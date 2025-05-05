https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/ayse-barimin-hakim-karsisina-cikacagi-tarih-belli-oldu-iste-istenen-ceza-1095924580.html

Ayşe Barım'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu: İşte istenen ceza

Ayşe Barım'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu: İşte istenen ceza

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Barım'ın... 05.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-05T12:09+0300

2025-05-05T12:09+0300

2025-05-05T12:13+0300

türki̇ye

ayşe barım

iddianame

hapis

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İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan ünlü menajer Ayşe Barım ile ilgili hazırlanan iddianameyi kabul etti. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyordu.İddianamede, Ayşe Barım’ın “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla yargılanması talep edildi. Savcılık, Barım için 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istedi.7 Temmuz’da i̇lk kez hakim karşısına çıkacakMahkeme tarafından kabul edilen dosya kapsamında, Ayşe Barım ilk kez 7 Temmuz’da hakim karşısına çıkacak. Dava İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

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Sputnik Türkiye

ayşe barım, iddianame, hapis