https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/moskovadaki-zafer-gunu-askeri-gecit-torenine-katilacak-liderler-1095932953.html

Moskova'daki Zafer Günü Askeri Geçit Töreni'ne katılacak liderler

Moskova'daki Zafer Günü Askeri Geçit Töreni'ne katılacak liderler

Sputnik Türkiye

SSCB'nin Büyük Anavatan Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferin 80. yıldönümü kutlamaları için hazırlıklar devam ediyor. 05.05.2025, Sputnik Türkiye

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multi̇medya

i̇nfografi̇k

zafer günü

9 mayıs zafer bayramı

nazilere karşı zafer'in 80. yıldönümü

büyük zafer'in 80. yıldönümü

rusya

kızıl meydan

sscb

büyük anavatan savaşı

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9 Mayıs’ta Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kızıl Meydan’da düzenlenecek 80. Zafer Günü kutlamalarına birçok ülkenin liderlerinin katılmasının beklendiği açıklandı. Sovyetler Birliği döneminden bugüne kadar Kızıl Meydan’da toplam 34 Zafer Günü geçit töreni düzenlendi. Şu an itibariyle 9 Mayıs Geçit Töreni'ne katılımını doğrulayan liderler listesi, Sputnik'in infografiğinde.

rusya

kızıl meydan

sscb

moskova

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Sputnik Türkiye

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