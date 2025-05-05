https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/eski-oyuncu-meltem-miraloglu-abdde-saldiriya-ugradi-kaburgalari-kirildi-1095925969.html

Eski oyuncu Meltem Miraloğlu, ABD'de saldırıya uğradı: Kaburgaları kırıldı

Eski oyuncu Meltem Miraloğlu, ABD'de saldırıya uğradı: Kaburgaları kırıldı

Sputnik Türkiye

ABD'de kendisinden 40 yaş büyük biriyle evlilik hazırlığı yapan eski oyuncu Meltem Miraloğlu'nun saldırıya uğradığı ortaya çıktı. 05.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-05T13:11+0300

2025-05-05T13:11+0300

2025-05-05T13:18+0300

yaşam

meltem miraloğlu

abd

darp

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1e/1089848319_0:206:627:559_1920x0_80_0_0_1ea7258a46595b4661c0a9fd2e9ab765.png

Türkiye'de 'Hayat Devam Ediyor' dizisiyle tanınan ve daha sonra gittiği ABD'de kendisinden 48 yaş büyük biriyle yaptığı evlilikle gündeme gelen eski oyuncu Meltem Miraloğlu'nun saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Eski oyuncunun kaburgalarının kırıldığı ve hastanede tedavi altında olduğu belirtildi. Evlilik hazırlığı yapıyorduEski oyuncu Meltem Miraloğlu, 2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı ile evlenmişti. Bu evliliğiyle uzun süre gündemde kalan oyuncu, eşinin ölümünün ardından başka bir eyalete taşınarak çalışmaya başlamıştı. Miraloğlu'yla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Sanatçı Onur Akay, genç oyuncunun ABD'de saldırıya uğradığını belirterek, "Kırılan kaburga uçları akciğere batıp akciğer sönmesi yaşayan Meltem Miraloğlu, cerrahi müdahale ile kurtarıldı. Sağlık durumu şu an iyi.” dedi. Cumhuriyet'in haberine göre, Meltem Miraloğlu, bu kez de kendisinden 40 yaş büyük olan 78 yaşındaki Amerikalı iş insanı ile evlenmeye hazırlanıyordu. Hatta 18 Mayıs 2025 Pazar günü nikâh masasına oturacakken, kendisine âşık olan genç bir Amerikalı tarafından saldırıya uğradı. Ağır şekilde darp edilen Miraloğlu'nun New Jersey’de bir hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/oyuncu-meltem-miraloglunun-kendinden-48-yas-buyuk-esi-hayatini-kaybetti-1093650150.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meltem miraloğlu, abd, darp