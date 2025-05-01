https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/istanbul-valiligi-acikladi-1-mayista-384-kisi-gozaltina-alindi-1095843994.html
İstanbul Valiliği açıkladı: 1 Mayıs'ta 384 kişi gözaltına alındı
İstanbul Valiliği açıkladı: 1 Mayıs'ta 384 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde izinsiz gösteri için toplananlardan 384'ünün gözaltına alındığını açıkladı. 01.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-01T16:57+0300
2025-05-01T16:57+0300
2025-05-01T17:12+0300
türki̇ye
1 mayıs
i̇stanbul valiliği
gözaltı
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İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde izinsiz toplantı ve gösteri yapan 384 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.Valilikten yapılan açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün İstanbul'da düzenlenen etkinliklerle kutlandığı belirtildi.Kadıköy ve Kartal'da 65 bin kişiTürkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve bileşenlerinin Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda gerçekleştirdiği kutlamalara yaklaşık 35 bin kişinin katıldığı kaydedilen açıklamada, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve bağlı sendikaların Kartal Meydanı'ndaki kutlamalarına ise 30 bin kişinin iştirak ettiği bilgisi verildi.Açıklamada izinli kutlamalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı, katılımcıların sorunsuz şekilde dağıldığı bildirildi.İstanbul'un huzur ve güvenliği için alınan tedbirlerin uygulanması amacıyla 1 Mayıs'ta, toplam 52 bin 656 emniyet personelinin görev aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/istanbulda-1-mayis--kadikoyde-yuruyus-basladi-besiktas-ve-sislide-gozaltilar-var--1095834404.html
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1 mayıs, i̇stanbul valiliği, gözaltı
1 mayıs, i̇stanbul valiliği, gözaltı
İstanbul Valiliği açıkladı: 1 Mayıs'ta 384 kişi gözaltına alındı
16:57 01.05.2025 (güncellendi: 17:12 01.05.2025)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde izinsiz gösteri için toplananlardan 384'ünün gözaltına alındığını açıkladı.
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde izinsiz toplantı ve gösteri yapan 384 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün İstanbul'da düzenlenen etkinliklerle kutlandığı belirtildi.
Kadıköy ve Kartal'da 65 bin kişi
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve bileşenlerinin Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda gerçekleştirdiği kutlamalara yaklaşık 35 bin kişinin katıldığı kaydedilen açıklamada, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve bağlı sendikaların Kartal Meydanı'ndaki kutlamalarına ise 30 bin kişinin iştirak ettiği bilgisi verildi.
Açıklamada izinli kutlamalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı, katılımcıların sorunsuz şekilde dağıldığı bildirildi.
İstanbul'un huzur ve güvenliği için alınan tedbirlerin uygulanması amacıyla 1 Mayıs'ta, toplam 52 bin 656 emniyet personelinin görev aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Şehir genelinde Valiliğimizce izin verilen kutlama alanları dışında yasa dışı eylem ve gösteri yapmak isteyen gruplara izin verilmemiştir. Bu kapsamda izinsiz gösteri yapmak için toplanan şahıslardan 384'ü gözaltına alınmıştır. Şahısların emniyet işlemleri devam etmektedir."