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Konya'da binada patlama: 12 yaralı
Konya'da binada patlama: 12 yaralı
Sputnik Türkiye
Konya’nın Karatay ilçesinde gece yarısı meydana gelen patlamada apartmanın üçüncü katı alevlere teslim oldu, 1’i ağır 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Patlamanın... 05.05.2025, Sputnik Türkiye
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konya
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Konya’nın Karatay ilçesinde bulunan dört katlı bir binada, doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama meydana geldi. Olayda 1’i ağır 12 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, saat 01.40 sıralarında binanın üçüncü katında şiddetli bir patlama yaşandı. Patlamanın ardından çıkan yangın nedeniyle çevre sakinleri büyük panik yaşarken, olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Yaralanan 12 kişiden biri ağır olmak üzere tamamı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:Vali İbrahim Akın, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/irandaki-patlama-yangin-sonduruldu-hayatini-kaybedenlerin--1095756305.html
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karatay, konya, patlama, doğal gaz
karatay, konya, patlama, doğal gaz

Konya'da binada patlama: 12 yaralı

06:18 05.05.2025
© AA / Konya ValiliğiKonya'da binada korkutan patlama: 12 yaralı
Konya'da binada korkutan patlama: 12 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
© AA / Konya Valiliği
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Konya’nın Karatay ilçesinde gece yarısı meydana gelen patlamada apartmanın üçüncü katı alevlere teslim oldu, 1’i ağır 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendiriliyor.
Konya’nın Karatay ilçesinde bulunan dört katlı bir binada, doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama meydana geldi. Olayda 1’i ağır 12 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, saat 01.40 sıralarında binanın üçüncü katında şiddetli bir patlama yaşandı. Patlamanın ardından çıkan yangın nedeniyle çevre sakinleri büyük panik yaşarken, olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralanan 12 kişiden biri ağır olmak üzere tamamı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:
"Saat 01.40 sıralarında Karatay ilçemiz Gazi Osmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesinde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katında doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama sonucu yangın meydana gelmiştir. Olayda ilk belirlemelere göre 1'i ağır olmak üzere 12 vatandaşımız yaralanmış olup, sağlık ekiplerince hastanelere sevk edilmişlerdir. Olay yerinde 112, AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri görev başında çalışmalarını sürdürmektedir. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
Vali İbrahim Akın, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda 26 Nisan'da meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e yükselirken yangın 2 gün süren çalışmaların ardından tamamen söndürüldü. Limanın bir kısmının büyük hasar aldığı görülürken İran Kızılay bölgedeki çalışmalarına devam etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2025
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İran'daki patlama: Yangın söndürüldü, hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e yükseldi
28 Nisan, 21:55
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