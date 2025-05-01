https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/istanbul-valiligi-acikladi-1-mayista-384-kisi-gozaltina-alindi-1095843994.html

İstanbul Valiliği açıkladı: 1 Mayıs'ta 384 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği açıkladı: 1 Mayıs'ta 384 kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde izinsiz gösteri için toplananlardan 384'ünün gözaltına alındığını açıkladı. 01.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-01T16:57+0300

2025-05-01T16:57+0300

2025-05-01T17:12+0300

türki̇ye

1 mayıs

i̇stanbul valiliği

gözaltı

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İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde izinsiz toplantı ve gösteri yapan 384 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.Valilikten yapılan açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün İstanbul'da düzenlenen etkinliklerle kutlandığı belirtildi.Kadıköy ve Kartal'da 65 bin kişiTürkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve bileşenlerinin Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda gerçekleştirdiği kutlamalara yaklaşık 35 bin kişinin katıldığı kaydedilen açıklamada, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve bağlı sendikaların Kartal Meydanı'ndaki kutlamalarına ise 30 bin kişinin iştirak ettiği bilgisi verildi.Açıklamada izinli kutlamalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı, katılımcıların sorunsuz şekilde dağıldığı bildirildi.İstanbul'un huzur ve güvenliği için alınan tedbirlerin uygulanması amacıyla 1 Mayıs'ta, toplam 52 bin 656 emniyet personelinin görev aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/istanbulda-1-mayis--kadikoyde-yuruyus-basladi-besiktas-ve-sislide-gozaltilar-var--1095834404.html

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1 mayıs, i̇stanbul valiliği, gözaltı