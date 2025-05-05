En yüksek emekli promosyonu veren bankalar belli oldu: Mayıs ayıyla bankalar güncelledi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
TÜRKİYE’YE ACI HABER
Hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder kimdir?
09:19
4 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Paraşütçülükten Türkiye’nin ilk kadın jet pilotluğuna
10:34
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
TÜRKİYE’YE ACI HABER
Hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder kimdir?
12:36
4 dk
ÖZEL HABER
Nasuh Mahruki: Depremlerde ölmek takdiri ilahi değil, takdiri siyasi
12:47
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Tülay Kormaz: ‘Herkesin trafiğin gönüllü polisi olması gerek’
13:09
30 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
13:43
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel: İspanya’daki eektrik kesintileri atmosferle ilgili değil
14:10
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer: Zirai donun sonuçlarını fiyatlarda göreceğiz
14:31
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Yazar Pia Bugay: 'Çocuk sahibi olmak, aynanın arkasına geçip her türlü yetersizliğinle yüzleşmek demektir'
16:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Türkiye’nin ilk kadın vahşi yaşam fotoğrafçısı Nazan Aşkalli: 'Vahşi doğaya kendi kokunuzu taşımayacaksınız'
17:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Abdülhamid’in torunlarına 1924 engeli
18:13
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Emin Çapa: ‘Türkiye’nin en önemli sorunu eğitimdir’
20:30
30 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Doç. Dr. Gökçe: Kamışlı toplantısı Suriye’nin bölünmesini amaçlıyor
22:30
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Devlet Bahçeli’den Özgür Özel’e ‘geçmiş olsun’ mesajı
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Doç. Dr. Oğuz Demir: ‘Enflasyonla mücadelede toplumsal bir mutabakatın sağlanması gerek’
09:08
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:52
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Selvi Boylum Al Yazmalım','Kibar Feyzo' gibi birçok ünlü filmin mimarıydı...
12:10
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Fikirlerin gücü: Karl Marx ve devrim
15:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/en-yuksek-emekli-promosyonu-veren-bankalar-belli-oldu-mayis-ayiyla-bankalar-guncelledi-1095929154.html
En yüksek emekli promosyonu veren bankalar belli oldu: Mayıs ayıyla bankalar güncelledi
En yüksek emekli promosyonu veren bankalar belli oldu: Mayıs ayıyla bankalar güncelledi
Sputnik Türkiye
Milyonlarca emekli için büyük fırsatlar sunan emekli promosyon kampanyaları Mayıs 2025’te yeniden güncellendi. Bankalar arasında promosyon yarışı hız... 05.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-05T14:14+0300
2025-05-05T14:14+0300
ekonomi̇
emekli
emekli ikramiyesi
emekli maaşı
emekli banka promosyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088812539_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_57d64b09c478e49c6bdd6ec2e6a3ddff.jpg
Mayıs 2025 itibarıyla bankalar emekli müşterilerini çekmek için promosyon kampanyalarını güncelledi. SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensubu milyonlarca emekli için sağlanan bu fırsatlar, maaş miktarına ve bankaların sunduğu ek avantajlara göre değişiklik gösteriyor.Yapı Kredi: 25.000 TL’ye varan nakit promosyonYapı Kredi, 31 Mayıs’a kadar maaşını taşıyan SGK emeklilerine 15.000 TL’ye kadar promosyon sunuyor. Ayrıca kredi kartı harcamalarıyla toplamda 5.000 TL ek nakit iade ile birlikte, kampanya toplamı 25.000 TL’ye ulaşıyor.DenizBank: ek avantajlarla 22.000 TL’yi aşıyorDenizBank, maaşını taşıyan emeklilere maksimum 12.000 TL nakit promosyon sağlarken, kredi kartı, fatura talimatı ve KMH gibi ek ürünlerle toplam promosyon tutarı 22.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.ING, 1-31 Mayıs tarihleri arasında emeklilere koşulsuz olarak 15.000 TL’ye varan promosyon sunuyor. Üstelik bu promosyondan yararlanmak için herhangi bir ek ürün ya da harcama şartı bulunmuyor.Şekerbank: 12.000 TL’ye varan ödemeŞekerbank, maaş aralığına göre değişen şekilde 5.000 TL ila 12.000 TL arasında promosyon veriyor. Şartsız ve sade kampanyasıyla dikkat çekiyor.TEB, maaşını bankaya taşıyan emeklilere 12.000 TL ana promosyon ve 9.000 TL ek promosyonla toplamda 21.000 TL ödeme sağlıyor.Garanti BBVA, SGK emeklilerine 15.000 TL’ye varan promosyon sunarken, Emeklilere Bonus kart avantajlarıyla ücretsiz işlem ayrıcalıkları da sağlıyor.Akbank, maaşını taşıyan emeklilere 15.000 TL nakit promosyon, buna ek olarak 2.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 17.500 TL ödül sunuyor.VakıfBank: En yüksek promosyon 27.000 TLVakıfBank, maaşını taşıyan emeklilere 12.000 TL nakit promosyon, Troy kredi kartı alışverişlerine ise 15.000 TL’ye kadar ek ödeme ile 27.000 TL’ye ulaşan promosyon fırsatı sağlıyor.Ziraat Bankası ve Halkbank, SGK emeklilerine 12.000 TL’ye kadar promosyon sağlıyor. Her iki banka da promosyon ödemelerini net maaş aralığına göre belirliyor.Promosyon seçerken dikkat edilmesi gerekenler
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/kim-ne-kadar-maas-alacak-2025-memur-zammi-meslek-meslek-hesaplandi-1095925329.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088812539_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f34c2021457851ac18e7c725bb311277.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
emekli promosyon 2025, mayıs ayı banka promosyonları, en yüksek emekli promosyonu veren banka, sgk emekli maaşı promosyon, denizbank emekli promosyon, ing promosyon 15 bin tl, vakıfbank emekli promosyon 27 bin tl, yapı kredi emekli promosyon kampanyası, teb akbank garanti emekli fırsatları, emekli banka promosyon tutarları
emekli promosyon 2025, mayıs ayı banka promosyonları, en yüksek emekli promosyonu veren banka, sgk emekli maaşı promosyon, denizbank emekli promosyon, ing promosyon 15 bin tl, vakıfbank emekli promosyon 27 bin tl, yapı kredi emekli promosyon kampanyası, teb akbank garanti emekli fırsatları, emekli banka promosyon tutarları

