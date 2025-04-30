https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/dujarric-bm-genel-sekreteri-guterres-hindistan-ve-pakistana-yardim-teklifi-sundu-1095792463.html

Dujarric: BM Genel Sekreteri Guterres Hindistan ve Pakistana 'yardım' teklifi sundu

Dujarric: BM Genel Sekreteri Guterres Hindistan ve Pakistana 'yardım' teklifi sundu

Sputnik Türkiye

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Hindistan ile Pakistan arasındaki artan gerilim karşısında taraflara... 30.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-30T05:31+0300

2025-04-30T05:31+0300

2025-04-30T05:31+0300

dünya

hindistan başbakanı narendra modi

pakistan

suudi arabistan

yeni delhi

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Hindistan ile Pakistan arasındaki artan gerilim karşısında taraflara 'yardım teklifi' sunarak gerginliğin azaltılmasına yardımcı olabileceğini ifade ettiği belirtildi.Açıklamasında Dujarric, Guterres'in Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subramanyam Jaishankar ile telefon görüşmeleri yaptığını söyledi.Ayrıca Dujarric, ''Genel Sekreter, Hindistan ve Pakistan arasındaki ilişkilerde artan gerilimden derin endişe duyduğunu dile getirdi ve trajik sonuçlara yol açabilecek çatışmalardan kaçınılmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, gerilimi azaltmaya yönelik çabalara destek vermek için iyi niyet hizmetlerini sundu" dedi.Dujarric ayrıca, Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde gerçekleşen terör saldırısını kınadıklarını yineledi. Neler olmuştu?Hindistan'daki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerce, 22 Nisan'da turistlere ateş açılması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Saldırıyı Pakistan merkezli terör örgütü Leşker-i Tayyibe'nin bir kolu olan 'Direniş Cephesi' (TRF) üstlenmişti.Saldırısı sonrası Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Suudi Arabistan'daki resmi ziyaretini yarıda keserek Yeni Delhi'ye dönmüş, güvenlik toplantısı düzenlemişti. Toplantının ardından yetkililer, saldırının Pakistan tarafından düzenlendiğini öne sürmüştü.Hindistan, bu saldırıyla yanıt olarak Pakistan vatandaşlarına vize verme sürecini askıya almış, şu ana kadar vizeleri de iptal etmişti. Buna karşılık Pakistan da Hindistan’la tüm ticareti askıya aldığını ve hava sahasını Hint havayollarına kapatmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/pakistan-hindistanin-24-36-saat-icinde-askeri-harekat-duzenleme-niyetinde-olduguna-iliskin-1095790530.html

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suudi arabistan

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Sputnik Türkiye

hindistan başbakanı narendra modi, pakistan, suudi arabistan, yeni delhi, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi