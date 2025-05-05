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İstanbul'da yaşamanın maliyeti 90 bin lirayı geçti: Geçen yıla göre yüzde 51'den fazla arttı
İstanbul'da yaşamanın maliyeti 90 bin lirayı geçti: Geçen yıla göre yüzde 51'den fazla arttı
Sputnik Türkiye
İstanbul Planlama Ajansı'nın verilerine göre İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 90 bin lirayı aştı. 05.05.2025, Sputnik Türkiye
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İPA’nın 'İstanbul'da Yaşam Maliyeti' araştırmasının nisan ayı sonuçları açıklandı. Buna göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51,74 artarken, İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 90.032 lira oldu. Araştırmada İstanbul’da yaşamanın maliyetinin ise aylık bazda yüzde 2,91 arttığı görüldü.TÜİK'in açıkladığı TÜFE verisi nisan ayında aylık bazda yüzde 3 artış göstermişti. İTO verilerine göre de İstanbul'da enflasyon nisan ayında yüzde 3,21 oranında artmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/tuik-nisan-enflasyon-rakamlarini-duyurdu-enflasyon-orani-yuzde-kac-oldu-1095915997.html
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tüi̇k, i̇stanbul planlama ajansı (i̇pa), i̇stanbul

İstanbul'da yaşamanın maliyeti 90 bin lirayı geçti: Geçen yıla göre yüzde 51'den fazla arttı

18:03 05.05.2025
© AAİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
© AA
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İstanbul Planlama Ajansı'nın verilerine göre İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 90 bin lirayı aştı.
İPA’nın 'İstanbul'da Yaşam Maliyeti' araştırmasının nisan ayı sonuçları açıklandı. Buna göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51,74 artarken, İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 90.032 lira oldu. Araştırmada İstanbul’da yaşamanın maliyetinin ise aylık bazda yüzde 2,91 arttığı görüldü.
TÜİK'in açıkladığı TÜFE verisi nisan ayında aylık bazda yüzde 3 artış göstermişti. İTO verilerine göre de İstanbul'da enflasyon nisan ayında yüzde 3,21 oranında artmıştı.

İstanbul’da yaşam maliyeti, gıda, barınma, ulaşım, sağlık gibi 10 ana başlıkta 321 maddeden oluşan bir sepetin fiyatları üzerinden hesaplanırken, araştırma, 1.600 hane ile yapılan kapsamlı veri toplama süreciyle gerçekleştiriliyor.

Pazar - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
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TÜİK nisan enflasyon rakamlarını duyurdu: Enflasyon oranı yüzde kaç oldu?
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