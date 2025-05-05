Akaryakıtta beklenen indirim geldi: 5 Mayıs 2025 güncel fiyatlar belli oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
TÜRKİYE’YE ACI HABER
Hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder kimdir?
09:19
4 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Paraşütçülükten Türkiye’nin ilk kadın jet pilotluğuna
10:34
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
TÜRKİYE’YE ACI HABER
Hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder kimdir?
12:36
4 dk
ÖZEL HABER
Nasuh Mahruki: Depremlerde ölmek takdiri ilahi değil, takdiri siyasi
12:47
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Tülay Kormaz: ‘Herkesin trafiğin gönüllü polisi olması gerek’
13:09
30 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
13:43
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel: İspanya’daki eektrik kesintileri atmosferle ilgili değil
14:10
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer: Zirai donun sonuçlarını fiyatlarda göreceğiz
14:31
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Abdülhamid’in torunlarına 1924 engeli
18:13
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Emin Çapa: ‘Türkiye’nin en önemli sorunu eğitimdir’
20:30
30 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Doç. Dr. Gökçe: Kamışlı toplantısı Suriye’nin bölünmesini amaçlıyor
22:30
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
e-Devlet'te yeni uygulama
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/akaryakitta-beklenen-indirim-geldi-5-mayis-2025-guncel-fiyatlar-belli-oldu-1095914340.html
Akaryakıtta beklenen indirim geldi: 5 Mayıs 2025 güncel fiyatlar belli oldu
Akaryakıtta beklenen indirim geldi: 5 Mayıs 2025 güncel fiyatlar belli oldu
Sputnik Türkiye
5 Mayıs 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında değişiklik yaşandı. Otogaza 1 lira 20 kuruş indirim uygulanırken, benzin ve motorin fiyatları güncellendi.
2025-05-05T08:13+0300
2025-05-05T08:13+0300
i̇stanbul
ankara
tl
ekonomi̇
benzin
benzin fiyatları
akaryakıt
akaryakıt zammı
akaryakıt indirimi
akaryakıt fiyatları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091781167_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f7a56a66f0b6ff045f854ba94eb0bdb3.jpg
Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak otogaz (LPG) fiyatlarına indirime gidildi. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 5 Mayıs 2025 tarihinden itibaren otogazın litre fiyatına 1 lira 20 kuruşluk bir indirim uygulandı.İndirim sonrası LPG'nin litre fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir’de 25-26 TL bandına geriledi. Öte yandan benzin ve motorin fiyatlarında ise küçük çaplı değişiklikler gözlemlendi.📉 Otogaza 1.20 TL i̇ndirim: Fiyatlar geri çekildiOtogaza yapılan indirimin ardından fiyatlar önemli ölçüde geriledi. İstanbul'da LPG’nin litresi 26 lira seviyelerine düştü. Bu düşüş, kullanıcılar tarafından olumlu karşılandı.🏙️ İstanbul’da akaryakıt fiyatları – 5 Mayıs 2025Avrupa Yakası:Anadolu Yakası:🏛️ Ankara’da akaryakıt fiyatları – 5 Mayıs 2025🌆 İzmir’de akaryakıt fiyatları – 5 Mayıs 2025🔄 Güncel fiyatların belirlenmesinde etkili olan faktörler
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/borsadan-beklenmedik-sonuclar-son-1-yilda-en-cok-kazandiran-ve-kaybettiren-10-hisse-aciklandi-1095909840.html
i̇stanbul
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091781167_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_4fd216951e596a72031bcc5007078495.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul, ankara, tl, benzin, benzin fiyatları, akaryakıt, akaryakıt zammı, akaryakıt indirimi, akaryakıt fiyatları, otogaz, motorin
i̇stanbul, ankara, tl, benzin, benzin fiyatları, akaryakıt, akaryakıt zammı, akaryakıt indirimi, akaryakıt fiyatları, otogaz, motorin

Akaryakıtta beklenen indirim geldi: 5 Mayıs 2025 güncel fiyatlar belli oldu

08:13 05.05.2025
© AAAkaryakıt zam
Akaryakıt zam - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
© AA
Abone ol
Global enerji piyasasındaki dalgalanmalara paralel olarak Türkiye’de de akaryakıt fiyatları güncellenmeye devam ediyor. 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü itibarıyla otogaza 1.20 TL indirim yapıldı.
Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak otogaz (LPG) fiyatlarına indirime gidildi. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 5 Mayıs 2025 tarihinden itibaren otogazın litre fiyatına 1 lira 20 kuruşluk bir indirim uygulandı.
İndirim sonrası LPG'nin litre fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir’de 25-26 TL bandına geriledi. Öte yandan benzin ve motorin fiyatlarında ise küçük çaplı değişiklikler gözlemlendi.

📉 Otogaza 1.20 TL i̇ndirim: Fiyatlar geri çekildi

Otogaza yapılan indirimin ardından fiyatlar önemli ölçüde geriledi. İstanbul'da LPG’nin litresi 26 lira seviyelerine düştü. Bu düşüş, kullanıcılar tarafından olumlu karşılandı.

🏙️ İstanbul’da akaryakıt fiyatları – 5 Mayıs 2025

Avrupa Yakası:
Benzin: 45.20 TL
Motorin: 45.41 TL
LPG: 27.39 TL
Anadolu Yakası:
Benzin: 45.05 TL
Motorin: 45.29 TL
LPG: 26.79 TL

🏛️ Ankara’da akaryakıt fiyatları – 5 Mayıs 2025

Benzin: 45.81 TL
Motorin: 46.22 TL
LPG: 27.29 TL

🌆 İzmir’de akaryakıt fiyatları – 5 Mayıs 2025

Benzin: 46.17 TL
Motorin: 46.56 TL
LPG: 27.24 TL

🔄 Güncel fiyatların belirlenmesinde etkili olan faktörler

Brent petrol fiyatlarındaki oynaklık
Dolar/TL kurundaki artış veya düşüş
Vergi düzenlemeleri (ÖTV, KDV)
Küresel enerji arz-talep dengesi
Borsa ekranı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
EKONOMİ
Borsadan beklenmedik sonuçlar: Son 1 yılda en çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse açıklandı
07:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала