Moldova'da Aziz George kurdelesi takan yaşlılar para cezasına çarptırılıyor
09:27 05.05.2025 (güncellendi: 09:36 05.05.2025)
© Sputnik / Rodion ProkaMoldova’da ‘Zafer’ Koordinasyon Komitesi’nin lideri Aleksey Petroviç
© Sputnik / Rodion Proka
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Moldova’da muhalefetteki ‘Zafer’ Koordinasyon Komitesi’nin lideri Aleksey Petroviç, ülkede Aziz George kurdelesini takan vatandaşlara para cezası kesmeye devam eden polisin bu amaçla ünlü politikacıları veya savunmasız yaşlıları seçtiğini belirtti.
‘Zafer’ Koordinasyon Komitesi Başkanı Aleksey Petroviç, Moldova polisinin Aziz George kurdelesini takan yaşlılara para cezası kestiğini bildirdi.
Petroviç, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
Moldova'da genellikle milletvekilleri, politikacılar, kamuya mal olmuş kişiler ya da tamamen savunmasız insanlar, yani savaşa katılmış babalarını ve dedelerini anmak için kurdele takan emekliler ve yaşlılar, Aziz George kurdelesi taktıkları için para cezasına çarptırılıyor. Festival etkinliklerinin organizatörleri olarak, insanları Aziz George kurdelesi takmaya teşvik etmeyeceğiz, ancak bunu bir anma sembolü olarak görüyoruz ve Zafer Günü etkinliğinde de bu şekilde yer alacağız.
Moldova yönetiminin Aziz George kurdelesini ‘aşırılık’ simgesi olarak kabul ettiğini anımsatan Komite Başkanı, 2023 yılında Anayasa Mahkemesi’nin, vatandaşların kurdeleyi takması halinde, polisin bunun savaş, saldırganlık veya aşırılık sembolü olarak kullanıldığını kanıtlaması gerektiğini açıkladığına dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Ama polisin hiçbir delil olmaksızın vatandaşlara ceza kesmeye devam ettiğini görüyoruz. Oysa vatandaşlar kurdeleyi bir anma simgesi olarak kullandıklarını açıkça dile getiriyor. Resmi olarak, kurdeleye bir anı simgesi olarak izin verildiği ve bir saldırganlık sembolü olarak yasaklandığı ortaya çıkıyor. Ancak uygulamada kurdelenin ne olduğunu belirlemek ve karar vermek polis memurlarına kalıyor ve bu da onların gücünde değil.
Moldova son yıllarda Zafer Günü kutlamalarını kısıtlamaya ve Aziz George kurdelesinin kullanımını yasaklamaya yönelik girişimler oluyor. Buna rağmen, her yıl binlerce vatandaş Zafer kutlamalarına katılıyor. Polisin verdiği bilgiye göre, son iki yılda Aziz George kurdelesi takıldığı için 500'den fazla ceza kesildi.
Moldova'da Cumhurbaşkanı Maia Sandu liderliğindeki Eylem ve Dayanışma Partisi'nin (PDS) iktidara gelmesinden bu yana, tarihi yeniden yazma politikası uygulanıyor. Parlamentoda çoğunluğa sahip PDS, Aziz George kurdelesinin kullanımının yasaklanması ve Hitler Almanya'sının yanında savaşan Romen askerlerinin anıtlarının yerleştirilmesi gibi tartışmalı yasaları kabul etmişti.