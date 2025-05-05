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CHP lideri Özel: Bugün yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye, hiçbir siyasi görüşe, hiçbir rakibimize mal etmiyorum
CHP lideri Özel: Bugün yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye, hiçbir siyasi görüşe, hiçbir rakibimize mal etmiyorum
Sputnik Türkiye
CHP Genel Merkezi önünde açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özel, kendisine yönelik yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye, hiçbir siyasi görüşe, hiçbir... 05.05.2025, Sputnik Türkiye
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da uğradığı saldırının ardından Ankara'da parti genel merkezi önünde kalabalığa hitap etti.TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi için İstanbul'a gittiğini, orada kimsenin hiç istemediği bir şey yaşadıklarını aktaran Özel şunları söyledi:Özel, kimsenin yarınlardan kaygısının, en ufak bir kuşkusunun ve korkusunun olmaması gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Kimse bizi korkutamaz. Korkuyu da kaygıyı da kuşkuyu da çok gerilerde bıraktık. Biz, başaracağız. Bu ülkeye hep birlikte sahip çıkacağız. Bizi, ne katilleri ne güçleri ne savcıları ne de bu ülkenin yarınlarına karşı kurdukları kumpasları yıldıramaz. Biz, bu millete, Türk milletine, Türkiye Cumhuriyeti'ne güveniyoruz, inanıyoruz. Bu ülkenin bütün demokratlarını, sosyal demokratlarını, muhafazakar demokratlarını, milliyetçi demokratlarını, liberal demokratlarını, sosyalist demokratlarını, Kürt demokratlarını hep birlikte sahipleniyoruz, kucaklıyoruz. Hep birlikte bu ülkeyi kurtarmaya ant içiyoruz."
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cumhuriyet halk partisi (chp), chp, i̇stanbul, özgür özel

CHP lideri Özel: Bugün yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye, hiçbir siyasi görüşe, hiçbir rakibimize mal etmiyorum

00:53 05.05.2025
© AA / Abdullah GüçlüCHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
© AA / Abdullah Güçlü
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CHP Genel Merkezi önünde açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özel, kendisine yönelik yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye, hiçbir siyasi görüşe, hiçbir rakiplerine mal etmediğini belirtti. Özel, "Ancak saldırıyı Ekrem Başkan'a, arkadaşlarımıza yapılan zulümden, partimiz üzerinden, ülkemize kurulan kumpastan da bağımsız görmüyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da uğradığı saldırının ardından Ankara'da parti genel merkezi önünde kalabalığa hitap etti.
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi için İstanbul'a gittiğini, orada kimsenin hiç istemediği bir şey yaşadıklarını aktaran Özel şunları söyledi:

"Bugün bize yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye, hiçbir siyasi görüşe, hiçbir rakibimize mal etmiyorum. Ancak bugün yapılan saldırıyı içinde bulunduğumuz süreçte Ekrem Başkan'a, arkadaşlarımıza yapılan zulümden, partimiz üzerinden, ülkemize kurulan kumpastan da bağımsız görmüyorum. Bundan sonra herkes aklını başına alsın. CHP, asla ve asla böyle bir provokasyona karşı buradan bir siyasi çıkar peşine düşecek, kolaycılık güdecek bir parti değildir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir provokasyonla geri adım attırılacak, susturulacak, sindirilecek, yolundan döndürülecek, iktidar yürüyüşü durdurulacak bir parti asla değildir.

Bu sebepten buradan açıkça ilan ederim ki bundan sonra bizim önümüzde duranlar, milletin iradesine istikamet vermeye çalışanlar, milletin iradesine rağmen darbe girişimine kalkışanlar, cunta heveslileri şunu biliniz; biz bugün yaşananları ne size ne bir başkasına mal edecek kolaycılıkta değiliz. Ama şunu da bilin ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak önümüzde durursanız, millete kafa tutarsanız, arkadaşlarımızı haksız yere içeride tutarsanız bizden çekeceğiniz var, göreceğiniz var."

Özel, kimsenin yarınlardan kaygısının, en ufak bir kuşkusunun ve korkusunun olmaması gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kimse bizi korkutamaz. Korkuyu da kaygıyı da kuşkuyu da çok gerilerde bıraktık. Biz, başaracağız. Bu ülkeye hep birlikte sahip çıkacağız. Bizi, ne katilleri ne güçleri ne savcıları ne de bu ülkenin yarınlarına karşı kurdukları kumpasları yıldıramaz. Biz, bu millete, Türk milletine, Türkiye Cumhuriyeti'ne güveniyoruz, inanıyoruz. Bu ülkenin bütün demokratlarını, sosyal demokratlarını, muhafazakar demokratlarını, milliyetçi demokratlarını, liberal demokratlarını, sosyalist demokratlarını, Kürt demokratlarını hep birlikte sahipleniyoruz, kucaklıyoruz. Hep birlikte bu ülkeyi kurtarmaya ant içiyoruz."
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