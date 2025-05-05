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Nisan ayında en çok satan otomobil ve hafif ticari araç markaları belli oldu
Nisan ayında en çok satan otomobil ve hafif ticari araç markaları belli oldu
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en çok satılan otomobiller nisan
2025-05-05T14:05+0300
2025-05-05T14:05+0300
ekonomi̇
otomobil
satış
renault
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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, nisan ayında otomobil ve hafif ticari araç satışlarında lider markaları listeledi. Zirvede Renault varGazeteci Emre Özpeynirci sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre, Renault yine zirvede yer aldı.İşte nisan ayında otomobil ve hafif ticari araç satışlarında nisan ayının lider markaları...1 - RENAULTNisan ayından toplam otomotiv pazarının lideri 9 bin 702'lik satışla Renault oldu. Renault'un pazar payı yüzde 9,21.Renault'un ocak-nisan dönemi satış rakamı 40 bin 34.2 - FIATRenault'u 9 bin 256 adetlik satışla Fiat takip etti. Fiatın pazar payı yüzde 8,79.Markanın ocak-nisan dönemi satış rakamı ise 31 bin 302.3 - FORDFord, 8 bin 65 adetlik satışla listenin üçüncü sırasında yer aldı. Markanın pazar payı yüzde 7,66.Ocak-nisan dönemi satış rakamı 29 bin 832.4 - VOLKSWAGENAlmanya'nın önde gelen araba markalarından Volkswagen 8 44 adetlik satışla dördüncü sırada. Volkswagen'in pazar payı ise yüzde 7,64.Ocak-nisan dönemi satış rakamı 27 bin 811.5- PEUGEOTListenin beşinci sırasında 7 bin 626 adetlik satışla Peugeot yer aldı. Pazar payı yüzede 7,24.Peugeot'un ocak-nisan dönemi satış rakamı ise 27 bin 228 oldu.6 - TOYOTA7 bin 482 adetlik satışla Toyota, listenin altıncı sırasına oturdu.Toyota'nın pazar payı yüzde 7,10.Ocak-nisan dönemi satış rakamı da 30 bin 617 oldu.7 - OPELOpel'in nisan ayındaki satışı 5 bin 877 oldu. Pazar payı ise yüzde 5,58.Ocak-nisan dönemi satış rakamı 21 bin 226.8 - HYUNDAIHyundai, 5 bin 602 adetlik satışla sekizinci sırada. Markanın pazar payı ise yüzde 5,32.Ocak-nisan dönemi satış rakamı 20 bin 727 adet olarak açıklandı.9 - BYDDünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD 5 bin 397'lik satışla dokuzuncu sırada. BYD'nin pazar payı yüzde 5,12.Ocak-nisan dönemi satış rakamı 13 bin 608.10 - CITROENListenin 10. sırasında 4 bin 337'lik satışla Citroen yer aldı. Citroen'in pazar payı yüzde 4,21.Markanın ocak-nisan dönemi satış rakamı 17 bin 307.20 markanın oluşturduğu listenin diğer markaları ise öyle:11- BMV 3 bin 546 adet satış (Pazar payı yüzde 3,37)12- TOGG 3 BİN 537 adet satış (Pazar payı yüzde 3,36)13- Skoda 3 bin 489 adet satış (Pazar payı yüzde 3,31.)14- Mercedes 3 bin 321 adet satış (Pazar payı yüzde 3,15)15- Chery 3 bin 10 adet satış (Pazar payı yüzde 2,86)16- Audi 2 bin 241 adet satış (Pazar payı yüzde 2,13)17- Kia 2 bin 152 adet satış (Pazar payı yüzde 2,4)18- Dacia 1978 adet satış (Pazar payı yüzde 1,88)19- KG Mobility 1353 adet satış (Pazar payı yüzde 1,28)20- Cupra 1211 adet satı (Pazar payı yüzde 1,15)
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Nisan ayında en çok satan otomobil ve hafif ticari araç markaları belli oldu

14:05 05.05.2025
© AAOtomobil
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
© AA
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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, nisan ayında otomobil ve hafif ticari araç satışlarında lider markaları açıkladı.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, nisan ayında otomobil ve hafif ticari araç satışlarında lider markaları listeledi.

Zirvede Renault var

Gazeteci Emre Özpeynirci sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre, Renault yine zirvede yer aldı.
İşte nisan ayında otomobil ve hafif ticari araç satışlarında nisan ayının lider markaları...
1 - RENAULT
Nisan ayından toplam otomotiv pazarının lideri 9 bin 702'lik satışla Renault oldu. Renault'un pazar payı yüzde 9,21.
Renault'un ocak-nisan dönemi satış rakamı 40 bin 34.
2 - FIAT
Renault'u 9 bin 256 adetlik satışla Fiat takip etti. Fiatın pazar payı yüzde 8,79.
Markanın ocak-nisan dönemi satış rakamı ise 31 bin 302.
3 - FORD
Ford, 8 bin 65 adetlik satışla listenin üçüncü sırasında yer aldı. Markanın pazar payı yüzde 7,66.
Ocak-nisan dönemi satış rakamı 29 bin 832.
4 - VOLKSWAGEN
Almanya'nın önde gelen araba markalarından Volkswagen 8 44 adetlik satışla dördüncü sırada. Volkswagen'in pazar payı ise yüzde 7,64.
Ocak-nisan dönemi satış rakamı 27 bin 811.
5- PEUGEOT
Listenin beşinci sırasında 7 bin 626 adetlik satışla Peugeot yer aldı. Pazar payı yüzede 7,24.
Peugeot'un ocak-nisan dönemi satış rakamı ise 27 bin 228 oldu.
6 - TOYOTA
7 bin 482 adetlik satışla Toyota, listenin altıncı sırasına oturdu.
Toyota'nın pazar payı yüzde 7,10.
Ocak-nisan dönemi satış rakamı da 30 bin 617 oldu.
7 - OPEL
Opel'in nisan ayındaki satışı 5 bin 877 oldu. Pazar payı ise yüzde 5,58.
Ocak-nisan dönemi satış rakamı 21 bin 226.
8 - HYUNDAI
Hyundai, 5 bin 602 adetlik satışla sekizinci sırada. Markanın pazar payı ise yüzde 5,32.
Ocak-nisan dönemi satış rakamı 20 bin 727 adet olarak açıklandı.
9 - BYD
Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD 5 bin 397'lik satışla dokuzuncu sırada. BYD'nin pazar payı yüzde 5,12.
Ocak-nisan dönemi satış rakamı 13 bin 608.
10 - CITROEN
Listenin 10. sırasında 4 bin 337'lik satışla Citroen yer aldı. Citroen'in pazar payı yüzde 4,21.
Markanın ocak-nisan dönemi satış rakamı 17 bin 307.
20 markanın oluşturduğu listenin diğer markaları ise öyle:
11- BMV 3 bin 546 adet satış (Pazar payı yüzde 3,37)
12- TOGG 3 BİN 537 adet satış (Pazar payı yüzde 3,36)
13- Skoda 3 bin 489 adet satış (Pazar payı yüzde 3,31.)
14- Mercedes 3 bin 321 adet satış (Pazar payı yüzde 3,15)
15- Chery 3 bin 10 adet satış (Pazar payı yüzde 2,86)
16- Audi 2 bin 241 adet satış (Pazar payı yüzde 2,13)
17- Kia 2 bin 152 adet satış (Pazar payı yüzde 2,4)
18- Dacia 1978 adet satış (Pazar payı yüzde 1,88)
19- KG Mobility 1353 adet satış (Pazar payı yüzde 1,28)
20- Cupra 1211 adet satı (Pazar payı yüzde 1,15)
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