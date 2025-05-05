https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/kerkukte-kum-firtinasi-alarmi-tozdan-kaynakli-94-kisi-bogulma-tehlikesi-gecirdi-1095938988.html

Kerkük'te kum fırtınası alarmı: Tozdan kaynaklı 94 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Kerkük'te kum fırtınası alarmı: Tozdan kaynaklı 94 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Sputnik Türkiye

Irak’ın Kerkük kentinde etkili olan yoğun kum fırtınası nedeniyle 94 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Kerkük Sağlık Müdürlüğü, nefes darlığı yaşayan onlarca... 05.05.2025, Sputnik Türkiye

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Kerkük'te etkili olan yoğun kum fırtınası nedeniyle 94 kişi nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.Kerkük Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, fırtına nedeniyle nefes darlığı şikayetiyle hastanelere kaldırılanların büyük bir kısmının tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi.Kentte görüş mesafesini ciddi şekilde düşüren ve havayı tamamen tozla kaplayan fırtına, özellikle solunum yolu hastalıkları olan bireyleri etkiledi. Yetkililer, kum fırtınasının etkilerinin devam edebileceği uyarısında bulunarak halka gerekmedikçe dışarı çıkmamalarını ve maske kullanmalarını tavsiye etti.

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