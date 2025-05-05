Erdoğan: Depremle sarsılan kardeşlerimiz 'kim var' diye etrafına baktığında yine Kızılay'ı gördü

Ülkemizde sayıları az ama sesi çok çıkan bir kesim var. Her konuyu siyasallaştırarak ülkemize kötülük yapıyorlar. Kentsel dönüşüm meselesinde artık kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyiz. Deprem gibi konuların milli mesele olduğunu kabullenemiyorlar. Yalan haber ürettiler yardım kuruluşlarını hedef gösterdiler. Devletimiz halen oradalar deprem bölgesindeler. Milletin derdiyle dertlenen kurumlarımızdan biri Kızılay'dır. Deprem bölgesinde 5 binden fazla ev tipi su arıtma sistemi kurdu. Kızılayımızı tebrik ediyorum. Kızılayımız halkımızın yanındaydı İstanbul'da da. 6 yıldır reklam projelerinin koca balon olduğu ortaya çıktı. Depremle sarsılan kardeşlerimiz kim var diye etrafına baktığında yine Kızılay'ı gördü, AFAD'ı gördü.