https://anlatilaninotesi.com.tr/20250504/zafer-partisi-genclik-kollarinin-paylasimina-sorusturma-1095901686.html
Zafer Partisi Gençlik Kolları'nın 'sarı torba' paylaşımına soruşturma
Zafer Partisi Gençlik Kolları'nın 'sarı torba' paylaşımına soruşturma
Sputnik Türkiye
Zafer Partisi'nin İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'nın, dün hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'i hedef alan sosyal medya paylaşımına ilişkin savcılık... 04.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-04T14:33+0300
2025-05-04T14:33+0300
2025-05-04T16:32+0300
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Zafer Partisi Gençlik Kolları'nın 'sarı torba' paylaşımına soruşturma açıldı.'Sarı torba' paylaşımına soruşturmaAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.Tunç, soruşturmanın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatıldığını bildirdi.Zafer Partisi'ne neden soruşturma başlatıldı?TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından "sarı torba" temalı paylaşımlar yapmıştı.
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türkiye, zafer partisi, ümit özdağ
Zafer Partisi Gençlik Kolları'nın 'sarı torba' paylaşımına soruşturma
14:33 04.05.2025 (güncellendi: 16:32 04.05.2025)
Zafer Partisi'nin İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'nın, dün hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'i hedef alan sosyal medya paylaşımına ilişkin savcılık soruşturma başlattı.
Zafer Partisi Gençlik Kolları'nın 'sarı torba' paylaşımına soruşturma açıldı.
'Sarı torba' paylaşımına soruşturma
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Tunç, soruşturmanın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatıldığını bildirdi.
Zafer Partisi'ne neden soruşturma başlatıldı?
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından "sarı torba" temalı paylaşımlar yapmıştı.