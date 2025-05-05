https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/94-yasindaki-warren-buffett-emeklilik-karari-aldigini-duyurdu-sonunda-hepsini-bagislayacagim-1095937800.html
94 Yaşındaki Warren Buffett emeklilik kararı aldığını duyurdu: 'Sonunda hepsini bağışlayacağım'
94 Yaşındaki Warren Buffett emeklilik kararı aldığını duyurdu: 'Sonunda hepsini bağışlayacağım'
Sputnik Türkiye
Dünyaca ünlü yatırımcı Warren Buffett, yıl sonunda Berkshire Hathaway CEO’luğundan ayrılmayı planladığını açıkladı. 94 yaşındaki Buffett, yerine şirketin... 05.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-05T19:12+0300
2025-05-05T19:12+0300
2025-05-05T19:12+0300
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Ünlü borsa uzmanı Warren Buffett, emekli olmak istediğini açıklayarak yatırım dünyasını şaşırttı.Berkshire Hathaway CEO'su Warren Buffett'in emeklilik kararı şirketin yıllık hissedarlar toplantısının ardından kamuoyuyla paylaşıldı. Toplantıda Buffett, yerine Başkan Yardımcısı Greg Abel’i CEO olarak önereceğini belirtti. 94 yaşındaki Buffett “Bence artık Greg’in yıl sonunda şirketin CEO’su olmasının zamanı geldi. Bir tek hisse bile satma niyetim yok. Sonunda hepsini bağışlayacağım. Her hisseyi tutma kararı ekonomik bir karar çünkü Berkshire’ın geleceğinin benim yönetimimden çok Greg’in yönetiminde daha iyi olacağını düşünüyorum'' açıklamasında bulundu.Abel’in uzun süredir olası halef olarak değerlendirildiği ve şirketin stratejik yapısına hakim olduğu öğrenildi. Bu değişiklik, Berkshire Hathaway’deki liderlik devrinin resmileşmesi açısından önemli bir adım olarak yorumlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/omaha-kahini-lakapli-warren-buffet-vasiyetini-acikladi-mirasi-dagitmalari-10-yil-surecek-1090940401.html
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emekli, emekli maaşı, ceo, şirket, anonim şirket, limited şirket, özel şirket, yatırım, yatırım alanı, i̇ş yatırım, yabancı yatırım, borsa
emekli, emekli maaşı, ceo, şirket, anonim şirket, limited şirket, özel şirket, yatırım, yatırım alanı, i̇ş yatırım, yabancı yatırım, borsa
94 Yaşındaki Warren Buffett emeklilik kararı aldığını duyurdu: 'Sonunda hepsini bağışlayacağım'
Dünyaca ünlü yatırımcı Warren Buffett, yıl sonunda Berkshire Hathaway CEO’luğundan ayrılmayı planladığını açıkladı. 94 yaşındaki Buffett, yerine şirketin Başkan Yardımcısı Greg Abel’i önereceğini duyurdu. Bu karar, şirketin uzun süredir planladığı liderlik değişiminin sinyali olarak yorumlandı.
Ünlü borsa uzmanı Warren Buffett, emekli olmak istediğini açıklayarak yatırım dünyasını şaşırttı.
Berkshire Hathaway CEO'su Warren Buffett'in emeklilik kararı şirketin yıllık hissedarlar toplantısının ardından kamuoyuyla paylaşıldı. Toplantıda Buffett, yerine Başkan Yardımcısı Greg Abel’i CEO olarak önereceğini belirtti.
94 yaşındaki Buffett “Bence artık Greg’in yıl sonunda şirketin CEO’su olmasının zamanı geldi. Bir tek hisse bile satma niyetim yok. Sonunda hepsini bağışlayacağım. Her hisseyi tutma kararı ekonomik bir karar çünkü Berkshire’ın geleceğinin benim yönetimimden çok Greg’in yönetiminde daha iyi olacağını düşünüyorum'' açıklamasında bulundu.
Abel’in uzun süredir olası halef olarak değerlendirildiği ve şirketin stratejik yapısına hakim olduğu öğrenildi. Bu değişiklik, Berkshire Hathaway’deki liderlik devrinin resmileşmesi açısından önemli bir adım olarak yorumlandı.