stişare

Pakistan’dan BMGK’ya acil istişare talebi

08:36 05.05.2025 (güncellendi: 08:45 05.05.2025)
© AA / Atılgan ÖzdilBMGK'da Suriye tasarısı görüşüldü
BMGK'da Suriye tasarısı görüşüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
© AA / Atılgan Özdil
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Pakistan’ın, bölgedeki tırmanan gerilimle ilgili olarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) bugün için kapalı istişare talep etti.
Pakistan ve Yunanistan’ın BM daimi temsilciliklerinden Sputnik’e yapılan açıklamalara göre, Pakistan BMGK’da bugün için kapalı istişare talep etti.
BMGK’da mayıs dönem başkanlığını yapan Yunanistan’ın temsilciliği, “Kapalı istişare için talep alındı. Saat 15.00 (TSİ 22.00)” bilgisini verdi.
Pakistan Daimi Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, talebin bölgede kötüleşen durum ve Hindistan ile artan gerginlikle bağlantılı olduğu belirtildi. İstişarenin ardından Pakistan’ın BM Daimi Temsilcisi Asim İftihar Ahmad’ın basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Neler olmuştu?

Hindistan'daki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerce, 22 Nisan'da turistlere ateş açılması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Saldırıyı Pakistan merkezli terör örgütü Leşker-i Tayyibe'nin bir kolu olan 'Direniş Cephesi' (TRF) üstlenmişti.

Saldırısı sonrası Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Suudi Arabistan'daki resmi ziyaretini yarıda keserek Yeni Delhi'ye dönmüş, güvenlik toplantısı düzenlemişti. Toplantının ardından yetkililer, saldırının Pakistan tarafından düzenlendiğini öne sürmüştü.

Hindistan, bu saldırıyla yanıt olarak Pakistan vatandaşlarına vize verme sürecini askıya almış, şu ana kadar vizeleri de iptal etmişti. Buna karşılık Pakistan da Hindistan’la tüm ticareti askıya aldığını ve hava sahasını Hint havayollarına kapatmıştı.
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