Saldırının ardından Özgür Özel'den ilk açıklama

'Olay olduktan sonra kızımı eşimi arayıp devam ediyorum dedim kızım merak ettiği için ona uğradım. Genel Başkanlar hapse kondu, linç girişimi oldu. Kirli bilgiler uçuşuyor. Arayıp kınıyorlar. Tehditler ve saldırılar bizi yıldıracak olsaydı, ölümü göze alarak Cumhuriyet'i kuran partinin genel başkanlığına talip olmazdık. Ben de bunu siyasete yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Ne çıkarsa çıksın arkasından şiddeti dışlamak mecburiyetindeyiz. Kutuplaşmanın kimseye bir faydası yok. Saldırılar bizi yıldıracak olsa genel başkanlığa talip olmazdık. "