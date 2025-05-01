https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/bakan-kurumdan-kanal-istanbul-iddiasina-tepki-gosterdi-konut-diyoruz-buna-ragmen-araplara-satilacak-1095846280.html

Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul iddiasına tepki gösterdi: 'Konut diyoruz buna rağmen Araplara satılacak diyorlar'

Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul iddiasına tepki gösterdi: 'Konut diyoruz buna rağmen Araplara satılacak diyorlar'

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kanal İstanbul projesine yönelik... 01.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-01T18:45+0300

2025-05-01T18:45+0300

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Bakan Kurum, CHP'nin Kanal İstanbul iddialarına 'iftira' diyerek yanıt verirken yapılan konutların ihtiyaç sahiplerine verileceğini açıkladı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kanal İstanbul ve konut projelerine yönelik eleştirilerine tepki gösterdi.Ana muhalefete seslenen Bakan Kurum "Açıklıyoruz dinlemiyorlar. Konut diyoruz, buna rağmen 'Araplara satılacak' diyorlar. Özel'e tavsiyem, gözündeki bantı çıkarsın. Muhalefetin siyaseti iftira üzerine kurulu" dedi.Bakan Kurum, İstanbul'da 425 bin binada hasar tespit çalışması yapıldığını belirterek, "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında destek miktarlarının artırıldığını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/bakan-uraloglundan-kanal-istanbul-aciklamasi-kesinlikle-yapacagiz-asla-vazgecmedik-1095835985.html

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