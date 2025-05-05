https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/ozgur-ozele-saldiran-selcuk-tengioglunun--kaldigi-otel-muhurlendi-1095940163.html

Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun kaldığı otel mühürlendi

Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun kaldığı otel mühürlendi

Sputnik Türkiye

CHP lideri Özgür Özel'e Atatürk Kültür Merkezi önünde saldıran Selçuk Tengioğlu’nun kaldığı otel ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Beyoğlu Belediyesi tarafından... 05.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-05T23:10+0300

2025-05-05T23:10+0300

2025-05-05T23:10+0300

türki̇ye

selçuk tengioğlu

özgür özel

türkiye

beyoğlu belediyesi

atatürk kültür merkezi

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Beyoğlu Belediyesi, CHP Genel Başkanı Özel'e, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından saldıran Selçuk Tengioğlu’nun kaldığı tespit edilen otelde incelemelerde bulundu.Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kalyoncu Kulluğu Caddesi'ndeki işletmenin ruhsatsız olduğunu tespit eden ekipler oteli mühürledi.Bu arada Beyoğlu Belediyesi'nin saldırgana yaklaşık 8 aydır ayni yardım içeren market kartı ile dört ayda bir giysi yardımında bulunduğu öğrenildi.Beyoğlu Belediyesi'nden yardım aldığını anlattıPolis ekiplerince ifadesine başvurulan otel işletmecisi O.A. Tengioğlu’nun 23 Şubat'tan olayın yaşandığı güne kadar 3 kişilik paylaşımlı odada kaldığını ve bu kişilerin birbiriyle alakası olmadığını söyledi.O.A, saldırganın maddi durumunun çok iyi olmadığını, kendisinin yönlendirmesiyle Beyoğlu Belediyesi'nden yardım talep ettiğini anlattı.Belediye yetkililerinin pansiyonu aradıklarını kaydeden O.A, kendisinin de Selçuk Tengioğlu’nun maddi durumunun kötü olduğunu telefonda yetkililere aktardığını, yetkililerin pansiyona gelerek şüpheliyle görüştüklerini, bunun ardından 8 adet her birinde 1000 lira değerinde gıda, giysi ve temizlik ürünlerinde kullanabileceği kart verildiğini ifade etti.O.A, ilerleyen zamanlarda belediye yetkililerince şahsın yardım amaçlı arandığını, pansiyona gelerek görüşme yapıldığını ancak içeriğinden bilgisinin olmadığını beyan etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/chp-lideri-ozele-saldiran-selcuk-tengioglunun-ifadesi-ortaya-cikti-yuzune-bir-tokat-vurdum-talimat-1095938016.html

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selçuk tengioğlu, özgür özel, türkiye, beyoğlu belediyesi, atatürk kültür merkezi