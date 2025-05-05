https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/konyada-binada-patlama-12-yarali-1095908617.html
Konya'da binada patlama: 12 yaralı
Konya'da binada patlama: 12 yaralı
Sputnik Türkiye
Konya’nın Karatay ilçesinde gece yarısı meydana gelen patlamada apartmanın üçüncü katı alevlere teslim oldu, 1’i ağır 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Patlamanın... 05.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-05T06:18+0300
2025-05-05T06:18+0300
2025-05-05T06:18+0300
türki̇ye
karatay
konya
patlama
doğal gaz
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Konya’nın Karatay ilçesinde bulunan dört katlı bir binada, doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama meydana geldi. Olayda 1’i ağır 12 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, saat 01.40 sıralarında binanın üçüncü katında şiddetli bir patlama yaşandı. Patlamanın ardından çıkan yangın nedeniyle çevre sakinleri büyük panik yaşarken, olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Yaralanan 12 kişiden biri ağır olmak üzere tamamı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:Vali İbrahim Akın, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/irandaki-patlama-yangin-sonduruldu-hayatini-kaybedenlerin--1095756305.html
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karatay, konya, patlama, doğal gaz
karatay, konya, patlama, doğal gaz
Konya'da binada patlama: 12 yaralı
Konya’nın Karatay ilçesinde gece yarısı meydana gelen patlamada apartmanın üçüncü katı alevlere teslim oldu, 1’i ağır 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendiriliyor.
Konya’nın Karatay ilçesinde bulunan dört katlı bir binada, doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama meydana geldi. Olayda 1’i ağır 12 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, saat 01.40 sıralarında binanın üçüncü katında şiddetli bir patlama yaşandı. Patlamanın ardından çıkan yangın nedeniyle çevre sakinleri büyük panik yaşarken, olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralanan 12 kişiden biri ağır olmak üzere tamamı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:
"Saat 01.40 sıralarında Karatay ilçemiz Gazi Osmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesinde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katında doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama sonucu yangın meydana gelmiştir. Olayda ilk belirlemelere göre 1'i ağır olmak üzere 12 vatandaşımız yaralanmış olup, sağlık ekiplerince hastanelere sevk edilmişlerdir. Olay yerinde 112, AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri görev başında çalışmalarını sürdürmektedir. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
Vali İbrahim Akın, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.