https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/istanbulda-yasamanin-maliyeti-90-bin-lirayi-gecti-gecen-yila-gore-yuzde-51den-fazla-artti-1095935720.html

İstanbul'da yaşamanın maliyeti 90 bin lirayı geçti: Geçen yıla göre yüzde 51'den fazla arttı

İstanbul'da yaşamanın maliyeti 90 bin lirayı geçti: Geçen yıla göre yüzde 51'den fazla arttı

Sputnik Türkiye

İstanbul Planlama Ajansı'nın verilerine göre İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 90 bin lirayı aştı. 05.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-05T18:03+0300

2025-05-05T18:03+0300

2025-05-05T18:03+0300

ekonomi̇

tüi̇k

i̇stanbul planlama ajansı (i̇pa)

i̇stanbul

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İPA’nın 'İstanbul'da Yaşam Maliyeti' araştırmasının nisan ayı sonuçları açıklandı. Buna göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51,74 artarken, İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 90.032 lira oldu. Araştırmada İstanbul’da yaşamanın maliyetinin ise aylık bazda yüzde 2,91 arttığı görüldü.TÜİK'in açıkladığı TÜFE verisi nisan ayında aylık bazda yüzde 3 artış göstermişti. İTO verilerine göre de İstanbul'da enflasyon nisan ayında yüzde 3,21 oranında artmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/tuik-nisan-enflasyon-rakamlarini-duyurdu-enflasyon-orani-yuzde-kac-oldu-1095915997.html

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