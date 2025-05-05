https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/akaryakitta-beklenen-indirim-geldi-5-mayis-2025-guncel-fiyatlar-belli-oldu-1095914340.html
Akaryakıtta beklenen indirim geldi: 5 Mayıs 2025 güncel fiyatlar belli oldu
Akaryakıtta beklenen indirim geldi: 5 Mayıs 2025 güncel fiyatlar belli oldu
Sputnik Türkiye
5 Mayıs 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında değişiklik yaşandı. Otogaza 1 lira 20 kuruş indirim uygulanırken, benzin ve motorin fiyatları güncellendi.
2025-05-05T08:13+0300
2025-05-05T08:13+0300
2025-05-05T08:13+0300
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Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak otogaz (LPG) fiyatlarına indirime gidildi. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 5 Mayıs 2025 tarihinden itibaren otogazın litre fiyatına 1 lira 20 kuruşluk bir indirim uygulandı.İndirim sonrası LPG'nin litre fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir’de 25-26 TL bandına geriledi. Öte yandan benzin ve motorin fiyatlarında ise küçük çaplı değişiklikler gözlemlendi.📉 Otogaza 1.20 TL i̇ndirim: Fiyatlar geri çekildiOtogaza yapılan indirimin ardından fiyatlar önemli ölçüde geriledi. İstanbul'da LPG’nin litresi 26 lira seviyelerine düştü. Bu düşüş, kullanıcılar tarafından olumlu karşılandı.🏙️ İstanbul’da akaryakıt fiyatları – 5 Mayıs 2025Avrupa Yakası:Anadolu Yakası:🏛️ Ankara’da akaryakıt fiyatları – 5 Mayıs 2025🌆 İzmir’de akaryakıt fiyatları – 5 Mayıs 2025🔄 Güncel fiyatların belirlenmesinde etkili olan faktörler
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Akaryakıtta beklenen indirim geldi: 5 Mayıs 2025 güncel fiyatlar belli oldu
Global enerji piyasasındaki dalgalanmalara paralel olarak Türkiye’de de akaryakıt fiyatları güncellenmeye devam ediyor. 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü itibarıyla otogaza 1.20 TL indirim yapıldı.
Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak otogaz (LPG) fiyatlarına indirime gidildi. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 5 Mayıs 2025 tarihinden itibaren otogazın litre fiyatına 1 lira 20 kuruşluk bir indirim uygulandı.
İndirim sonrası LPG'nin litre fiyatı İstanbul
, Ankara
ve İzmir’de 25-26 TL
bandına geriledi. Öte yandan benzin ve motorin fiyatlarında ise küçük çaplı değişiklikler gözlemlendi.
📉 Otogaza 1.20 TL i̇ndirim: Fiyatlar geri çekildi
Otogaza yapılan indirimin ardından fiyatlar önemli ölçüde geriledi. İstanbul'da LPG’nin litresi 26 lira seviyelerine düştü. Bu düşüş, kullanıcılar tarafından olumlu karşılandı.
🏙️ İstanbul’da akaryakıt fiyatları – 5 Mayıs 2025
🏛️ Ankara’da akaryakıt fiyatları – 5 Mayıs 2025
🌆 İzmir’de akaryakıt fiyatları – 5 Mayıs 2025
🔄 Güncel fiyatların belirlenmesinde etkili olan faktörler
Brent petrol fiyatlarındaki oynaklık
Dolar/TL
kurundaki artış veya düşüş
Vergi düzenlemeleri (ÖTV, KDV)
Küresel enerji arz-talep dengesi