https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/ozgur-ozele-saldirida-gelisme-selcuk-tengioglunun-gozalti-suresi-uzatildi-1095917640.html

Özgür Özel'e saldırıda gelişme: Selçuk Tengioğlu'nun gözaltı süresi uzatıldı

Özgür Özel'e saldırıda gelişme: Selçuk Tengioğlu'nun gözaltı süresi uzatıldı

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma... 05.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-05T09:56+0300

2025-05-05T09:56+0300

2025-05-05T10:23+0300

türki̇ye

selçuk tengioğlu

özgür özel

chp

atatürk kültür merkezi

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Selçuk Tengioğlu hakkında soruşturma sürüyor. Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Şüphelinin gözaltı süresi soruşturmanın derinleştirilmesi bağlamında şimdilik bir gün uzatılmıştır, gelişmelerden bilgi verilecektir" ifadeleri kullanıldı.Gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu'nun Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından Atatürk Kültür Merkezi'nden (AKM) ayrılan Özel, bu sırada yanına yaklaşan ve görüntülerden Selçuk Tengioğlu olduğu belirlenen saldırgan tarafından yumruklanmıştı.Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderilmişti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatılmış olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir" ifadeleri kullanılmıştı.Yapılan sorgulamada Selçuk Tengioğlu'nun 9 Mayıs 2004'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kızı M.T. (15) ve oğlu B.T'yi (17) öldürdüğü, küçük kızı G.T'yi de (11) yaraladığı gerekçesiyle yargılandığı davada müebbet hapis cezası aldığı, 2020'de de şartlı tahliye ile cezaevinden çıktığı belirlenmişti.Şüphelinin herhangi bir siyasi parti ve örgütle bağlantısı olmadığı ve akıl sağlığına ilişkin de bir bulguya rastlanmadığı öğrenilmişti.

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selçuk tengioğlu, özgür özel, chp, atatürk kültür merkezi, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı