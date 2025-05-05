Erdoğan: Depremle sarsılan kardeşlerimiz 'kim var' diye etrafına baktığında yine Kızılay'ı gördü
14:46 05.05.2025 (güncellendi: 14:58 05.05.2025)
© AA / Muhammed Selim KorkutataCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu
© AA / Muhammed Selim Korkutata
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yaşanan 6.2'lik depremi hatırlattı ve "Depremle sarsılan kardeşlerimiz kim var diye etrafına baktığında yine Kızılay'ı gördü, AFAD'ı gördü" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Kızılay Genel Kurulu'nda konuştu.
Erdoğan, Kahramanmaraş depremini hatırlattı ve Türk Kızılay'ın önemine dikkat çekti.
Ülkemizde sayıları az ama sesi çok çıkan bir kesim var. Her konuyu siyasallaştırarak ülkemize kötülük yapıyorlar. Kentsel dönüşüm meselesinde artık kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyiz. Deprem gibi konuların milli mesele olduğunu kabullenemiyorlar. Yalan haber ürettiler yardım kuruluşlarını hedef gösterdiler. Devletimiz halen oradalar deprem bölgesindeler. Milletin derdiyle dertlenen kurumlarımızdan biri Kızılay'dır. Deprem bölgesinde 5 binden fazla ev tipi su arıtma sistemi kurdu. Kızılayımızı tebrik ediyorum. Kızılayımız halkımızın yanındaydı İstanbul'da da. 6 yıldır reklam projelerinin koca balon olduğu ortaya çıktı. Depremle sarsılan kardeşlerimiz kim var diye etrafına baktığında yine Kızılay'ı gördü, AFAD'ı gördü.