CHP lideri Özel: Bugün yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye, hiçbir siyasi görüşe, hiçbir rakibimize mal etmiyorum

"Bugün bize yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye, hiçbir siyasi görüşe, hiçbir rakibimize mal etmiyorum. Ancak bugün yapılan saldırıyı içinde bulunduğumuz süreçte Ekrem Başkan'a, arkadaşlarımıza yapılan zulümden, partimiz üzerinden, ülkemize kurulan kumpastan da bağımsız görmüyorum. Bundan sonra herkes aklını başına alsın. CHP, asla ve asla böyle bir provokasyona karşı buradan bir siyasi çıkar peşine düşecek, kolaycılık güdecek bir parti değildir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir provokasyonla geri adım attırılacak, susturulacak, sindirilecek, yolundan döndürülecek, iktidar yürüyüşü durdurulacak bir parti asla değildir.

Bu sebepten buradan açıkça ilan ederim ki bundan sonra bizim önümüzde duranlar, milletin iradesine istikamet vermeye çalışanlar, milletin iradesine rağmen darbe girişimine kalkışanlar, cunta heveslileri şunu biliniz; biz bugün yaşananları ne size ne bir başkasına mal edecek kolaycılıkta değiliz. Ama şunu da bilin ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak önümüzde durursanız, millete kafa tutarsanız, arkadaşlarımızı haksız yere içeride tutarsanız bizden çekeceğiniz var, göreceğiniz var."