https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/akaryakitta-beklenen-indirim-geldi-5-mayis-2025-guncel-fiyatlar-belli-oldu-1095914340.html

Akaryakıtta beklenen indirim geldi: 5 Mayıs 2025 güncel fiyatlar belli oldu

Akaryakıtta beklenen indirim geldi: 5 Mayıs 2025 güncel fiyatlar belli oldu

Sputnik Türkiye

5 Mayıs 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında değişiklik yaşandı. Otogaza 1 lira 20 kuruş indirim uygulanırken, benzin ve motorin fiyatları güncellendi.

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Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak otogaz (LPG) fiyatlarına indirime gidildi. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 5 Mayıs 2025 tarihinden itibaren otogazın litre fiyatına 1 lira 20 kuruşluk bir indirim uygulandı.İndirim sonrası LPG'nin litre fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir’de 25-26 TL bandına geriledi. Öte yandan benzin ve motorin fiyatlarında ise küçük çaplı değişiklikler gözlemlendi.📉 Otogaza 1.20 TL i̇ndirim: Fiyatlar geri çekildiOtogaza yapılan indirimin ardından fiyatlar önemli ölçüde geriledi. İstanbul'da LPG’nin litresi 26 lira seviyelerine düştü. Bu düşüş, kullanıcılar tarafından olumlu karşılandı.🏙️ İstanbul’da akaryakıt fiyatları – 5 Mayıs 2025Avrupa Yakası:Anadolu Yakası:🏛️ Ankara’da akaryakıt fiyatları – 5 Mayıs 2025🌆 İzmir’de akaryakıt fiyatları – 5 Mayıs 2025🔄 Güncel fiyatların belirlenmesinde etkili olan faktörler

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