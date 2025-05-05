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Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun kaldığı otel mühürlendi
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun kaldığı otel mühürlendi
Sputnik Türkiye
CHP lideri Özgür Özel'e Atatürk Kültür Merkezi önünde saldıran Selçuk Tengioğlu’nun kaldığı otel ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Beyoğlu Belediyesi tarafından... 05.05.2025, Sputnik Türkiye
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özgür özel
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Beyoğlu Belediyesi, CHP Genel Başkanı Özel'e, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından saldıran Selçuk Tengioğlu’nun kaldığı tespit edilen otelde incelemelerde bulundu.Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kalyoncu Kulluğu Caddesi'ndeki işletmenin ruhsatsız olduğunu tespit eden ekipler oteli mühürledi.Bu arada Beyoğlu Belediyesi'nin saldırgana yaklaşık 8 aydır ayni yardım içeren market kartı ile dört ayda bir giysi yardımında bulunduğu öğrenildi.Beyoğlu Belediyesi'nden yardım aldığını anlattıPolis ekiplerince ifadesine başvurulan otel işletmecisi O.A. Tengioğlu’nun 23 Şubat'tan olayın yaşandığı güne kadar 3 kişilik paylaşımlı odada kaldığını ve bu kişilerin birbiriyle alakası olmadığını söyledi.O.A, saldırganın maddi durumunun çok iyi olmadığını, kendisinin yönlendirmesiyle Beyoğlu Belediyesi'nden yardım talep ettiğini anlattı.Belediye yetkililerinin pansiyonu aradıklarını kaydeden O.A, kendisinin de Selçuk Tengioğlu’nun maddi durumunun kötü olduğunu telefonda yetkililere aktardığını, yetkililerin pansiyona gelerek şüpheliyle görüştüklerini, bunun ardından 8 adet her birinde 1000 lira değerinde gıda, giysi ve temizlik ürünlerinde kullanabileceği kart verildiğini ifade etti.O.A, ilerleyen zamanlarda belediye yetkililerince şahsın yardım amaçlı arandığını, pansiyona gelerek görüşme yapıldığını ancak içeriğinden bilgisinin olmadığını beyan etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/chp-lideri-ozele-saldiran-selcuk-tengioglunun-ifadesi-ortaya-cikti-yuzune-bir-tokat-vurdum-talimat-1095938016.html
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selçuk tengioğlu, özgür özel, türkiye, beyoğlu belediyesi, atatürk kültür merkezi

Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun kaldığı otel mühürlendi

23:10 05.05.2025
© AAÖzgür Özel'e saldırıda gelişme: Selçuk Tengioğlu'nun gözaltı süresi uzatıldı
Özgür Özel'e saldırıda gelişme: Selçuk Tengioğlu'nun gözaltı süresi uzatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
© AA
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CHP lideri Özgür Özel'e Atatürk Kültür Merkezi önünde saldıran Selçuk Tengioğlu’nun kaldığı otel ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Beyoğlu Belediyesi tarafından mühürlendi.
Beyoğlu Belediyesi, CHP Genel Başkanı Özel'e, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından saldıran Selçuk Tengioğlu’nun kaldığı tespit edilen otelde incelemelerde bulundu.
Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kalyoncu Kulluğu Caddesi'ndeki işletmenin ruhsatsız olduğunu tespit eden ekipler oteli mühürledi.
Bu arada Beyoğlu Belediyesi'nin saldırgana yaklaşık 8 aydır ayni yardım içeren market kartı ile dört ayda bir giysi yardımında bulunduğu öğrenildi.

Beyoğlu Belediyesi'nden yardım aldığını anlattı

Polis ekiplerince ifadesine başvurulan otel işletmecisi O.A. Tengioğlu’nun 23 Şubat'tan olayın yaşandığı güne kadar 3 kişilik paylaşımlı odada kaldığını ve bu kişilerin birbiriyle alakası olmadığını söyledi.
O.A, saldırganın maddi durumunun çok iyi olmadığını, kendisinin yönlendirmesiyle Beyoğlu Belediyesi'nden yardım talep ettiğini anlattı.
Belediye yetkililerinin pansiyonu aradıklarını kaydeden O.A, kendisinin de Selçuk Tengioğlu’nun maddi durumunun kötü olduğunu telefonda yetkililere aktardığını, yetkililerin pansiyona gelerek şüpheliyle görüştüklerini, bunun ardından 8 adet her birinde 1000 lira değerinde gıda, giysi ve temizlik ürünlerinde kullanabileceği kart verildiğini ifade etti.
O.A, ilerleyen zamanlarda belediye yetkililerince şahsın yardım amaçlı arandığını, pansiyona gelerek görüşme yapıldığını ancak içeriğinden bilgisinin olmadığını beyan etti.
Selçuk Tengioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
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CHP lideri Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: 'Yüzüne bir tokat vurdum, talimat almadım'
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