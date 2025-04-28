Kuaförlere yönelik telif açıklaması: '1 saatlik cirosu ile 1 yıllık müziğin telif hakkını ödemek istemiyorlar'

"Asıl mağdur olan bu müzikleri üreten eser sahipleridir. Eser sahiplerinin büyük bölümü sosyal güvenceden yoksun ve zor koşullarda yaşamlarını sürdürmeye çalışırken, yaklaşık 1 saatlik cirosu ile bile 1 yıl süre ile çaldığı müziğin telif hakkını ödemek istemeyen işletmelerin ne tür bir mağduriyeti olabilir? Bir işletme müziğe ihtiyaç duymuyor ve çalmıyorsa, hiçbir meslek birliğinin telif talep etme hakkı yoktur. Ancak ticari bir işletmede müzik çalınıyorsa (hangi aygıt üzerinden çalarsa çalsın) ilgili yasaya göre telifini ödemek zorundadır. Ödeyeceği rakam ise tükettiği elektrik bedelinden bile daha düşüktür. Bunun bile ödenmek istenmemesi kabul edilemez. Bir şarkının meydana gelmesi, tüketilen manevi emeğin yanı sıra maddi olarak da yaklaşık 300 bin liradır. Sanatçılar bu harcamaları kendi ceplerinden yaparken, her yerde ücretsiz tüketilsin diye mi yapıyor? Şikayetçi olan kuaför salonlarına gidip hiçbir ücret ödemeden hizmet alabiliyor muyuz mesela?"