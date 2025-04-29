https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/trump-papa-olmak-isterdim-1095789744.html

Trump: Papa olmak isterdim

Trump: Papa olmak isterdim

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada papalık seçimi hakkında espri yaptı. Yeni Papa için tercihi olmadığını belirten Trump, New York'tan... 29.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-29T22:45+0300

2025-04-29T22:45+0300

2025-04-29T22:45+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilerle sohbetinde yeni Papa’nın kim olabileceği konusuna değindi.88 yaşında hayatını kaybeden eski Papa Francis’in cenazesine de katılan Trump, Papa seçimine dair değerlendirmelerde bulundu. Gazetecilerin Papa’nın kim olabileceği sorusuna "Papa olmak isterdim. Bu benim bir numaralı tercihim olurdu" diyerek espri yaptı.Yeni Papa tercihi hakkında ise Trump "New York denen yerden bir kardinalimiz var. Çok iyi biri. Bakalım ne olacak" şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/trump-rusya-cok-buyuk-bir-askeri-guc-1095788833.html

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abd, abd seçimleri, abd başkanlık seçimleri, papa francis, kardinal, kilise, donald trump