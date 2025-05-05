Moldova'da Aziz George kurdelesi takan yaşlılar para cezasına çarptırılıyor

Ama polisin hiçbir delil olmaksızın vatandaşlara ceza kesmeye devam ettiğini görüyoruz. Oysa vatandaşlar kurdeleyi bir anma simgesi olarak kullandıklarını açıkça dile getiriyor. Resmi olarak, kurdeleye bir anı simgesi olarak izin verildiği ve bir saldırganlık sembolü olarak yasaklandığı ortaya çıkıyor. Ancak uygulamada kurdelenin ne olduğunu belirlemek ve karar vermek polis memurlarına kalıyor ve bu da onların gücünde değil.