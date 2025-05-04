https://anlatilaninotesi.com.tr/20250504/zafer-partisi-genclik-kollarinin-paylasimina-sorusturma-1095901686.html

Zafer Partisi Gençlik Kolları'nın 'sarı torba' paylaşımına soruşturma

Zafer Partisi Gençlik Kolları'nın 'sarı torba' paylaşımına soruşturma

Sputnik Türkiye

Zafer Partisi'nin İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'nın, dün hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'i hedef alan sosyal medya paylaşımına ilişkin savcılık... 04.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-04T14:33+0300

2025-05-04T14:33+0300

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Zafer Partisi Gençlik Kolları'nın 'sarı torba' paylaşımına soruşturma açıldı.'Sarı torba' paylaşımına soruşturmaAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.Tunç, soruşturmanın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatıldığını bildirdi.Zafer Partisi'ne neden soruşturma başlatıldı?TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından "sarı torba" temalı paylaşımlar yapmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/umit-ozdag-ilk-kez-hakim-karsisina-cikti-izdiham-yasandi-1095768669.html

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