https://anlatilaninotesi.com.tr/20250504/saldirinin-ardindan-ozgur-ozelden-ilk-aciklama--1095902192.html
Saldırının ardından Özgür Özel'den ilk açıklama
Saldırının ardından Özgür Özel'den ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Saldırının ardından konuşan CHP lideri Özgür Özel "Kutuplaşmanın kimseye bir faydası yok. Saldırılar bizi yıldıracak olsa genel başkanlığa talip olmazdık"... 04.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-04T14:42+0300
2025-05-04T14:42+0300
2025-05-04T16:32+0300
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisine yapılan tokatlı saldırının ardından bir açıklama yaptı.Özgür Özel'den saldırı açıklaması
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250504/icisleri-bakanligi-acikladi-ozgur-ozele-saldiran-kisi-kim-1095901961.html
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özgür özel, saldırı, chp
Saldırının ardından Özgür Özel'den ilk açıklama
14:42 04.05.2025 (güncellendi: 16:32 04.05.2025)
Saldırının ardından konuşan CHP lideri Özgür Özel "Kutuplaşmanın kimseye bir faydası yok. Saldırılar bizi yıldıracak olsa genel başkanlığa talip olmazdık" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisine yapılan tokatlı saldırının ardından bir açıklama yaptı.
Özgür Özel'den saldırı açıklaması
'Olay olduktan sonra kızımı eşimi arayıp devam ediyorum dedim kızım merak ettiği için ona uğradım. Genel Başkanlar hapse kondu, linç girişimi oldu. Kirli bilgiler uçuşuyor. Arayıp kınıyorlar. Tehditler ve saldırılar bizi yıldıracak olsaydı, ölümü göze alarak Cumhuriyet'i kuran partinin genel başkanlığına talip olmazdık. Ben de bunu siyasete yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Ne çıkarsa çıksın arkasından şiddeti dışlamak mecburiyetindeyiz. Kutuplaşmanın kimseye bir faydası yok. Saldırılar bizi yıldıracak olsa genel başkanlığa talip olmazdık. "