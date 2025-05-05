https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/bakan-kurum-ankara-adana-ve-balikesir-buyuksehir-belediye-baskanlariyla-bulustu-1095936664.html
Bakan Kurum, Ankara, Adana ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla buluştu
Bakan Kurum, Ankara, Adana ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla buluştu
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara, Adana ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla bir araya geldi 05.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-05T18:18+0300
2025-05-05T18:18+0300
2025-05-05T18:18+0300
türki̇ye
murat kurum
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
mansur yavaş
zeydan karalar
ahmet akın
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı kabul etti.Bakan Kurum paylaştıBakan Kurum, Bakanlıkta gerçekleştirilen kabule ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:"Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı Bakanlığımızda ağırladık. Yerel yönetimlerimizle işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/bakan-kurumdan-kanal-istanbul-iddiasina-tepki-gosterdi-konut-diyoruz-buna-ragmen-araplara-satilacak-1095846280.html
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murat kurum, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, mansur yavaş, zeydan karalar, ahmet akın
murat kurum, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, mansur yavaş, zeydan karalar, ahmet akın
Bakan Kurum, Ankara, Adana ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla buluştu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara, Adana ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla bir araya geldi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı kabul etti.
Bakan Kurum, Bakanlıkta gerçekleştirilen kabule ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı Bakanlığımızda ağırladık. Yerel yönetimlerimizle işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz."