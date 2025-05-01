https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/bakan-kurumdan-kanal-istanbul-iddiasina-tepki-gosterdi-konut-diyoruz-buna-ragmen-araplara-satilacak-1095846280.html
Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul iddiasına tepki gösterdi: 'Konut diyoruz buna rağmen Araplara satılacak diyorlar'
Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul iddiasına tepki gösterdi: 'Konut diyoruz buna rağmen Araplara satılacak diyorlar'
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kanal İstanbul projesine yönelik... 01.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-01T18:45+0300
2025-05-01T18:45+0300
2025-05-01T18:45+0300
türki̇ye
murat kurum
ak parti
ak parti i̇stanbul i̇l başkanlığı
ak parti myk toplantısı
kanal i̇stanbul
kanal i̇stanbul projesi
i̇stanbul
i̇stanbul valiliği
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/16/1081018020_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_b5d7754e7d5b1d8de8e994defbb6ebff.jpg
Bakan Kurum, CHP'nin Kanal İstanbul iddialarına 'iftira' diyerek yanıt verirken yapılan konutların ihtiyaç sahiplerine verileceğini açıkladı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kanal İstanbul ve konut projelerine yönelik eleştirilerine tepki gösterdi.Ana muhalefete seslenen Bakan Kurum "Açıklıyoruz dinlemiyorlar. Konut diyoruz, buna rağmen 'Araplara satılacak' diyorlar. Özel'e tavsiyem, gözündeki bantı çıkarsın. Muhalefetin siyaseti iftira üzerine kurulu" dedi.Bakan Kurum, İstanbul'da 425 bin binada hasar tespit çalışması yapıldığını belirterek, "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında destek miktarlarının artırıldığını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/bakan-uraloglundan-kanal-istanbul-aciklamasi-kesinlikle-yapacagiz-asla-vazgecmedik-1095835985.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/16/1081018020_0:0:2049:1537_1920x0_80_0_0_afe6b833979adf53a60ae51c1654e66b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
murat kurum, ak parti, ak parti i̇stanbul i̇l başkanlığı, ak parti myk toplantısı, kanal i̇stanbul, kanal i̇stanbul projesi, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
murat kurum, ak parti, ak parti i̇stanbul i̇l başkanlığı, ak parti myk toplantısı, kanal i̇stanbul, kanal i̇stanbul projesi, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul iddiasına tepki gösterdi: 'Konut diyoruz buna rağmen Araplara satılacak diyorlar'
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kanal İstanbul projesine yönelik iddialarına yanıt verdi. Kurum, muhalefetin iddialarını iftira olarak nitelendirdi.
Bakan Kurum, CHP'nin Kanal İstanbul iddialarına 'iftira' diyerek yanıt verirken yapılan konutların ihtiyaç sahiplerine verileceğini açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kanal İstanbul ve konut projelerine yönelik eleştirilerine tepki gösterdi.
Ana muhalefete seslenen Bakan Kurum "Açıklıyoruz dinlemiyorlar. Konut diyoruz, buna rağmen 'Araplara satılacak' diyorlar. Özel'e tavsiyem, gözündeki bantı çıkarsın. Muhalefetin siyaseti iftira üzerine kurulu" dedi.
Bakan Kurum, İstanbul'da 425 bin binada hasar tespit çalışması yapıldığını belirterek, "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında destek miktarlarının artırıldığını duyurdu.