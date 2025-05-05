https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/dagistanda-polis-ekibine-saldiri-1095931786.html
Dağıstan'da polis ekibine saldırı
Dağıstan'da polis ekibine saldırı
Sputnik Türkiye
Dağıstan'da devriye gezen polis ekibine kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açılması üzerine çatışma yaşandı. 05.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-05T15:32+0300
2025-05-05T15:32+0300
2025-05-05T15:35+0300
dünya
dağıstan
rusya federasyonu
i̇çişleri bakanlığı
mahaçkale
polis
çatışma
saldırgan
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Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nin başkenti Mahaçkale'de polise saldırı düzenlendi.Dağıstan İçişleri Bakanlığı, polisle saldırganlar arasında yaşanan çatışma sonucunda ilk belirlemelere göre 3 polisin hayatını kaybettiğini bildirdi.Bakanlık, saldırganlardan 2'sinin öldürüldüğünün altını çizdi.Saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunması ve yakalanması için kentte operasyon yürütüldüğünü belirten bakanlık, saldırganların bulunduğu aracın görüntüsünü de paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/israil-kabinesi-gazze-isgalini-genisletme-planini-onayladi-1095924117.html
dağıstan
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dağıstan, rusya federasyonu, i̇çişleri bakanlığı, mahaçkale, polis, çatışma, saldırgan
dağıstan, rusya federasyonu, i̇çişleri bakanlığı, mahaçkale, polis, çatışma, saldırgan
Dağıstan'da polis ekibine saldırı
15:32 05.05.2025 (güncellendi: 15:35 05.05.2025)
Dağıstan'da devriye gezen polis ekibine kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açılması üzerine çatışma yaşandı.
Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nin başkenti Mahaçkale'de polise saldırı düzenlendi.
Dağıstan İçişleri Bakanlığı, polisle saldırganlar arasında yaşanan çatışma sonucunda ilk belirlemelere göre 3 polisin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Bakanlık, saldırganlardan 2'sinin öldürüldüğünün altını çizdi.
Saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunması ve yakalanması için kentte operasyon yürütüldüğünü belirten bakanlık, saldırganların bulunduğu aracın görüntüsünü de paylaştı.