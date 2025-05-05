https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/myanmar-lideri-hlaing-moskovadaki-zafer-gunu-askeri-gecit-torenine-katilacak-1095937532.html

Myanmar lideri Hlaing, Moskova'daki Zafer Günü Askeri Geçit Töreni'ne katılacak

Myanmar lideri Hlaing, Moskova'daki Zafer Günü Askeri Geçit Töreni'ne katılacak

Sputnik Türkiye

Myanmar'ı yöneten Devlet İdari Konseyi Başkanı General Hlaing’ın Rus lider Putin’in daveti üzerine Rusya’yı ziyaret edeceği, ayrıca Moskova’da 9 Mayıs Zafer... 05.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-05T19:12+0300

2025-05-05T19:12+0300

2025-05-05T19:12+0300

dünya

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Myanmar Radyo ve Televizyonu’nun (MRTV) haberine göre, Myanmar Başbakanı ve Devlet İdari Konseyi Başkanı General Min Aung Hlaing, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daveti üzerine ülkeye dostane ziyarette bulunacak, ayrıca Moskova’da 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla düzenlenecek olan askeri geçit törenine katılacak.Myanmar liderinin ziyareti sırasında Büyük Anavatan Savaşı'nda kazanılan zaferin 80. yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek olan etkinliklere katılacağı belirtilen açıklamada, Hlaing’ın ayrıca kutlamalara katılacak diğer ülkelerin liderleriyle de bir araya gelmeyi planladığı kaydedildi.Açıklamaya göre, General Hlaing’a Devlet İdari Konseyi üyeleri ve çok sayıda üst düzey bürokrat eşlik edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/moskovadaki-zafer-gunu-askeri-gecit-torenine-katilacak-liderler-1095932953.html

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myanmar, min aung hlaing, rusya, moskova, ziyaret, 9 mayıs zafer bayramı, askeri geçit töreni, vladimir putin, general