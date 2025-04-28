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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/irandaki-patlama-yangin-sonduruldu-hayatini-kaybedenlerin--1095756305.html
İran'daki patlama: Yangın söndürüldü, hayatını kaybedenlerin
İran'daki patlama: Yangın söndürüldü, hayatını kaybedenlerin
Sputnik Türkiye
İran'daki Bender Abbas Limanı'nda medyada gelen patlamanın ardından iki gündür süren çalışmalar yangının söndürülmesiyle sona erdi. Hayatını kaybedenlerin... 28.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-28T21:55+0300
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dünya
ortadoğu
i̇ran
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yangın
yangın söndürme
bender abbas limanı
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26 Nisan'da İran'ın Basra Körfezi kıyılarında bulunan Bender Abbas Limanı'nda meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın, 2 gün süren söndürme çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü.İran devlet televizyonuna göre, Hürmüzgan Valisi Muhammed Aşuri, yangın tamamen söndürülürken, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının ise 65'e yükseldiğini açıkladı.Patlamanın sebebi açıklandıİran İçişleri Bakanı İskender Mumini ise devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, patlamanın 'güvenlik önlemlerine uyulmaması ve ihmalkarlık gibi eksiklikler' nedeniyle meydana geldiğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/rusya-acil-durumlar-bakanligina-ait-iki-ucak-iranin-bender-abbas-kentine-ulasti-1095724237.html
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ortadoğu, i̇ran, patlama, yangın, yangın söndürme, bender abbas limanı, basra körfezi
ortadoğu, i̇ran, patlama, yangın, yangın söndürme, bender abbas limanı, basra körfezi

İran'daki patlama: Yangın söndürüldü, hayatını kaybedenlerin

21:55 28.04.2025
© AA / İran Kızılayı / Handoutİran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda 26 Nisan'da meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e yükselirken yangın 2 gün süren çalışmaların ardından tamamen söndürüldü. Limanın bir kısmının büyük hasar aldığı görülürken İran Kızılay bölgedeki çalışmalarına devam etti.
İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda 26 Nisan'da meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e yükselirken yangın 2 gün süren çalışmaların ardından tamamen söndürüldü. Limanın bir kısmının büyük hasar aldığı görülürken İran Kızılay bölgedeki çalışmalarına devam etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2025
© AA / İran Kızılayı / Handout
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İran'daki Bender Abbas Limanı'nda medyada gelen patlamanın ardından iki gündür süren çalışmalar yangının söndürülmesiyle sona erdi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e yükseldi.
26 Nisan'da İran'ın Basra Körfezi kıyılarında bulunan Bender Abbas Limanı'nda meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın, 2 gün süren söndürme çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü.
İran devlet televizyonuna göre, Hürmüzgan Valisi Muhammed Aşuri, yangın tamamen söndürülürken, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının ise 65'e yükseldiğini açıkladı.

Patlamanın sebebi açıklandı

İran İçişleri Bakanı İskender Mumini ise devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, patlamanın 'güvenlik önlemlerine uyulmaması ve ihmalkarlık gibi eksiklikler' nedeniyle meydana geldiğini söyledi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı insani yardım - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2025
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