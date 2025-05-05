100 yıllık dostluk anlaşması: Türkiye-Rusya arasındaki antlaşma iki ülkeyi ortak paydada birleştirdi

“Merkezimizin temel amacı; Atatürk, Milli Mücadele ve Cumhuriyet tarihini çok yönlü olarak araştırmak, elde edilen güncel verileri ise kamuoyu ile paylaşmaktır. Biz burada tarihi bir dönüm noktasının yıl dönümünde bir araya geldik. 17 Aralık 1925 tarihinde imzalanan Türkiye - Sovyetler Birliği dostluk ve saldırmazlık antlaşmasının 100. Yılını iştirak ettiğimiz bu yılda, sadece iki ülke arasından imzalan bir diplomatik belgeyi değil ayrıca kültürel ve entelektüel düzeyde inşa edilen ilişkilerin tarihsel derinliğini de ele alacağız. Sovyet Rusya ile Ankara Hükümeti arasındaki ilişkiler 1925’deki bu antlaşma ile güçlenerek devam etmiştir. Geçmişte de Türkiye Rusya ilişkilerini tarihsel perspektifte inceleyen bilimsel etkinlikler düzenleyerek, yayınları da okuyucular ile buluşturmuştuk. Türk- Rus ilişkilerini sadece diplomatik çerçevede değil, çok katmanlı ve çok yönlü bir tarihsel ilişkiler ağı içinde değerlendirmek büyük önem taşımaktadır”