En yüksek emekli promosyonu veren bankalar belli oldu: Mayıs ayıyla bankalar güncelledi

14:14 05.05.2025
© AATürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
© AA
Abone ol
Milyonlarca emekli için büyük fırsatlar sunan emekli promosyon kampanyaları Mayıs 2025’te yeniden güncellendi. Bankalar arasında promosyon yarışı hız kazanırken, en yüksek ödeme yapan banka 27.000 TL’ye kadar nakit fırsatı sunuyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Mayıs 2025 itibarıyla bankalar emekli müşterilerini çekmek için promosyon kampanyalarını güncelledi. SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensubu milyonlarca emekli için sağlanan bu fırsatlar, maaş miktarına ve bankaların sunduğu ek avantajlara göre değişiklik gösteriyor.

Yapı Kredi: 25.000 TL’ye varan nakit promosyon

Yapı Kredi, 31 Mayıs’a kadar maaşını taşıyan SGK emeklilerine 15.000 TL’ye kadar promosyon sunuyor. Ayrıca kredi kartı harcamalarıyla toplamda 5.000 TL ek nakit iade ile birlikte, kampanya toplamı 25.000 TL’ye ulaşıyor.

DenizBank: ek avantajlarla 22.000 TL’yi aşıyor

DenizBank, maaşını taşıyan emeklilere maksimum 12.000 TL nakit promosyon sağlarken, kredi kartı, fatura talimatı ve KMH gibi ek ürünlerle toplam promosyon tutarı 22.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.
ING, 1-31 Mayıs tarihleri arasında emeklilere koşulsuz olarak 15.000 TL’ye varan promosyon sunuyor. Üstelik bu promosyondan yararlanmak için herhangi bir ek ürün ya da harcama şartı bulunmuyor.

Şekerbank: 12.000 TL’ye varan ödeme

Şekerbank, maaş aralığına göre değişen şekilde 5.000 TL ila 12.000 TL arasında promosyon veriyor. Şartsız ve sade kampanyasıyla dikkat çekiyor.
TEB, maaşını bankaya taşıyan emeklilere 12.000 TL ana promosyon ve 9.000 TL ek promosyonla toplamda 21.000 TL ödeme sağlıyor.
Garanti BBVA, SGK emeklilerine 15.000 TL’ye varan promosyon sunarken, Emeklilere Bonus kart avantajlarıyla ücretsiz işlem ayrıcalıkları da sağlıyor.
Akbank, maaşını taşıyan emeklilere 15.000 TL nakit promosyon, buna ek olarak 2.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 17.500 TL ödül sunuyor.

VakıfBank: En yüksek promosyon 27.000 TL

VakıfBank, maaşını taşıyan emeklilere 12.000 TL nakit promosyon, Troy kredi kartı alışverişlerine ise 15.000 TL’ye kadar ek ödeme ile 27.000 TL’ye ulaşan promosyon fırsatı sağlıyor.
Ziraat Bankası ve Halkbank, SGK emeklilerine 12.000 TL’ye kadar promosyon sağlıyor. Her iki banka da promosyon ödemelerini net maaş aralığına göre belirliyor.

Promosyon seçerken dikkat edilmesi gerekenler

Promosyon tutarları maaş aralığına göre değişiyor.
Bazı bankalar ek koşulsuz ödeme sunarken, bazıları ek ürün kullanımı istiyor.
Taahhüt süresi genellikle 3 yıl. Bu süre dolmadan banka değişimi yapılırsa ödenen tutar geri alınabilir.
Memur - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
EKONOMİ
Kim, ne kadar maaş alacak? 2025 Memur zammı meslek meslek hesaplandı
12:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала