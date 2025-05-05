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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/aile-hekimliklerinde-yeni-donem-yarin-basliyor-ikamete-dayali-yeni-uygulama-hayata-gececek-1095922194.html
Aile hekimliklerinde yeni dönem yarın başlıyor
Aile hekimliklerinde yeni dönem yarın başlıyor
Sputnik Türkiye
Aile hekimliği sisteminde yarın başlayacak yeni uygulamayla, aile hekimine kayıtlı olduğu il ile ikametleri farklı olan vatandaşların aile hekimliği... 05.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-05T11:26+0300
2025-05-05T11:41+0300
sağlik
sağlık bakanlığı
aile hekimliği
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Aile hekimlikleriyle ilgili yeni uygulama yarın hayata geçecek. Buna göre, Sağlık Bakanlığı, aile hekimine kayıtlı olduğu il ile ikametleri farklı olan vatandaşların aile hekimliği kayıtlarını, otomatik olarak ikamet ettikleri adrese taşıyacak.Aile hekimliğinde yeni sistem nasıl işleyecek?Yarından itibaren devreye alınacak yeni uygulamayla ilgili bilgi veren Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol sistemle ilgili şunları anlattı: Bir ay içerisinde dönüş yapabilirsiniz Bu noktada Demirkol geri dönüş için bir aylık bir süre olduğunu da belirterek, "Bu işlemden sonra 1 ay içerisinde vatandaşlarımız 'https://enabiz.gov.tr/' web sitesi üzerinden, önceki kayıtlı olduğu aile hekimine dönüş işlemini yapabilecek. Bunun da sistem üzerindeki açıklığını bir ay olarak belirlemiş olduk." diye konuştu.Kimler için geçerli olacak? Demirkol yeni uygulamadaki kriterler hakkında da şunları söyledi: "Burada da 1 yıl içerisinde aile hekimine gitmemiş ve o aile hekiminin bulunduğu ilde sağlık hizmeti almamış olmayı kriter olarak aldık. O vatandaşlarımızın aile hekimliği kayıtlarını, ikametlerinin bulunduğu ile taşıyoruz. Orada İl Sağlık Müdürlüğümüz de bu kişileri ikamet adreslerinin bulunduğu en yakın aile hekimine alacaklar ve vatandaşlarımız da tekrar eski aile hekimine dönmek isterlerse bir ay içerisinde eski aile hekiminin bulunduğu ile e-Nabız üzerinden girerek bu nakil işlemlerini yapmış olacaklar."Aile hekimi taşınan nasıl haberdar olacak?Sistemin sadece il değişikliklerini kapsadığını aynı ildeki farkı ilçeler için geçerli olmadığını anlatan Demirkol, bununla ilgili olarak da vatandaşlara SMS yoluyla bilgilendirme yapılacağını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/aile-hekimligi-uygulama-yonetmeliginde-degisiklik-bazi-aile-hekimleri-7-gun-24-saat-saglik-hizmeti-1093854072.html
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sağlık bakanlığı, aile hekimliği
sağlık bakanlığı, aile hekimliği

Aile hekimliklerinde yeni dönem yarın başlıyor

11:26 05.05.2025 (güncellendi: 11:41 05.05.2025)
© AAAile hekimi
Aile hekimi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
© AA
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Aile hekimliği sisteminde yarın başlayacak yeni uygulamayla, aile hekimine kayıtlı olduğu il ile ikametleri farklı olan vatandaşların aile hekimliği kayıtlarını, otomatik olarak ikamet ettikleri adrese taşıyacak.
Aile hekimlikleriyle ilgili yeni uygulama yarın hayata geçecek. Buna göre, Sağlık Bakanlığı, aile hekimine kayıtlı olduğu il ile ikametleri farklı olan vatandaşların aile hekimliği kayıtlarını, otomatik olarak ikamet ettikleri adrese taşıyacak.

Aile hekimliğinde yeni sistem nasıl işleyecek?

Yarından itibaren devreye alınacak yeni uygulamayla ilgili bilgi veren Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol sistemle ilgili şunları anlattı:
"86 milyon vatandaşımızın içinde aile hekimine kayıtlı bulunduğu il ile ikamet adresinin bulunduğu il farklı olanları sistemden liste halinde çekmiş olduk. Örneğin, Ankara'da aile hekimine kayıtlı ancak ikamet adresi İstanbul'da olan bir vatandaşımızı düşünelim; bir yıl içerisinde aile hekiminin kayıtlı olduğu Ankara'da herhangi bir şekilde sağlık kuruluşuna başvurmamış ve ikamet adresi de İstanbul'da olduğunda aile hekimine daha kolay ulaşsın, aile hekimliğindeki hizmetleri daha etkin bir şekilde almış olsun, aile hekimimiz de o vatandaşımıza ulaşsın diye mayıs ayı itibarıyla onların aile hekimliği kaydını İstanbul'a alıyoruz. İstanbul'daki İl Sağlık Müdürlüğümüz de o vatandaşımızı yine adresine en yakın ve uygun aile hekimine kaydetmiş olacak."

Bir ay içerisinde dönüş yapabilirsiniz

Bu noktada Demirkol geri dönüş için bir aylık bir süre olduğunu da belirterek, "Bu işlemden sonra 1 ay içerisinde vatandaşlarımız 'https://enabiz.gov.tr/' web sitesi üzerinden, önceki kayıtlı olduğu aile hekimine dönüş işlemini yapabilecek. Bunun da sistem üzerindeki açıklığını bir ay olarak belirlemiş olduk." diye konuştu.

Kimler için geçerli olacak?

Demirkol yeni uygulamadaki kriterler hakkında da şunları söyledi:
"Burada da 1 yıl içerisinde aile hekimine gitmemiş ve o aile hekiminin bulunduğu ilde sağlık hizmeti almamış olmayı kriter olarak aldık. O vatandaşlarımızın aile hekimliği kayıtlarını, ikametlerinin bulunduğu ile taşıyoruz. Orada İl Sağlık Müdürlüğümüz de bu kişileri ikamet adreslerinin bulunduğu en yakın aile hekimine alacaklar ve vatandaşlarımız da tekrar eski aile hekimine dönmek isterlerse bir ay içerisinde eski aile hekiminin bulunduğu ile e-Nabız üzerinden girerek bu nakil işlemlerini yapmış olacaklar."

Aile hekimi taşınan nasıl haberdar olacak?

Sistemin sadece il değişikliklerini kapsadığını aynı ildeki farkı ilçeler için geçerli olmadığını anlatan Demirkol, bununla ilgili olarak da vatandaşlara SMS yoluyla bilgilendirme yapılacağını söyledi.
Sağlık Bakanlığı 10 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2025
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Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik: Bazı aile hekimleri 7 gün 24 saat sağlık hizmeti verebilecek
21 Şubat, 04:35
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