https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/oyuncu-meltem-miraloglunun-kendinden-48-yas-buyuk-esi-hayatini-kaybetti-1093650150.html

Oyuncu Meltem Miraloğlu'nun kendinden 48 yaş büyük eşi hayatını kaybetti

Oyuncu Meltem Miraloğlu'nun kendinden 48 yaş büyük eşi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

2019 yılında ABD'li Patrick Grady ile evlenen oyuncu Meltem Miraloğlu’nun kendisinden 48 yaş büyük eşi kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ses sanatçısı ve yazar... 13.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-13T23:52+0300

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türkiye

patrick grady

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Oyuncu Meltem Miraloğlu’nun kendisinden 48 yaş büyük olan Amerikalı eşi Patrick Grady kalp krizi nedeniyle öldü.Türkiye'de dizilerde oynayan Meltem Miraloğlu, 6 yıl önce Amerika’ya yerleşmiş ve 2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile evlenmişti. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Patrick Grady’nin 86 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı. Akay, Miraloğlu’nun Grady’nin ölümünden önce New Jersey mahkemelerine başvurarak, Amerika’da yaşayan bazı Türk vatandaşlarını ve eşinin oğlunu mahkemeye verdiğini iddia etti. Miraloğlu’nun suçlamaları arasında, kendisine karşı komplolar kurulduğu ve bazı haklarının ihlal edildiği yer aldı.Onur Akay, Patrick Grady’nin halihazırda kalp rahatsızlığı bulunduğunu ve Miraloğlu’nun mahkemeye sunduğu suçlamaların, yaşlı adamın sağlığını olumsuz etkilediğini belirtti. Akay’a göre, Grady mahkeme sürecindeki baskıya dayanamayarak hayatını kaybetti.Grady’nin ölümünden önce vasiyetini değiştirdiği ve Miraloğlu’nu mirasından men ettiği iddia edildi. Buna göre Miraloğlu, eşinin mirasından hiçbir hak talep edemeyecek. Ancak ünlü oyuncunun, Grady’nin emekli maaşını alabilmek ve Amerikan vatandaşlığını koruyabilmek adına hukuki mücadelesini sürdürdüğü öne sürüldü.

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patrick grady, meltem miraloğlu, onur akay, abd, miras, kalp, kalp krizi, koroner kalp hastalığı, kalp hastalıkları, kalp masajı, kalp yetmezliği