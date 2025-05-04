TBMM Başkanı Kurtulmuş: O tokadı, o yumruğu kendimiz yemiş gibi hissediyorum

"Olayın gerçekleştiği ilk andan itibaren kendisini aradım ve tepkimizi sosyal medya üzerinden de ortaya koyduk. Hele hele böyle bir günde Sırrı Süreyya Önder'in birleştirici ruhunun atmosferi içinde hep bir araya gelinmişken ve onu ebedi istirahatgahına uğurlayacağımız böyle bir tören arifesinde bu saldırının gerçekleştirilmesi asla kabul edilemez. Kim olursa olsun, ne için yapmış olursa olsun bu aslında sadece Sayın Özel'in şahsına değil hatta kendisine şunu da söyledim, 'O tokadı, o yumruğu kendimiz yemiş gibi hissediyorum.' Bu hepimize karşı yapılmış olan bir saldırıdır. Türkiye demokrasisine karşı yapılmış olan bir saldırıdır. Kendisi de yine burada da, teşekkür ettim o sözü dolayısıyla. Kendisi de 'Türkiye'de barış istemeyen, Türkiye'de huzur ve terörsüz Türkiye istemeyenlerin ortamı karıştırmak için çeşitli provokasyonlar yapabileceğini biliyoruz.' bu anlama gelecek sözler söyledi."