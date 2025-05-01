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Faşizm savaşı kazansaydı: Yapay zekanın gözünden alternatif bir Latin Amerika tarihi
Faşizm savaşı kazansaydı: Yapay zekanın gözünden alternatif bir Latin Amerika tarihi
Sputnik Türkiye
Alternatif tarihte sıkça tartışılan senaryolardan biri, Adolf Hitler'in zaferinin ihtimali ve bunun olası sonuçları ile ilgili bir hipotez. 01.05.2025, Sputnik Türkiye
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Sovyet birlikleri, Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğratmasaydı dünyaya ne olurdu? Sputnik, Büyük Anavatan Savaşı'nda kazanılan Zaferin 80. yıl dönümü münasebetiyle arşiv belgelerine dayanılarak Hitler'in planlarının alternatif bir geleceğinin yazıldığı ve görsellerin yapay zeka tarafından oluşturulduğu kapsamlı bir proje dikkatinize sunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/fasizm-savasi-kazansaydi-yapay-zekanin-gozunden-alternatif-bir-asya-tarihi-1095683482.html
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Faşizm savaşı kazansaydı: Yapay zekanın gözünden alternatif bir Latin Amerika tarihi
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Faşizm savaşı kazansaydı: Yapay zekanın gözünden alternatif bir Latin Amerika tarihi
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vi̇deo, faşizm, nazi rejimi, nazi almanyası, adolf hitler, sscb, büyük anavatan savaşı, i̇kinci dünya savaşı, latin amerika
vi̇deo, faşizm, nazi rejimi, nazi almanyası, adolf hitler, sscb, büyük anavatan savaşı, i̇kinci dünya savaşı, latin amerika

Faşizm savaşı kazansaydı: Yapay zekanın gözünden alternatif bir Latin Amerika tarihi

14:00 01.05.2025
© SputnikFaşizm savaşı kazansaydı: Yapay zekanın gözünden alternatif bir Latin Amerika tarihi
Faşizm savaşı kazansaydı: Yapay zekanın gözünden alternatif bir Latin Amerika tarihi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2025
© Sputnik
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Alternatif tarihte sıkça tartışılan senaryolardan biri, Adolf Hitler'in zaferinin ihtimali ve bunun olası sonuçları ile ilgili bir hipotez.
Sovyet birlikleri, Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğratmasaydı dünyaya ne olurdu? Sputnik, Büyük Anavatan Savaşı'nda kazanılan Zaferin 80. yıl dönümü münasebetiyle arşiv belgelerine dayanılarak Hitler'in planlarının alternatif bir geleceğinin yazıldığı ve görsellerin yapay zeka tarafından oluşturulduğu kapsamlı bir proje dikkatinize sunuyor.
© Sputnik
Faşizm savaşı kazansaydı: Yapay zekanın gözünden alternatif bir Asya tarihi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2025
MULTİMEDYA
Faşizm savaşı kazansaydı: Yapay zekanın gözünden alternatif bir Asya tarihi
27 Nisan, 14:00
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