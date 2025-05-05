https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/bakan-kurum-ankara-adana-ve-balikesir-buyuksehir-belediye-baskanlariyla-bulustu-1095936664.html

Bakan Kurum, Ankara, Adana ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla buluştu

Bakan Kurum, Ankara, Adana ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla buluştu

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara, Adana ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla bir araya geldi 05.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-05T18:18+0300

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türki̇ye

murat kurum

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

mansur yavaş

zeydan karalar

ahmet akın

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı kabul etti.Bakan Kurum paylaştıBakan Kurum, Bakanlıkta gerçekleştirilen kabule ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:"Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı Bakanlığımızda ağırladık. Yerel yönetimlerimizle işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/bakan-kurumdan-kanal-istanbul-iddiasina-tepki-gosterdi-konut-diyoruz-buna-ragmen-araplara-satilacak-1095846280.html

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murat kurum, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, mansur yavaş, zeydan karalar, ahmet akın