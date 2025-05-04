Zaferin 80. yılında Ölümsüz Alay yürüyüşü gerçekleştirildi
10:31 04.05.2025 (güncellendi: 10:37 04.05.2025)
© Sputnik / Osman Nuri CeritZaferin 80. yılında ölümsüz alay yürüyüşü gerçekleştirildi
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
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Rusya’da 9 Mayıs’ta kutlanan Zafer Bayramı arifesinde, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde Büyük Vatanseverlik Savaşı'na katılanların anısına 'Ölümsüz Alay' yürüyüşü düzenlendi.
Rusya'da 2. Dünya Savaşı'na katılanlar ve hayatını kaybedenler anısına 2012'den beri her 9 Mayıs'ta kitlesel olarak "Ölümsüz Alay" yürüyüşü yapılıyor.
Nazi Almanyası'na karşı verilen büyük savaş ve zafer, Ruslar tarafından "Büyük Vatanseverlik Savaşı" ya da "Büyük Anavatan Savaşı" olarak isimlendiriliyor.
Ankara'da Ölümsüz Alay yürüyüşü
Ankara'da düzenlenen etkinliğe katılan Ruslar, Büyük Anavatan Savaşı'na katılan yakınlarının portreleriyle yürüyüş yaptı.
Bu yıl etkinliğe katılımın önceki yıllardan daha yoğun olduğu görüldü. Yürüyüş sırasında savaş yıllarına ait şarkılar çalındı.
'Bayramımız kutlu olsun'
Yürüyüş sonrasında konuşan büyükelçi bunları söyledi
"Sevgili dostlar, yoldaşlar, kardeşler, kız kardeşler. Tam 80 yıl önce, Büyük Vatanseverlik Savaşı Büyük Zaferle sona erdi. Büyük bir kahramanlıkla sona erdi. Nasıl savaştıklarını, makinelerinin başında, Martynovsky fırınlarında nasıl durduklarını hatırlıyoruz. Zaferin bu 80. yıldönümü gerçekten çok görkemli, önemli, onurlu bir yıldönümü. Burada bu kadar çok çocuğun olduğunu görmek bana mutluluk veriyor. Sonuçta, babalarımız ve büyükbabalarımız çocuklarımız ve torunlarımız için savaştı ve öldü. Bugün, uluslararası bir "Ölümsüz Alay"ımız var, bugün bizimle birlikte Belarus ve Kırgızistan elçiliklerinin temsilcileri var. Başınızın üzerinde huzurlu bir gökyüzü diliyorum! Ama rahatlamayalım, Nazizm burada ve orada başını kaldırıyor. Oğullarımız ve kızlarımız adına savaşmaya devam edeceğiz. Bayramımız kutlu olsun!"
30 Nisan, 14:00