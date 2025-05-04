"Sevgili dostlar, yoldaşlar, kardeşler, kız kardeşler. Tam 80 yıl önce, Büyük Vatanseverlik Savaşı Büyük Zaferle sona erdi. Büyük bir kahramanlıkla sona erdi. Nasıl savaştıklarını, makinelerinin başında, Martynovsky fırınlarında nasıl durduklarını hatırlıyoruz. Zaferin bu 80. yıldönümü gerçekten çok görkemli, önemli, onurlu bir yıldönümü. Burada bu kadar çok çocuğun olduğunu görmek bana mutluluk veriyor. Sonuçta, babalarımız ve büyükbabalarımız çocuklarımız ve torunlarımız için savaştı ve öldü. Bugün, uluslararası bir "Ölümsüz Alay"ımız var, bugün bizimle birlikte Belarus ve Kırgızistan elçiliklerinin temsilcileri var. Başınızın üzerinde huzurlu bir gökyüzü diliyorum! Ama rahatlamayalım, Nazizm burada ve orada başını kaldırıyor. Oğullarımız ve kızlarımız adına savaşmaya devam edeceğiz. Bayramımız kutlu olsun!"