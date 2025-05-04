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TBMM Başkanı Kurtulmuş: O tokadı, o yumruğu kendimiz yemiş gibi hissediyorum
TBMM Başkanı Kurtulmuş: O tokadı, o yumruğu kendimiz yemiş gibi hissediyorum
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP lideri Özel'in uğradığı fiziksel saldırıyla ilgili "'O tokadı, o yumruğu kendimiz yemiş gibi hissediyorum" dedi. Sırrı Süreyya... 04.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-04T22:55+0300
2025-05-04T23:18+0300
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Kurtulmuş, kendisiyle yakın çalışma arkadaşı olduklarını belirtti ve Önder ile ilgili şunları söyledi:'Başkanım gittiğin andan itibaren hiçbir şeye dokunmadık'Sırrı Süreyya Önder'in yerine Meclis Başkanvekilliği görevine kimin geleceği sorusuna yanıt veren Numan Kurtulmuş Önder'e vekalet verdiği zaman kendisine her zaman "Başkanım gittiğin andan itibaren hiçbir şeye dokunmadık, hiçbir şeye dokundurtmadık. Görevimizi sonuna kadar yaptım" dediğini şöyle anlattı:TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından 1 kişinin saldırısına uğramasına ilişkin basına şu açıklamayı yaptı:Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:
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numan kurtulmuş, sırrı süreyya önder, atatürk kültür merkezi, tbmm, meclis

TBMM Başkanı Kurtulmuş: O tokadı, o yumruğu kendimiz yemiş gibi hissediyorum

22:55 04.05.2025 (güncellendi: 23:18 04.05.2025)
© AA / Arife KarakumTBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2025
© AA / Arife Karakum
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP lideri Özel'in uğradığı fiziksel saldırıyla ilgili "'O tokadı, o yumruğu kendimiz yemiş gibi hissediyorum" dedi. Sırrı Süreyya Önder ile ilgili de konuşan Kurtulmuş, Meclis Başkanvekilliği görevine Önder'in yerine kimin geleceği sorusuna da yanıt verdi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Kurtulmuş, kendisiyle yakın çalışma arkadaşı olduklarını belirtti ve Önder ile ilgili şunları söyledi:
"Güzel izler ve hatıralar bırakarak bu dünyadan göçmek güzel bir şey. Burada toplanan kalabalık ve herkesi bir araya getirdiği bu cenaze töreni Sırrı Süreyya Beyin hayırla yad edildiğini gösteriyor. Ümit ederim ki onun hayatı boyunca bu ülkede birliğin, beraberliğin, kardeşliğin gerçekleşmesi için verdiği mücadele kaldığı yerden devam eder. Terörsüz Türkiye hedefinde özellikle son zamanlarda büyük bir çaba sarf ettiğini biliyoruz. Onun da içinde olduğu terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesi için elimizden gelen gayretle çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah bu memlekette birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde kıyamete kadar bir arada yaşayacağımız zeminler çok daha sağlam bir şekilde devam etsin."

'Başkanım gittiğin andan itibaren hiçbir şeye dokunmadık'

Sırrı Süreyya Önder'in yerine Meclis Başkanvekilliği görevine kimin geleceği sorusuna yanıt veren Numan Kurtulmuş Önder'e vekalet verdiği zaman kendisine her zaman "Başkanım gittiğin andan itibaren hiçbir şeye dokunmadık, hiçbir şeye dokundurtmadık. Görevimizi sonuna kadar yaptım" dediğini şöyle anlattı:
"Yerine bir Meclis Başkanvekili gelecek. Şunu söyleyeyim esprileriyle zaman zaman Meclis'in en yoğun gerilimler yaşadığı anlarda bile kimsenin beklemediği o çıkışları, o naif, o fevkalade insani, birleştirici nükteleriyle Meclis'i gayet güzel yönettiğini biliyoruz. Bir de şunu söyleyeyim, ben bu süreçte mesela yurt içi seyahatlerimde Sırrı Süreyya Bey'e de vekalet verdiğim zaman hep şunu söylemiştir, 'Başkanım gittiğin andan itibaren hiçbir şeye dokunmadık, hiçbir şeye dokundurtmadık. Görevimizi sonuna kadar yaptım.' diyen vefakar bir arkadaşımızdı. Görevini gerçekten titizlikle yapan bir arkadaşımızdı. Yerine bir arkadaşımız gelecek. İnşallah kim gelecekse ona da başarılı bir hizmet dönemi olmasını temenni ediyorum."
TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından 1 kişinin saldırısına uğramasına ilişkin basına şu açıklamayı yaptı:
"Olayın gerçekleştiği ilk andan itibaren kendisini aradım ve tepkimizi sosyal medya üzerinden de ortaya koyduk. Hele hele böyle bir günde Sırrı Süreyya Önder'in birleştirici ruhunun atmosferi içinde hep bir araya gelinmişken ve onu ebedi istirahatgahına uğurlayacağımız böyle bir tören arifesinde bu saldırının gerçekleştirilmesi asla kabul edilemez. Kim olursa olsun, ne için yapmış olursa olsun bu aslında sadece Sayın Özel'in şahsına değil hatta kendisine şunu da söyledim, 'O tokadı, o yumruğu kendimiz yemiş gibi hissediyorum.' Bu hepimize karşı yapılmış olan bir saldırıdır. Türkiye demokrasisine karşı yapılmış olan bir saldırıdır. Kendisi de yine burada da, teşekkür ettim o sözü dolayısıyla. Kendisi de 'Türkiye'de barış istemeyen, Türkiye'de huzur ve terörsüz Türkiye istemeyenlerin ortamı karıştırmak için çeşitli provokasyonlar yapabileceğini biliyoruz.' bu anlama gelecek sözler söyledi."
Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hepimizin çok dikkatli, çok titiz olmamız lazım ve demokrasiye karşı saldırı kimden gelirse gelsin hep birlikte olmamız lazım. Türkiye'de bundan sonraki süreçte provokasyonlara karşı herkesin çok dikkatli olması gerektiğini buradan ifade etmek istiyorum. Öyle bir süreçteyiz ki 100 düşünüp bir konuşacağız ve inşallah Türkiye bu terörsüz Türkiye'yi de gerçekleştirecektir. Büyük görev siyasete düşüyor. Siyaset, dostluk ve kardeşlik diliyle konuşmayı başarırsa inşallah Türkiye büyük mesafe alacaktır. "
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2025
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