https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/konyada-binada-patlama-12-yarali-1095908617.html

Konya'da binada patlama: 12 yaralı

Konya'da binada patlama: 12 yaralı

Sputnik Türkiye

Konya’nın Karatay ilçesinde gece yarısı meydana gelen patlamada apartmanın üçüncü katı alevlere teslim oldu, 1’i ağır 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Patlamanın... 05.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-05T06:18+0300

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konya

patlama

doğal gaz

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Konya’nın Karatay ilçesinde bulunan dört katlı bir binada, doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama meydana geldi. Olayda 1’i ağır 12 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, saat 01.40 sıralarında binanın üçüncü katında şiddetli bir patlama yaşandı. Patlamanın ardından çıkan yangın nedeniyle çevre sakinleri büyük panik yaşarken, olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Yaralanan 12 kişiden biri ağır olmak üzere tamamı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:Vali İbrahim Akın, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/irandaki-patlama-yangin-sonduruldu-hayatini-kaybedenlerin--1095756305.html

türki̇ye

karatay

konya

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karatay, konya, patlama, doğal gaz