https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/aliaga-gemi-sokum-bolgesinde-buyuk-tehlike-tonlarca-tehlikeli-atik-etrafa-sacildi-1095927526.html
Aliağa Gemi Söküm Bölgesi'nde büyük tehlike: Tonlarca tehlikeli atık etrafa saçıldı
Aliağa Gemi Söküm Bölgesi'nde büyük tehlike: Tonlarca tehlikeli atık etrafa saçıldı
Sputnik Türkiye
Aliağa Gemi Söküm Bölgesi'nde çevreye zarar verici şekilde depolanan tonlarca atık etrafa saçıldı. 05.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-05T14:00+0300
2025-05-05T14:00+0300
2025-05-05T14:01+0300
türki̇ye
aliağa gemi söküm merkezi
aliağa belediyesi
atık
kimyasal atık
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Aliağa Belediyesi, Aliağa Gemi Söküm Bölgesi'nde çevreye zarar verici şekilde depolanan yaklaşım 15 bin ton tehlikeli atığın etrafa saçıldığının tespit edildiğini duyurdu. Tehlikeli atıkların çevreye zarar verici şekilde depolandığı, bazı bölgelerde üzerinin toprakla kapatıldığı kaydedildi. Belediyeden yapılan açıklamada, 28 Şubat'ta Aliağa Belediyesinin iştiraki olan Aliağa Belediyesi Petrol AŞ tasarrufuna geçen Aliağa Gemi Söküm Bölgesi'nde belediye tarafından İmar Kanunu'na, çevre ve insan sağlığına yönelik tedbirler alındığı belirtildi.15 bin toh tehlikeli atık çevreye saçıldıBelediye ekiplerince bölgede ilk incelemelerin yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/gemi-geri-donusum-tesisinde-gazdan-etkilendigi-dusunulen-4-isciden-1i-oldu-1087494883.html
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aliağa gemi söküm merkezi , aliağa belediyesi , atık, kimyasal atık
aliağa gemi söküm merkezi , aliağa belediyesi , atık, kimyasal atık
Aliağa Gemi Söküm Bölgesi'nde büyük tehlike: Tonlarca tehlikeli atık etrafa saçıldı
14:00 05.05.2025 (güncellendi: 14:01 05.05.2025)
Aliağa Gemi Söküm Bölgesi'nde çevreye zarar verici şekilde depolanan tonlarca atık etrafa saçıldı.
Aliağa Belediyesi, Aliağa Gemi Söküm Bölgesi'nde çevreye zarar verici şekilde depolanan yaklaşım 15 bin ton tehlikeli atığın etrafa saçıldığının tespit edildiğini duyurdu. Tehlikeli atıkların çevreye zarar verici şekilde depolandığı, bazı bölgelerde üzerinin toprakla kapatıldığı kaydedildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, 28 Şubat'ta Aliağa Belediyesinin iştiraki olan Aliağa Belediyesi Petrol AŞ tasarrufuna geçen Aliağa Gemi Söküm Bölgesi'nde belediye tarafından İmar Kanunu'na, çevre ve insan sağlığına yönelik tedbirler alındığı belirtildi.
15 bin toh tehlikeli atık çevreye saçıldı
Belediye ekiplerince bölgede ilk incelemelerin yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bölgede yapılan ilk incelemelerde, tehlikeli atıkların çevreye zarar verici şekilde depolandığı, bazı bölgelerde üzerinin toprakla kapatıldığı tespit edilmiştir. Bu şekilde bölgede 15 bin ton tehlikeli atığın vahşi depolama yöntemiyle insan ve çevre sağlığını tehlikeye sokacak şekilde etrafa saçıldığı öngörülmektedir. Belediyemizce konu ile ilgili olarak ivedilikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğüne, Aliağa Liman Başkanlığına ve Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesine bilgilendirme ve ihbar yapılmış olup, sorumlular hakkında faaliyet durdurma dahil her türlü yaptırım uygulanacaktır."