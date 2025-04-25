https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/turkiye-ve-rusya-arasindaki-orta-dogu-istisareleri-istanbulda-duzenlendi-1095693646.html

Türkiye ve Rusya arasındaki Orta Doğu istişareleri İstanbul'da düzenlendi

Türkiye ve Rusya arasındaki Orta Doğu istişareleri İstanbul'da düzenlendi

Sputnik Türkiye

Türkiye ve Rusya arasında gerçekleştirilen Orta Doğu istişareleri İstanbul'da yapıldı. 25.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-25T18:18+0300

2025-04-25T18:18+0300

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poli̇ti̇ka

türkiye

rusya

nuh yılmaz

mihail bogdanov

i̇stanbul

suriye

ortadoğu

gazze

i̇srail

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Türkiye ve Rusya arasında İstanbul'da gerçekleştirilen Orta Doğu istişarelerinde Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Rusya'yı ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov temsil etti.İstişarelerde Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel konular hakkında kapsamlı fikir alışverişinde bulunulurken; Yılmaz'ın Türkiye'nin Suriye'ye yönelik önceliğinin, bu ülkenin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafazası suretiyle Suriye'de istikrar ve güvenliğin sağlanması olduğunu belirttiği aktarıldı.Yılmaz'ın ayrıca Suriye'deki gelişmelerin bu mercekten ve Türkiye'nin ulusal güvenliğinin sağlanması perspektifinden yakın biçimde takip edildiğini, Suriye yönetiminin siyasi ve mali açılardan desteklenmesinin en etkin ve sonuç verici yönteminin yaptırımların kaldırılmasını içerdiğini ve İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının ve Gazze'deki katliamının bir an evvel durdurulması konusunda Türkiye'nin tutumunu bir kere daha dile getirdiği aktarıldı.İstişarelerde ayrıca Orta Doğu'daki güvenlik durumu ve bölgede istikrarın sağlanması imkanları ele alınırken, birbiriyle bağlantılı sorun ve gelişmelerin yaşandığı Orta Doğu'da barış ve istikrarın tesisinin, bütüncül bir bakış açısının benimsenmesini ve tüm ilgili aktörlerin eş güdüm içinde kalmasını gerekli kıldığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/rusyada-kuresel-dijital-forum-duzenlenecek-1095688440.html

rusya

i̇stanbul

suriye

gazze

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türkiye, rusya, nuh yılmaz, mihail bogdanov, i̇stanbul, suriye, ortadoğu, gazze, i̇srail