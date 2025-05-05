https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/moskovadaki-zafer-gunu-askeri-gecit-torenine-katilacak-liderler-1095932953.html
Moskova'daki Zafer Günü Askeri Geçit Töreni'ne katılacak liderler
Moskova'daki Zafer Günü Askeri Geçit Töreni'ne katılacak liderler
Sputnik Türkiye
SSCB'nin Büyük Anavatan Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferin 80. yıldönümü kutlamaları için hazırlıklar devam ediyor. 05.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-05T16:57+0300
2025-05-05T16:57+0300
2025-05-05T16:57+0300
multi̇medya
i̇nfografi̇k
zafer günü
9 mayıs zafer bayramı
nazilere karşı zafer'in 80. yıldönümü
büyük zafer'in 80. yıldönümü
rusya
kızıl meydan
sscb
büyük anavatan savaşı
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9 Mayıs’ta Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kızıl Meydan’da düzenlenecek 80. Zafer Günü kutlamalarına birçok ülkenin liderlerinin katılmasının beklendiği açıklandı. Sovyetler Birliği döneminden bugüne kadar Kızıl Meydan’da toplam 34 Zafer Günü geçit töreni düzenlendi. Şu an itibariyle 9 Mayıs Geçit Töreni'ne katılımını doğrulayan liderler listesi, Sputnik'in infografiğinde.
rusya
kızıl meydan
sscb
moskova
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i̇nfografi̇k, zafer günü, 9 mayıs zafer bayramı, nazilere karşı zafer'in 80. yıldönümü, büyük zafer'in 80. yıldönümü, rusya, kızıl meydan, sscb, büyük anavatan savaşı, moskova, geçit töreni, инфографика
i̇nfografi̇k, zafer günü, 9 mayıs zafer bayramı, nazilere karşı zafer'in 80. yıldönümü, büyük zafer'in 80. yıldönümü, rusya, kızıl meydan, sscb, büyük anavatan savaşı, moskova, geçit töreni, инфографика
Moskova'daki Zafer Günü Askeri Geçit Töreni'ne katılacak liderler
SSCB'nin Büyük Anavatan Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferin 80. yıldönümü kutlamaları için hazırlıklar devam ediyor.
9 Mayıs’ta Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kızıl Meydan’da düzenlenecek 80. Zafer Günü kutlamalarına birçok ülkenin liderlerinin katılmasının beklendiği açıklandı. Sovyetler Birliği döneminden bugüne kadar Kızıl Meydan’da toplam 34 Zafer Günü geçit töreni düzenlendi.
Şu an itibariyle 9 Mayıs Geçit Töreni'ne katılımını doğrulayan liderler listesi, Sputnik'in infografiğinde.