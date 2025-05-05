https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/aile-hekimliklerinde-yeni-donem-yarin-basliyor-ikamete-dayali-yeni-uygulama-hayata-gececek-1095922194.html

Aile hekimliklerinde yeni dönem yarın başlıyor

Aile hekimliklerinde yeni dönem yarın başlıyor

Sputnik Türkiye

Aile hekimliği sisteminde yarın başlayacak yeni uygulamayla, aile hekimine kayıtlı olduğu il ile ikametleri farklı olan vatandaşların aile hekimliği... 05.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-05T11:26+0300

2025-05-05T11:26+0300

2025-05-05T11:41+0300

sağlik

sağlık bakanlığı

aile hekimliği

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Aile hekimlikleriyle ilgili yeni uygulama yarın hayata geçecek. Buna göre, Sağlık Bakanlığı, aile hekimine kayıtlı olduğu il ile ikametleri farklı olan vatandaşların aile hekimliği kayıtlarını, otomatik olarak ikamet ettikleri adrese taşıyacak.Aile hekimliğinde yeni sistem nasıl işleyecek?Yarından itibaren devreye alınacak yeni uygulamayla ilgili bilgi veren Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol sistemle ilgili şunları anlattı: Bir ay içerisinde dönüş yapabilirsiniz Bu noktada Demirkol geri dönüş için bir aylık bir süre olduğunu da belirterek, "Bu işlemden sonra 1 ay içerisinde vatandaşlarımız 'https://enabiz.gov.tr/' web sitesi üzerinden, önceki kayıtlı olduğu aile hekimine dönüş işlemini yapabilecek. Bunun da sistem üzerindeki açıklığını bir ay olarak belirlemiş olduk." diye konuştu.Kimler için geçerli olacak? Demirkol yeni uygulamadaki kriterler hakkında da şunları söyledi: "Burada da 1 yıl içerisinde aile hekimine gitmemiş ve o aile hekiminin bulunduğu ilde sağlık hizmeti almamış olmayı kriter olarak aldık. O vatandaşlarımızın aile hekimliği kayıtlarını, ikametlerinin bulunduğu ile taşıyoruz. Orada İl Sağlık Müdürlüğümüz de bu kişileri ikamet adreslerinin bulunduğu en yakın aile hekimine alacaklar ve vatandaşlarımız da tekrar eski aile hekimine dönmek isterlerse bir ay içerisinde eski aile hekiminin bulunduğu ile e-Nabız üzerinden girerek bu nakil işlemlerini yapmış olacaklar."Aile hekimi taşınan nasıl haberdar olacak?Sistemin sadece il değişikliklerini kapsadığını aynı ildeki farkı ilçeler için geçerli olmadığını anlatan Demirkol, bununla ilgili olarak da vatandaşlara SMS yoluyla bilgilendirme yapılacağını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/aile-hekimligi-uygulama-yonetmeliginde-degisiklik-bazi-aile-hekimleri-7-gun-24-saat-saglik-hizmeti-1093854072.html

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sağlık bakanlığı, aile hekimliği