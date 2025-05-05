https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/cumhurbaskani-erdogan-trumpla-telefon-gorusmesini-degerlendirdi-oldukca-verimli-kapsamli-ve-1095939388.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’la telefon görüşmesini değerlendirdi: 'Oldukça verimli, kapsamlı ve samimiydi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’la telefon görüşmesini değerlendirdi: 'Oldukça verimli, kapsamlı ve samimiydi'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı telefon görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, görüşmenin... 05.05.2025, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la yaptığı telefon görüşmesine dair sosyal medya hesabından kapsamlı bir açıklama yaptı.Erdoğan, görüşmenin oldukça verimli, kapsamlı ve samimi bir ortamda geçtiğini belirterek, başta Gazze’de giderek kötüleşen insani durum olmak üzere Suriye, Rusya-Ukrayna krizi, küresel ticaret ve İran ile ABD arasında süren müzakereler gibi pek çok bölgesel ve küresel konunun ele alındığını ifade etti.'Değerli dostumu Türkiye’de ağırlamak istiyorum'Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la ikili ilişkileri geliştirme iradelerini teyit ettiklerini ve yakın zamanda bir araya gelme arzularını şu sözlerle açıkladı:
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abd, donald trump, telefon görüşmesi, siyaset, siyaset gündemi, gündem, uluslararası gündem
abd, donald trump, telefon görüşmesi, siyaset, siyaset gündemi, gündem, uluslararası gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’la telefon görüşmesini değerlendirdi: 'Oldukça verimli, kapsamlı ve samimiydi'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı telefon görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, görüşmenin Gazze, Suriye, Rusya-Ukrayna krizi ve İran-ABD müzakereleri gibi pek çok küresel meseleyi kapsadığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la yaptığı telefon görüşmesine dair sosyal medya hesabından kapsamlı bir açıklama yaptı.
Erdoğan, görüşmenin oldukça verimli, kapsamlı ve samimi bir ortamda geçtiğini belirterek, başta Gazze’de giderek kötüleşen insani durum olmak üzere Suriye, Rusya-Ukrayna krizi, küresel ticaret ve İran ile ABD arasında süren müzakereler gibi pek çok bölgesel ve küresel konunun ele alındığını ifade etti.
'Değerli dostumu Türkiye’de ağırlamak istiyorum'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la ikili ilişkileri geliştirme iradelerini teyit ettiklerini ve yakın zamanda bir araya gelme arzularını şu sözlerle açıkladı:
Bugün ABD Başkanı Değerli Dostum Sayın Donald Trump'la yaptığımız telefon görüşmesi oldukça verimli, kapsamlı ve samimiydi. Görüşmemizde Gazze’de gittikçe kötüye giden insani durum başta olmak üzere Suriye, Rusya - Ukrayna Savaşı, küresel ticaret, İran ile ABD arasında devam eden müzakereler ve daha birçok bölgesel ve küresel meseleyi istişare ettik. Sayın Trump ile başta savunma sanayii ve ticaret olmak üzere Türkiye-ABD münasebetlerini geliştirme irademizi teyit ettik. Başkan Trump’ın dünyamızda süregelen çatışma ve savaşları bitirme yönündeki çabalarını takdirle karşıladığımı, Türkiye olarak bölgemizde barış, istikrar ve huzur ortamının tesisi için gereken desteği vermeye hazır olduğumuzu vurguladım. Değerli dostumu en kısa sürede Türkiye’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağımı ifade ettim, kendisi de bizleri ABD’ye davet etti. İnşallah Dostum Trump’la kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyor, görüşmemizin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.