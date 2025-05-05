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Eski oyuncu Meltem Miraloğlu, ABD'de saldırıya uğradı: Kaburgaları kırıldı
Eski oyuncu Meltem Miraloğlu, ABD'de saldırıya uğradı: Kaburgaları kırıldı
Sputnik Türkiye
ABD'de kendisinden 40 yaş büyük biriyle evlilik hazırlığı yapan eski oyuncu Meltem Miraloğlu'nun saldırıya uğradığı ortaya çıktı. 05.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-05T13:11+0300
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Türkiye'de 'Hayat Devam Ediyor' dizisiyle tanınan ve daha sonra gittiği ABD'de kendisinden 48 yaş büyük biriyle yaptığı evlilikle gündeme gelen eski oyuncu Meltem Miraloğlu'nun saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Eski oyuncunun kaburgalarının kırıldığı ve hastanede tedavi altında olduğu belirtildi. Evlilik hazırlığı yapıyorduEski oyuncu Meltem Miraloğlu, 2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı ile evlenmişti. Bu evliliğiyle uzun süre gündemde kalan oyuncu, eşinin ölümünün ardından başka bir eyalete taşınarak çalışmaya başlamıştı. Miraloğlu'yla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Sanatçı Onur Akay, genç oyuncunun ABD'de saldırıya uğradığını belirterek, "Kırılan kaburga uçları akciğere batıp akciğer sönmesi yaşayan Meltem Miraloğlu, cerrahi müdahale ile kurtarıldı. Sağlık durumu şu an iyi.” dedi. Cumhuriyet'in haberine göre, Meltem Miraloğlu, bu kez de kendisinden 40 yaş büyük olan 78 yaşındaki Amerikalı iş insanı ile evlenmeye hazırlanıyordu. Hatta 18 Mayıs 2025 Pazar günü nikâh masasına oturacakken, kendisine âşık olan genç bir Amerikalı tarafından saldırıya uğradı. Ağır şekilde darp edilen Miraloğlu'nun New Jersey’de bir hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/oyuncu-meltem-miraloglunun-kendinden-48-yas-buyuk-esi-hayatini-kaybetti-1093650150.html
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meltem miraloğlu, abd, darp
meltem miraloğlu, abd, darp

Eski oyuncu Meltem Miraloğlu, ABD'de saldırıya uğradı: Kaburgaları kırıldı

13:11 05.05.2025 (güncellendi: 13:18 05.05.2025)
© FotoğrafMeltem Miraloğlu
Meltem Miraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
© Fotoğraf
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ABD'de kendisinden 40 yaş büyük biriyle evlilik hazırlığı yapan eski oyuncu Meltem Miraloğlu'nun saldırıya uğradığı ortaya çıktı.
Türkiye'de 'Hayat Devam Ediyor' dizisiyle tanınan ve daha sonra gittiği ABD'de kendisinden 48 yaş büyük biriyle yaptığı evlilikle gündeme gelen eski oyuncu Meltem Miraloğlu'nun saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Eski oyuncunun kaburgalarının kırıldığı ve hastanede tedavi altında olduğu belirtildi.

Evlilik hazırlığı yapıyordu

Eski oyuncu Meltem Miraloğlu, 2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı ile evlenmişti. Bu evliliğiyle uzun süre gündemde kalan oyuncu, eşinin ölümünün ardından başka bir eyalete taşınarak çalışmaya başlamıştı. Miraloğlu'yla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Sanatçı Onur Akay, genç oyuncunun ABD'de saldırıya uğradığını belirterek, "Kırılan kaburga uçları akciğere batıp akciğer sönmesi yaşayan Meltem Miraloğlu, cerrahi müdahale ile kurtarıldı. Sağlık durumu şu an iyi.” dedi.
Cumhuriyet'in haberine göre, Meltem Miraloğlu, bu kez de kendisinden 40 yaş büyük olan 78 yaşındaki Amerikalı iş insanı ile evlenmeye hazırlanıyordu. Hatta 18 Mayıs 2025 Pazar günü nikâh masasına oturacakken, kendisine âşık olan genç bir Amerikalı tarafından saldırıya uğradı. Ağır şekilde darp edilen Miraloğlu'nun New Jersey’de bir hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.
Meltem Miraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
TÜRKİYE
Oyuncu Meltem Miraloğlu'nun kendinden 48 yaş büyük eşi hayatını kaybetti
13 Şubat, 23:52
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