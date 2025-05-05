https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/ayse-barimin-hakim-karsisina-cikacagi-tarih-belli-oldu-iste-istenen-ceza-1095924580.html
Ayşe Barım'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu: İşte istenen ceza
Ayşe Barım'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu: İşte istenen ceza
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Barım'ın... 05.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-05T12:09+0300
2025-05-05T12:09+0300
2025-05-05T12:13+0300
türki̇ye
ayşe barım
iddianame
hapis
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İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan ünlü menajer Ayşe Barım ile ilgili hazırlanan iddianameyi kabul etti. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyordu.İddianamede, Ayşe Barım’ın “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla yargılanması talep edildi. Savcılık, Barım için 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istedi.7 Temmuz’da i̇lk kez hakim karşısına çıkacakMahkeme tarafından kabul edilen dosya kapsamında, Ayşe Barım ilk kez 7 Temmuz’da hakim karşısına çıkacak. Dava İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/ozgur-ozele-saldiran-selcuk-tengioglunun-ifadesi-ortaya-cikti-spontane-olarak-sag-elim-kalkti-1095923596.html
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ayşe barım, iddianame, hapis
ayşe barım, iddianame, hapis
Ayşe Barım'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu: İşte istenen ceza
12:09 05.05.2025 (güncellendi: 12:13 05.05.2025)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Barım'ın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İlk duruşma 7 Temmuz’da yapılacak.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan ünlü menajer Ayşe Barım ile ilgili hazırlanan iddianameyi kabul etti. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyordu.
İddianamede, Ayşe Barım’ın “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla yargılanması talep edildi. Savcılık, Barım için 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istedi.
7 Temmuz’da i̇lk kez hakim karşısına çıkacak
Mahkeme tarafından kabul edilen dosya kapsamında, Ayşe Barım ilk kez 7 Temmuz’da hakim karşısına çıkacak. Dava İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.