https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/en-yuksek-emekli-promosyonu-veren-bankalar-belli-oldu-mayis-ayiyla-bankalar-guncelledi-1095929154.html

En yüksek emekli promosyonu veren bankalar belli oldu: Mayıs ayıyla bankalar güncelledi

En yüksek emekli promosyonu veren bankalar belli oldu: Mayıs ayıyla bankalar güncelledi

Sputnik Türkiye

Milyonlarca emekli için büyük fırsatlar sunan emekli promosyon kampanyaları Mayıs 2025’te yeniden güncellendi. Bankalar arasında promosyon yarışı hız... 05.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-05T14:14+0300

2025-05-05T14:14+0300

2025-05-05T14:14+0300

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emekli ikramiyesi

emekli maaşı

emekli banka promosyonu

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Mayıs 2025 itibarıyla bankalar emekli müşterilerini çekmek için promosyon kampanyalarını güncelledi. SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensubu milyonlarca emekli için sağlanan bu fırsatlar, maaş miktarına ve bankaların sunduğu ek avantajlara göre değişiklik gösteriyor.Yapı Kredi: 25.000 TL’ye varan nakit promosyonYapı Kredi, 31 Mayıs’a kadar maaşını taşıyan SGK emeklilerine 15.000 TL’ye kadar promosyon sunuyor. Ayrıca kredi kartı harcamalarıyla toplamda 5.000 TL ek nakit iade ile birlikte, kampanya toplamı 25.000 TL’ye ulaşıyor.DenizBank: ek avantajlarla 22.000 TL’yi aşıyorDenizBank, maaşını taşıyan emeklilere maksimum 12.000 TL nakit promosyon sağlarken, kredi kartı, fatura talimatı ve KMH gibi ek ürünlerle toplam promosyon tutarı 22.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.ING, 1-31 Mayıs tarihleri arasında emeklilere koşulsuz olarak 15.000 TL’ye varan promosyon sunuyor. Üstelik bu promosyondan yararlanmak için herhangi bir ek ürün ya da harcama şartı bulunmuyor.Şekerbank: 12.000 TL’ye varan ödemeŞekerbank, maaş aralığına göre değişen şekilde 5.000 TL ila 12.000 TL arasında promosyon veriyor. Şartsız ve sade kampanyasıyla dikkat çekiyor.TEB, maaşını bankaya taşıyan emeklilere 12.000 TL ana promosyon ve 9.000 TL ek promosyonla toplamda 21.000 TL ödeme sağlıyor.Garanti BBVA, SGK emeklilerine 15.000 TL’ye varan promosyon sunarken, Emeklilere Bonus kart avantajlarıyla ücretsiz işlem ayrıcalıkları da sağlıyor.Akbank, maaşını taşıyan emeklilere 15.000 TL nakit promosyon, buna ek olarak 2.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 17.500 TL ödül sunuyor.VakıfBank: En yüksek promosyon 27.000 TLVakıfBank, maaşını taşıyan emeklilere 12.000 TL nakit promosyon, Troy kredi kartı alışverişlerine ise 15.000 TL’ye kadar ek ödeme ile 27.000 TL’ye ulaşan promosyon fırsatı sağlıyor.Ziraat Bankası ve Halkbank, SGK emeklilerine 12.000 TL’ye kadar promosyon sağlıyor. Her iki banka da promosyon ödemelerini net maaş aralığına göre belirliyor.Promosyon seçerken dikkat edilmesi gerekenler

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